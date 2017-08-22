175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
В Nord Stream Race примет участие российский экипаж «Повелитель паруса»
Текст: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

«Повелитель паруса» от Киля до Питера. В Германии стартует Nord Stream Race

Новый флот, новые участники и более интересный маршрут – такой будет крупнейшая балтийская оффшорная регата с российским экипажем.
22 августа 2017, вторник. 08:15 Другие

25 августа в Киле стартует балтийская регата Nord Stream Race, получившая своё название от одноимённого трудопровода. В нынешнем сезоне в регате произошло много изменений. Россию будет представлять экипаж из Екатеринбурга «Повелитель паруса».

Nord Stream Race – 2017 расширяет свою географию и охватит пять стран. После старта в Киле флот регаты посетит Копенгаген, Стокгольм, Хельсинки и финиширует 6 сентября в Санкт-Петербурге. Последовательно участников будут принимать яхт-клубы с мировым именем: Norddeutscher Regatta Verein и Kieler Yacht-Club (Киль, Германия), Kongelig Dansk Yachtklub (Копенгаген, Дания), Kungliga Svenska Segelsällskapet (Стокгольм, Швеция), Helsingfors Segelklubb (Хельсинки, Финляндия) и яхт-клуб Санкт-Петербурга (Россия).

Отличительной чертой Nord Stream Race 2017 станет состав участников. Вызов Балтики примут пять команд, которые будут сформированы яхт-клубами-победителями Национальный парусных Лиг своих стран. Это Deutscher Touring Yacht-Club (Германия), Frederikshavn Sejlklub (Дания), Cape Crow Yacht Club (Швеция), Nyländska Jaktklubben (Финляндия) и «Повелитель паруса – Европа» (Екатеринбург, Россия).

В распоряжение участников яхт-клуб Санкт-Петербурга предоставляет флот яхт нового класса Club Swan 50 от всемирно известной финской верфи Nautor’s Swan. Интересно отметить, что Nord Stream Race 2017 станет первой регатой, где яхты этого монотипного класса будут соревноваться между собой в открытом море.

В международном флоте Россию будет представлять команда победителей Национальной парусной Лиги 2016 – «Повелитель паруса – Европа» под управлением Максима Таранова, навигатор команды Эдуард Подшивалов.

«Мы активно готовимся к соревнованиям, непосредственно перед стартом экипаж клуба принял участие в квалификационных гонках Европейской парусной Лиги и Национальной лиги, – рассказал Максим Таранов. — Члены нашего экипажа также принимали участие в Fastnet, Sydnbey-Hobart и других гонках открытого моря. Признаюсь, нам недостаёт опыта соревнований на Балтике, так как мы представляем Урал, но надеемся компенсировать это мастерством!»

Конкуренция россиянам предстоит серьёзная. В финском экипаже два участника Volvo Ocean Race, датский экипаж из Фредериксхавна недавно стал победителем этапа Европейской парусной Лиги в Санкт-Петербурге. Немецкая команда клуба Deutscher Touring Yachtclub состоит преимущественно из молодых спортсменов, но они уже стали победителями Европейской Лиги, а кроме этого, располагают национальными и международными титулами в различных классах спортботов. Также молодой состав и в экипаже шведского Cape Crow Yacht Club, и это неудивительно – сам яхт-клуб появился на парусной карте Европы сравнительно недавно. Но спортсмены клуба уже выступают в крупнейших международных сериях парусных гонок.

Интересно отметить, что среди участников команды из Финляндии и Германии уже принимали участие в Nord Stream Race предыдущих сезонов.

Согласно «Положению о регате», программа Nord Stream Race – 2017 предусматривает и гонки открытого моря, и гонки на короткой воде в городах, принимающих соревнования. Соответственно и зачётов будет несколько. Обладателем заветного серебряного кубка Nord Stream Race станет победитель по результатам офшорных гонок. Команды, которые проявят себя лучше всех в коротких гонках и объединённом зачёте, также будут отмечены призами регаты.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Новости. Другие
22 августа 2017, вторник
00:42 Печёнкин: стрелять нужно быстрее. 35 секунд на рубеже – это очень много
00:32 Пловец в одиночку провёл минуту молчания в память о жертвах терактов в Испании
21 августа 2017, понедельник
23:20 Чехиркин: когда выходишь в финал, думаешь только о золотой медали
22:46 Чакветадзе из-за травмы снялся с малого финала ЧМ по греко-римской борьбе
22:14 Чехиркин стал серебряным призёром чемпионата мира по греко-римской борьбе
21:55 Евлоев: серебро — тоже медаль, но я ехал на ЧМ за золотом
21:09 Курак не сумел завоевать бронзу на ЧМ по греко-римской борьбе
20:49 Евлоев стал серебряным призёром ЧМ по греко-римской борьбе
20:31 Назван состав сборной России по дзюдо на чемпионат мира
20:10 Завезённые вместе с саженцами к ОИ-2014 гусеницы уничтожили самшит на юге РФ
19:34 Прямую трансляцию чемпионата мира по греко-римской борьбе покажут в YouTube
19:10 Нибали выиграл третий этап «Вуэльты Испании», Закарин — 16-й
18:50 Главный тренер сборной МО по лёгкой атлетике спас ребёнка
18:28 Кубок России по спортивной гимнастике определит состав сборной России на ЧМ-2017
18:16 CAS сохранил пожизненную дисквалификацию Балахничёва, Мельникова и сына Диака
17:44 Велогонщик Перкинс получил российский паспорт
17:32 Сборная России — пятая в медальном зачёте Универсиады после второго дня
16:42 СК РФ опроверг задержание подозреваемого в убийстве Андрея Драчёва в Хабаровске
16:11 Женская сборная России по спортивной гимнастике победила на Универсиаде
15:54 Рапиристка Алборова завоевала серебро Универсиады, Абдрахманова — бронзу
15:44 Шпажист Бида стал вторым российским чемпионом Универсиады-2017
15:34 ЧМ-2019 по хоккею с мячом в Иркутске будет перенесён
15:31 Мужская сборная России по водному поло выиграла свою группу на Универсиаде
14:37 Жилкин завоевал серебряную медаль Универсиады в плавании баттерфляем на 50 м
13:39 Дзюдоист Ретинский завоевал серебряную медаль Универсиады
13:22 Дзюдоист Лаппинагов стал серебряным призёром Универсиады
13:07 Дзюдоистка Костенко завоевала бронзовую медаль Универсиады
12:57 Балтийская парусная регата Nord Stream Race 2017 стартует 25 августа в Германии
12:39 Тимошинина и Тихомирова — бронзовые медалистки Универсиады в синхронных прыжках
11:25 Евгений Кузнецов стал бронзовым призёром Универсиады в прыжках в воду
00:12 Иванюк: если бы не 6-е место, за высоту 2,25 м на ЧМ поставил бы себе «неуд»
20 августа 2017, воскресенье
22:58 Подозреваемый в убийстве Андрея Драчёва в Хабаровске задержан
22:42 Манкевич стала 4-й на этапе Гран-при по плаванию в открытой воде в Охриде
22:27 Ласицкене, Клишина, Сидорова и Шубенков выступят в финале «Бриллиантовой лиги»
21:50 Моисеев: на ЧМ в Каире пятиборцев ждёт настоящий ад, пережить который непросто
21:02 Павлова победила на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Минске
20:13 Баршим выиграл этап «Бриллиантовой лиги» с лучшим результатом сезона в мире
19:31 Призёр ОИ-2004 по тяжёлой атлетике скончался в возрасте 35 лет
19:14 Гандболистки РФ заняли пятое место на чемпионате Европы U17
19:05 Бельгиец Лампарт выиграл второй этап «Вуэльты Испании»
18:51 Ватерполистки РФ разгромили Болгарию на ЧЕ U18
18:14 Шубенков стал вторым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме
16:58 Сборная России — пятая в медальном зачёте Универсиады после первого дня
15:46 Россиянки — вторые в эстафете 4 х 100 м кролем на Универсиаде, россияне — третие
15:40 Россияне завоевали бронзу Универсиады в командном многоборье
Все новости RSS
Партнерский контент