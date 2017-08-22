«Жаль, что подвёл столько людей. Все ждали от меня золота»

Стартовый день чемпионата мира по трём видам борьбы в Париже не принёс сборной России по греко-римской борьбе золотых медалей. Ближе всех к ним были те, от кого ожидали побед меньше всего: Муса Евлоев и Александр Чехиркин. После поражений в финале оба были расстроены примерно одинаково, но спецкор «Чемпионата» решил пообщаться именно с Евлоевым: 24-летний россиянин известен своей немногословностью и тем, что крайне редко даёт интервью.

Чехиркин: когда выходишь в финал, думаешь только о золотой медали

— Судя по выражению вашего лица, серебро – не медаль?

— Медаль, почему не медаль. Просто я приехал сюда за другой медалью – за золотом. Очень расстроился. Пока не понимаю, как так получилось.

— Три года назад на дебютном для вас чемпионате мира не было медали вообще. Серебро – достойный результат.

— Не для меня. Я столько готовился к этому турниру, именно к победе. И сейчас пытаюсь понять, что пошло не так.

— Готовились к победе, несмотря на то что вам противостоял Артур Алексанян, человек, победивший подряд на трёх чемпионатах мира и одной Олимпиаде?

— Со всеми можно бороться, и с ним в том числе. Я мог ему противостоять. У всех есть слабые места, и у него есть. Но у меня сегодня их оказалось больше.

Фото: «Чемпионат»

— А чего именно не хватило?

— Допустил одну ошибку. Маленькую ошибку, но её хватило. Армянин успел ею воспользоваться и взял решающий балл. Вот и всё, что можно сказать про этот финал.

— До финала вы провели пять встреч – больше, чем кто-либо сегодня вообще. Может быть, это сказалось на функциональном состоянии?

— Нет, не хочу оправдываться. Нормально всё было с силами. Обыграл венгра в третьей схватке, «продышался», и дальше проблем не было. Наоборот, перед финалом чувствовал себя лучше, чем в утренней части. В перерыве тренеры просили добавить – я добавил, как мог. Но однажды ошибся.

— Накануне посмотрели сетку, оценили возможные схватки?

— Никогда этого не делаю – смысл? Обычно за три пары до моего выхода тренеры говорят имя будущего соперника, и всё. Какая разница, где, когда и с кем бороться? Надо выходить и побеждать в каждом поединке.

Фото: «Чемпионат»

— В Интернете есть ваша давняя анкета, где на вопрос: «Как вы пришли в борьбу?» дан такой ответ: «Случайно в зал попал». Это правда?

— Я не помню, чтобы так отвечал, но в любом случае это шутка. Отец меня отвёл в секцию. Обычный путь для пацанов моего возраста.

— Расскажите чуть-чуть о себе, нигде нет ни одного вашего подробного интервью.

— А что рассказывать? Живу тренировками, своей семьёй. Семья – это мама, папа, брат и две сестры. Я самый младший среди детей.

— Почему выступаете в том числе за Калининградскую область, хотя родились в Ингушетии?

— Мы туда переехали, когда я был ещё мальчишкой. Но начинал заниматься в Слепцовске. Конечно, небольшое местечко, Ингушетия – маленькая республика. Начинал тренироваться у Владимира Васильевича Хромова. Сейчас выступаю за Калининградскую область, благодарен руководству области за поддержку, за то, что приехали в Париж поболеть за меня. Не забываю про родную Ингушетию, в которой вырос и сделал первые шаги как человек и борец. Жаль, что сегодня я подвёл столько людей. От меня ждали только золота, я сам от себя этого ждал.

— Правда? В предстартовых раскладах вас представляли скорее как тёмную лошадку.

— Не знаю насчёт прогнозов, но мои друзья ставили на меня со стопроцентными надеждами.

— После победного чемпионата России глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров подарил вам автомобиль, на который вам поставили номера 111. Что это означает?

— Пока немного только покатался, не было времени из-за подготовки к чемпионату мира. А номера братья подарили. Почему три единицы? В Ингушетии это означает принадлежность к фамилии Евлоевых. Если ездишь с такими номерами – значит Евлоев.

— В Париже до этого были, на Эйфелеву башню ходили?

— Ни разу не был. На башню пойду, может быть, завтра. Если настроение будет. Сейчас ни в чём не уверен.

— Какая сейчас главная мысль в голове?

— Отобраться на следующие турниры и взять реванш.