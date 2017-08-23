Десант в тылу врага. Почему спецоперация борцов провалилась

Сборная России по греко-римской борьбе уезжает с чемпионата мира без побед. Такого не было никогда.

Пробьёт ли Танк американскую броню. Борцы едут в Париж за золотом Новый вес олимпийских чемпионов, 50 тысяч призовых, «зелёная» команда вольников, Россия против Америки и другие интриги ЧМ по борьбе.

На проходящем в Париже чемпионате мира сборная России по греко-римской борьбе впервые в своей истории не смогла одержать на чемпионате мира ни одной победы. Впервые в истории – это с 1953 года, когда наша команда по, как она тогда называлась, классической борьбе дебютировала на чемпионатах мира. Безусловно, это скандал, ЧП, требующее разбирательств.

Собственно, сама завершившаяся «греко-римская» часть чемпионата мира оставила смешанные впечатления – зрелищных схваток было крайне мало, решения арбитров вызывали многочисленные вопросы, трибуны не то чтобы ломились от зрителей. Спецкор «Чемпионата» высказал свои соображения Михаилу Мамиашвили, легендарному в прошлом борцу греко-римского стиля, ныне президенту Федерации спортивной борьбы России и главе техкома Объединённого мира борьбы (UWW). Мамиашвили всё выслушал и постарался развёрнуто ответить.

Соображение первое. Хорошо, что ветераны этого не увидели

Трудно поверить, но последний из наших героев дебютного чемпионата мира умер всего полгода назад – весной на 93-й году жизни ушёл из жизни эстонец Аугустус Энглас. Кто-то добавит пафосу и скажет, мол, как чувствовал, хотя вряд ли Энглас на склоне лет близко к сердцу воспринимал российские дела. Остальные чемпионы 1953 года – среди них в основном фронтовики или дети войны – ушли от нас уже очень давно и не имели шанса увидеть, что творят наследники легендарных борцов-классиков. Ноль побед на чемпионате мира!

«Жаль, что подвёл столько людей. Все ждали от меня золота» Российский спортсмен стал серебряным призёром чемпионата мира и расстроен. В борьбе это нормально.

Мамиашвили: Я расстроен, совершенно не хочу этого скрывать. Отсутствие золотых медалей у наших борцов на чемпионате мира – это повод однозначно говорить о неудаче. Какие бы ни были аргументы и оправдания. Нет и не может быть никаких оправданий! Главный тренер сборной СССР по классической борьбе Геннадий Андреевич Сапунов говорил нам в своё время: «Запомните, вы – высокопрофессиональный десант в тылу противника. Ваша задача: высадиться, забрать все медали и быстро обратно». Таковы были наши традиции, передававшиеся из поколения в поколения, десятилетие за десятилетием. При всём уважении к ребятам, команду, выступившую в Париже, назвать таким десантом я не могу. Десант, который не может решить задачу, – это нонсенс.

Соображение второе. Провал не стал неожиданностью

Впрочем, назвать выступление в Париже сенсационным нельзя. Рано или поздно это должно было случиться. Трудно себе представить, но с 2005 года, 10 чемпионатов мира подряд, сборная России не одерживала больше одной победы. Не раз мы стояли в шаге от того, чтобы остаться без золотых медалей вообще. И это случилось – причём скорее поздно, чем рано.

Мамиашвили: Об этом и речь. Так сложились обстоятельства именно сейчас. Давайте не будем себя обманывать: три года назад в Ташкенте у нас была одна победа – но не в олимпийской весовой категории. Особой разницы с сегодняшним днём я не вижу, хотя, может, историки и статистики со мной не согласятся. Жаль, в Париже всё могло быть сильно иначе. Олимпийский чемпион Давит Чакветадзе получил травму в полуфинале, в абсолютно выигрышной позиции. Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов… не буду комментировать, он сам себя наказал и без моих слов.

При этом все четыре медали завоёваны в олимпийских весовых категориях. И каждое поражение не было следствием технического преимущества соперников – тех, кто потом стал чемпионами. Все эти поражения случились по вердикту судей. Но боже меня упаси кивать на арбитров! Никаких камней в их сторону. Надо быть на две головы сильнее, и никто не отберёт у тебя победу – ещё один урок советской борьбы. В любом случае в Париже классики должны были брать минимум одну золотую медаль. И тому, что этого не произошло, нет оправданий.

Соображение третье. Греко-римская борьба умирает

Этот чемпионат позиционируется UWW как «возвращение домой» — мол, классическая борьба вышла из французских цирков и теперь припадает к истокам. Уверен, что если бы зрители, наблюдавшие схватки борцов в цирках ХIХ века, посмотрели бы на то, что происходило на AccorHotels Arena, то потребовали бы деньги назад. Скучно! Шесть минут толкотни без бросков, судьи, выписывающие штрафы по непонятным поводам… Моё мнение: греко-римская борьба продолжает постепенно умирать. Иногда казалось, что присутствующий на трибунах экс-президент международной федерации объединенных стилей борьбы Рафаэль Мартинетти, в своё время со скандалом изгнанный со своего поста, еле сдерживает саркастическую усмешку: «Ну, что, ребята, получается у вас сделать из борьбы шоу? Интересно вам смотреть?».

Рафаэль Мартинетти Фото: Евгений Слюсаренко, «Чемпионат»

Мамиашвили: UWW и я лично не настолько пессимистично смотрим на ситуацию. Но все прекрасно понимают, что перемены нужны. Правила в греко-римской борьбе будут изменены радикально. Повторю: радикально. Это произойдёт в ближайшие дни. Обязательно вернётся партер, который был убран в конце прошлого сезона. Расширятся возможности для тех борцов, которые лучше подготовлены не физически, а технически. Сегодня борцы берут силой. Это незрелищно, и публике вряд ли нравится. От этого страдаем не только мы, вы посмотрите: иранцы без побед, кубинцы – то есть все те, кто делает ставку на бросковую технику. А не на, как вы правильно сформулировали, толкотню. Да, реформы нужны, и мы будем их осуществлять.

Соображение четвёртое. Что делать с главным тренером

По обычной спортивной логике, тренер команды, провалившей чемпионат мира, неминуемо встаёт под угрозу отставки. Что делать с Гоги Когуашвили, рулящим сборной с 2006 года? Предъявлять претензии ему можно много – как и любому специалисту, столько лет завязанному на главной команде. Если абстрагироваться от эмоций, чемпионат мира — 2017 он провалил, как заметил Мамиашвили, скорее, с точки зрения статистиков – де-факто его команда выглядела на своём привычном уровне.

Раньше этот уровень в целом устраивал, что изменилось теперь? При этом три Олимпиады подряд сборная России, как по заказу, выходила на пик формы и демонстрировала свои лучшие результаты в четырёхлетии. Это явно не случайность.

Гоги Когуашвили на вершине пьедестала Фото: Евгений Слюсаренко, «Чемпионат»

Мамиашвили: Что значит «что делать с тренером?». Я что – святая инквизиция? От команды себя никогда не отделял, проблемы команды – значит и я где-то недосмотрел. Как это говорится, сядем, проанализируем, поймём куда двигаться дальше. Если команда Гоги Мурмановича Когуашвили представит устраивающие нас планы с прицелом уже на Токио-2020, мы продолжил движение вместе.

Не стану скрывать, определённые вопросы по тренировочному процессу у меня есть, хотя всегда стараюсь не вмешиваться. Есть вещи, которые должны быть так или иначе услышаны наставниками сборной. Скажу прямо: в обязательном порядке в составе специалистов сборной России будут кадровые усиления. Новые фамилии? Ну, я бы не назвал их новыми. Другие фамилии. Идёт рабочий процесс, никаких сенсаций.

Соображение пятое. Оптимистическое

Вы удивитесь, но легендарный парижский «Берси» (этот дворец спорта раньше назывался именно так) всё-таки услышал российский гимн. Случилось это уже в опустевшем зале, после всех личных церемоний награждения. Тогда-то и выяснилось, что в общем зачёте (а борцы по своей давней традиции считают не медали, а очки за занятые места) сборная России по греко-римской борьбе… заняла первое место. Это означает, что запас прочности у неё по-прежнему велик. Антирекорд установлен, ниже падать некуда, дальше только вверх.

А пока давайте послушаем наш гимн. Впереди четыре дня чемпионата мира – сначала женская борьба, потом вольная – пригодится.