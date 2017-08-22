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Париж
Текст: Евгений Слюсаренко
Фото: «Чемпионат»

«Борец с сединой и пузиком». Как добрые намерения убивают спорт

Медали дисквалифицированных за допинг нельзя передавать другим. Лучше их выбрасывать в реку.
22 августа 2017, вторник. 10:30 Другие

В первый день чемпионата мира по объединённым стилям борьбы (вольной, греко-римской и женской), который в понедельник стартовал в Париже, сборная России, как вы уже знаете, обошлась без побед, хотя поучаствовала в двух церемониях награждения из четырёх.

«Жаль, что подвёл столько людей. Все ждали от меня золота»
Российский спортсмен стал серебряным призёром чемпионата мира и расстроен. В борьбе это нормально.

Но главное, на взгляд спецкора «Чемпионата», награждение дня прошло за несколько минут до финальных схваток борцов греко-римского стиля. Бронзовую медаль вручили французу Яннику Щепаняку – и это была медаль Олимпиады-2008, которая перешла к нему вследствие дисквалификации россиянина Хасана Бароева. Пробы почти 10-летней давности перепроверили, и вот что получилось.

Спецкор «Чемпионата» долго думал, что его так покоробило в этой всего-то 15 минутной церемонии. Не то, что давно закончивший со спортом француз получал олимпийскую медаль, будучи уже с благородной сединой и наметившимся пузиком – это его дело, как выглядеть после завершения карьеры. И не то, что медаль отняли у нашего борца – у Бароева нашли анаболический стероид туринабол, и это не может быть случайностью. И даже не то, что для бронзовой медали Олимпийских игр Щепаняку по факту потребовалось выиграть всего две схватки – он не отвечает за формулу турнира. В конце концов, даже не реакцией борца (принявшего медаль как должное; это Бахтияр Ахмедов «чувствует неловкость» от упавшего на него золота Игр-2008) – он вправе считать, что честно её заслужил.

Покоробило и заставило задуматься вот это. Разительный контраст между тем, что происходило в течение более 10 часов на четырёх коврах AccorHotels Arena, и тем, как свою медаль получал Щепаняк. Разительный контраст в цене этих медалей. В том, как они выглядят и пахнут.

Вот олимпийский чемпион-2016 Давит Чакветадзе с трудом уходит с ковра после проигранной полуфинальной схватки – у него травмировано колено. Шансов на победу после неудачного приземления у него уже не оставалось, но он дотерпел последние две минуты. На поединок за третье место он не вышел – не было такой физической возможности.

Фото: «Чемпионат»

Вот венгерский и грузинский борцы на награждении с лицами, извините, «в мясо». У них, кстати, тоже бронза – как и у француза. Только выглядят они по-другому.

Вот коллеги приглашают иранца подняться на первую ступень пьедестала для памятных фото, но тот с улыбкой, но твёрдо отказывается это сделать. Спецкор «Чемпионата» попросил у иранских журналистов спросить у него: «В чём дело?». «Не заслужил там стоять», – передали они краткий ответ.

Фото: «Чемпионат»

А вот тот самый Янник Щепаняк с букетом роз, делающий дурашливый книксен перед какой-то дамой. Он явно неплохой парень на самом деле. В интервью после награждения он трогательно перечислял всех, без кого бы ничего не добился: жену Анжелик, сына Рафаэля, дочку Лили и поимённо весь обслуживающий персонал сборной Франции 2008 года, вплоть до массажиста. Это достойно и вызывает уважение.

Фото: «Чемпионат»

Стоит повторить: француз ни в чём не виноват. Виноваты те люди, которые, руководствуясь, безусловно, благородными намерениями (допинг – зло, мошенники должны быть наказаны), постепенно девальвируют цену медалей и цену спорта как такового. Медали – это пот, кровь, поломанные кости прямо сейчас, сию минуту. Медали не вручают седым полноватым дядькам – уж лучше выбросить их в Сену. В победах есть сакральный смысл, и иранец, даже символически отказавшийся подняться на первую ступень, это понимает. Иначе непонятно: чего ради так надрываться? Корову, что ли, проигрывают?

Да, в случае с Щепаняком человеческая, бытовая справедливость восторжествовала. Но это та справедливость, которая убивают другую справедливость – справедливость спорта. Когда-нибудь, совсем скоро, спорт отомстит.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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