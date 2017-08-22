Человек-амфибия. Как покоритель Невы совершал военные подвиги

Вплавь по Неве

22 августа 1939 года 30-летний ленинградец Михаил Рейзен установил уникальное достижение. Он стал первым в истории человеком, проплывшим по всей Неве, от истока до устья, и тем самым вошёл в книгу рекордов Петербурга. Однако имя рекордсмена, его точные даты жизни и смерти широким кругам неизвестны. Мы собрали наиболее яркие факты его биографии, в которой нашлось место не одному подвигу.



К своему старту мастер спорта по плаванию и один из первых в Союзе специалистов по марафонским дистанциям Рейзен тщательно готовился несколько лет. Первым испытанием для него стал заплыв в день пловца в Сочи в сентябре 1935 года. Вместе с другим пловцом марафонцем Дико Рейзен провёл в воде более 13 часов и был вынужден прервать заплыв по решению медицинской комиссии, попав в холодное течение.

К Неве Рейзен привыкал постепенно. В 1938 году он провёл пробный заплыв на 45 километров и в общей сложности провёл в воде семь с половиной часов. Свой уникальный заплыв Рейзен начал от крепости Шлиссельбург, в том месте, где Нева вытекает из Ладожского озера. Погода была хорошая, но температура воды в 17 градусов вызывала беспокойство у судей и медиков. На протяжении всего пути спортсмена сопровождала лодка и катер с судьями, обеспечивая водой и питанием на протяжении всего 70-километрового маршрута. Уже на территории Ленинграда у Михаила стало сводить ноги, но он стиснул зубы и сумел завершить маршрут на площади Декабристов. Тогда он ещё не знал, что потрясающие воля и выносливость спустя несколько лет спасут жизнь и ему, и десяткам товарищей.

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Подвиги в 1944-м

На службу Михаил Рейзен был призван в августе 1941 года в составе Балтийского флота, дважды был ранен в боях и награждён медалью за оборону Ленинграда и золотыми часами, а в начале 1944-го оказался в составе 487-й отдельной штрафной роты Краснознамённого Балтийского флота, с которой и получил три боевые награды. При наступлении на балтийском направлении пловец проявил себя в родной стихии. Рассекреченные наградные листы рассказывают, что в ночь с 15 на 16 августа 1944 года Рейзен первым высадился на вражеский берег при форсировании Чудского озера, огнём уничтожил пятерых вражеских солдат и бронетранспортёр и повёл за собой бойцов в атаку, за что получил орден «Красная звезда». В этой же операции он вытащил из воды и отнёс в укрытие троих тяжело раненных товарищей и получил медаль за отвагу.

Уже через месяц Рейзен вместе с другим мастером спорта по плаванию лейтенантом Евгением Пенкиным тащили за собой лодки с десантниками через реку Ахья при наступлении в Эстонии. Уже на пороге зимы красная армия штурмовала острова Моонзундского архипелага и вновь первым среди наступающих поразил позиции врага Рейзен. В траншее противника он уничтожил 15 немецких солдат и офицеров, взорвал гранатой вражеский танк и спас от гибели командира взвода, за что получил орден Отечественной войны второй степени.

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В память о Сталинграде

Ранения, полученные на фронте, оказались не столь тяжёлыми для Рейзена и позволили ему продолжить карьеру пловца-марафонца. В мае 1947 года разрушенный войной Сталинград пытался вернуться к жизни в том числе и с помощью массовых спортивных мероприятий. Одним из таких стал экстремальный и не знающий для того времени аналогов заплыв в Волге, участниками которого стали фронтовики ленинградец Михаил Рейзен и москвич Искандер Файзулин.

На старт спортсмены вышли в десять вечера, а плыть предстояло ночью. Температура воды была ещё ниже, чем во время памятного заплыва по Неве, а потому Рейзён и его коллега намазались толстым слоем специального жира, позволяющего сохранять теплоту тела в воде. «Погода портится с каждой минутой, по Волге заходили беляки, разыгрывается моряна. Завязывается борьба между стихией и человеком...», — так описывала 120-километровый заплыв по Волге Сталинградская газета. Однако до города-героя добрался только один из участников. Пробыв 16 часов в воде и преодолев две трети дистанции, Рейзен прекратил заплыв, а его напарник героически добрался до Сталинграда спустя почти сутки после старта.



Эта битва со стихией стала последней в карьере Рейзена. В 50-е годы он работал тренером ватерпольной команды Ленинградского морского училища, а его подопечные успешно выступали на первенстве СССР и периодически занимали призовые места.