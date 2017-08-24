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Итоги первого дня чемпионата мира по женской борьбе в Париже
Текст: Евгений Слюсаренко
Фото: «Чемпионат»

Может, поборемся в хиджабах? Хуже точно не будет

Женская борьба в России по-прежнему не знает, что делать и куда идти.
24 августа 2017, четверг. 09:00 Другие

Первый день женской борьбы на чемпионате мира в Париже получился полубессмысленным для сборной России. Уже к обеду среды, 23 августа, из сетки выпали сразу три спортсменки из четырёх, и только Валерия Лазинская в категории до 63 кг через утешительную схватку дожила до вечернего шанса на бронзовую медаль – и реализовала его.

Сборная России по женской борьбе проваливает свой очередной турнир. Пока непонятно, что с этим делать. Точнее, спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко обнаружил один вариант, но о нём позже.

Пробьёт ли Танк американскую броню. Борцы едут в Париж за золотом
Новый вес олимпийских чемпионов, 50 тысяч призовых, «зелёная» команда вольников, Россия против Америки и другие интриги ЧМ по борьбе.

Женская борьба впервые появилось на Олимпиадах в 2004 году, и с тех пор Федерация спортивной борьбы России прилагает все усилия, чтобы поднять её на уровень мужских вольной и греко-римской. У женщин уже 10 лет есть официальный куратор – известный бизнесмен, первый вице-президент ФСБР Омар Муртузалиев, который не жалеет денег. Первая и пока единственная олимпийская чемпионка из России Наталья Воробьёва получила лично от него полмиллиона долларов за победу в Лондоне-2012.

В этом году за золото Муртузалиев обещал 50 тыс. долларов, серебро – 30, бронзу – 20. Думаю, главная звезда мировой женской борьбы прямо сейчас, победитель двух последних чемпионатов мира и Игр-2016 в Рио Хелен Марулис из США будет наверняка шокирована, если узнает, что кто-то платит соперницам за медали такие деньги. Сама Марулис сделала в Париже фантастическое – все свои пять поединков заканчивала досрочно. Смотреть, как она уничтожала оппонентов, можно бесконечно. Это настоящая классика борьбы.

В общем, условия россиянкам созданы – только побеждайте. Побеждать не получается от слов «никак» и «совсем». Одна золотая медаль Воробьёвой в Лондоне и три на чемпионатах мира (две из них в неолимпийских весах, где конкуренция всегда меньше) – вот и всё, чем можно похвастать за 15 последних лет. Причин, как всегда, множество, все их видят, много лет пытаются найти решения, но повозка продолжает стоять на месте.

Из четвёрки, выступавшей в первый день, кроме Лазинской, претензий нет к призёру Олимпиады в Рио Валерии Кобловой. В первом же поединке с канадкой Фаззари она получила серьёзное повреждение и не смогла продолжать. По неофициальной информации, у неё рецидив давней травмы колена, полученной на Европейских играх — 2015 в Баку, и это надолго. Хочется верить, что Коблова выкарабкается и из этого.

В остальном – всё очень грустно. И мало надежд на то, что во второй день турнира будет кардинально лучше.

Но выход есть. Федерация борьбы Ирана провела в Париже презентацию новой дисциплины женской борьбы – они её называют Classic style (классический стиль; не путать с греко-римской борьбой). Спецкор «Чемпионата» добыл подробное описание этой дисциплины – и, знаете, впечатлился. Стелют иранцы, конечно, гладко. Сначала рассказывают о том, что МОК чуть было не исключил борьбу из программы Олимпиад в 2013 году из-за отсутствия равных возможностей женщин и мужчин (что неправда; причины исключения были гораздо более сложными), а затем предлагают в качестве выхода новую дисциплину борьбы для тех спортсменок, цитирую, «чьи религиозные или социальные нормы не позволяют им выходить на ковёр». Это должно обеспечить равные права для всех, так как действительно – представительниц из традиционных стран мусульманского Востока, если не считать Турцию, в женской борьбе до сих пор нет.

Правила от «олимпийской» борьбы различаются незначительно – в первую очередь в пользу сокращения нагрузок (два периода по две минуты, досрочная победа при разнице в 7 очков, удержание на лопатках при достижении 3 секунд и т.д.). Но суть, конечно же, не в правилах, а в жёстком дресс-коде: закрытый костюм-боди, головной убор для борцов с религиозными или культурными ограничениями, борцовский шлем и специальная обувь.

Фактически, как вы понимаете, речь идёт об очередной попытке надеть на спортсменок из мусульманских стран хиджабы – хотя подаётся это, что забавно, под флагом гендерного равенства и заботы об олимпийском будущем борьбы (хорошо изучили западную риторику, красавчики). Хиджабы, разумеется, не в буквальном смысле слова – в них бороться было бы неудобно. В максимально закрытые костюмы.

Речь идёт об очередной попытке надеть на спортсменок из мусульманских стран хиджабы – хотя подаётся это, что забавно, под флагом гендерного равенства и заботы об олимпийском будущем борьбы

Спецкор «Чемпионата» внимательно выслушал иранских товарищей и подумал: а что – для российской женской борьбы такой Classic style мог бы стать выходом. Конкуренция на первых порах будет минимальной. Движения из-за костюма ограничены. Бороться придётся мало – всего 4 минуты. Красота. Впереди победы и медали.

Иного выхода, как вытащить женскую борьбу из того болота, в котором она пребывает уже много лет, пока не видно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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