«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Сегодня, 24 августа, победительнице юношеского первенства мира по тяжёлой атлетике Дарье Рязановой исполнилось 17 лет. В таком возрасте о больших победах ещё рано говорить, поскольку главные достижения впереди. Но эта девушка из города Сальска в Ростовской области пережила всё, что ломает и более взрослых людей. С помощью своего тренера Ивана Чижа она решилась совершенно поменять свою жизнь и теперь ни о чём не жалеет. Плата за это – расставание с собственной матерью.

Дарья Рязанова в 9 лет (в центре) в секции тяжелой атлетики Фото: из личного архива Дарьи Рязановой

«До 12 лет жить можно было. А потом у меня появился отчим»

Своего отца Даша Рязанова не видела. Роман Рязанов бросил свою девушку Ирину, когда та была беременна. Обычная жизненная история. Но у Ирины была мама, которая работала начальником цеха на местном мясокомбинате, и папа, который работал там же опальщиком. У семьи был собственный магазинчик, которым мама Даши и заведовала. В общем, средства на то, чтобы воспитать ребёнка, были.

Когда Даше исполнился год, умерла бабушка, на которой держалось всё. Дед стал выпивать, а через два года новая трагедия – скоропостижно скончался родной брат мамы, который жил с ними. Спустя какое-то время семья переехала в другой дом, поменьше. Магазин был продан из-за нехватки денег, а в 12 лет у Даши появился отчим.

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«У мамы появился муж, а у меня – отчим. Он очень негативно влиял на нашу семью, и в итоге всё распалось. Мама вообще перестала обо мне думать. Если раньше она как-то держала в руках деда, который стал сильно выпивать после смерти бабушки, то с появлением мужчины ей стало всё равно. Раньше жить можно было, а после этого финансовое положение стало кошмарным. Пенсии деда в восемь с чем-то тысяч на всех не хватало. И мама, и отчим тоже стали злоупотреблять алкоголем…

Я пыталась с ней говорить, а толку? Она на бегу спросит: всё нормально? – и дальше своими делами занимается. Говорила, что мне нужна новая одежда, что мы очень плохо питаемся. Но меня и кормили, и одевали обещаниями. Так и жила. Вставала в семь утра. Ела то, что могла найти в доме. Потом в школу, где и уроки делала. Возвращалась домой, если что было покушать – ела, потом на тренировку шла…», — рассказала Даша.

«Вставала в семь утра. Ела то, что могла найти в доме. Потом в школу, где и уроки делала. Возвращалась домой, если что было покушать – ела, потом на тренировку шла…».

«Она делала уроки при свете уличного фонаря»

Заслуженный тренер России Иван Чиж, к которому Дарья Рязанова пришла заниматься в 9 лет, вспоминает, что этот период был крайне сложным. Он стал замечать, что девочке сложно даются обычные упражнения. Стал расспрашивать её про семейную жизнь, задал вопросы соседям и ужаснулся.

«Они переехали в дом, где невозможно было жить. Печка, которая обыкновенными дровами топилась. Тут и до пожара недолго. Газ, электричество отключены. Я ведь ещё до того, как увидеть всё собственными глазами, пытался решать их проблемы. Давал Даше денег на еду и одежду, договорился, чтобы им подключили свет и газ, оплатил их долги. Но спустя некоторое время у них вновь всё отрубили. Когда я приехал посмотреть на условия, в которых живёт Даша, то в тот же день забрал её к себе домой. Девочка ела, что придётся. Уроки делала при свете уличного фонаря! Ей была прямая дорога в детдом, а это значит, что совершенно точно о спорте можно было забыть. Я не мог бросить её на произвол судьбы», — признался Чиж.

Дарья Рязанова в 12 лет Фото: из личного архива Дарьи Рязановой

На следующий день после того, как Иван Чиж перевёз Дашу к себе, начался процесс оформления опекунства. Документы оформили быстро. Мать Даши была лишена родительских прав, но по закону ей дали время, чтобы найти работу и обеспечить условия для воспитания ребёнка. Но за свою дочь она бороться не стала.

Я ещё до того, как увидеть всё собственными глазами, пытался решать их проблемы. Давал Даше денег на еду и одежду, договорился, чтобы им подключили свет и газ, оплатил их долги.

«Откормил её за полгода»

Чиж создал девочке все условия для нормальной жизни.

«У меня два взрослых сына, которые уже жили отдельно к тому моменту, когда я привёз Дашу. Через полгода она поправилась на 10 кг, и её результаты пошли вверх. До этого я пытался регулярно возить её на сборы, чтобы она хоть питалась нормально, но когда дома такое происходит, всё бесполезно, — отмечает Чиж. – У меня она быстро пришла в себя, набрала форму. Сейчас она выступает в категории до 90 кг. С её ростом – самое то. Ничего лишнего, отъедаться больше не нужно».

«Иван Иванович – строгий тренер и в зале, и в дома. Мне поначалу сложно было привыкнуть, ведь я с мамой до этого практически не расставалась, разве что на сборы на месяц уезжала, а потом опять домой. Но ей я оказалась не нужна», — голос Дарьи при этих словах чуть заметно дрогнул, но она сдержалась.

Иван Чиж и Дарья Рязанова Фото: из личного архива Дарьи Рязановой

В 15 лет Даша впервые выступила на международном турнире – на первенстве мира среди спортсменов до 18 лет в Перу, а потом завоевала бронзу на первенстве Европы. В апреле нынешнего года в Бангкоке в той же возрастной категории Дарья Рязанова завоевала золотую медаль. На тот турнир тренера Ивана Чижа в состав делегации не включили, но он поехал за свои деньги, чтобы Даша показала то лучшее, на что была готова. «Ел там «слегонца», сухомятку одну. Иначе денег бы не хватило», — признался Чиж.

Спустя три месяца в Токио среди спортсменов до 20 лет взяла малую бронзу в толчке. Чтобы стать третьей по сумме двоеборья, не хватило совсем немного. На самом деле, не хватило тренера, у которого на этот раз не было денег, чтобы вновь поехать за свой счёт.

Когда я переехала к Ивану Ивановичу, то поддерживала с мамой контакты. Но она про моего тренера начала говорить всякие гадости. Два года назад я перестала с ней общаться.

«Это не мой выбор. Она сама так решила»

С мамой Даша перестала общаться в том самом 2015-м, когда впервые выехала за границу.

«Когда я переехала к Ивану Ивановичу, то поддерживала с мамой контакты. Но она про моего тренера начала говорить всякие гадости. Меня это очень сильно разбило морально. Меня тренер взял, спас от детского дома, а ей было всё равно. Два года назад я перестала с ней общаться. Она пару раз пыталась звонить, когда ей что-то нужно было. Пыталась найти меня, когда я из Перу вернулась, но я не взяла трубку. А потом я поменяла номер, и больше она не звонит. Сама я тоже не собираюсь этого делать. Это не мой выбор, а её. Если бы человек захотел, то из сил бы выбился, сделал всё, чтобы вернуть свою дочь», — в 17 лет Даше сложно это говорить, но голос уже не дрожит.

После 9-го класса Даша ушла из школы, поступила в училище олимпийского резерва в Ростове, а потом планирует поступить в институт физкультуры. Чтобы сдать экзамены, постоянно оставалась в школе после уроков, занималась с учителями, которые помогли девочке. В 18 лет она получит сертификат на жильё, но об этом совершенно не думает. Её мысли о спорте, о том, что работа на тренировках может помочь ей добиться успехов.

Чиж считает, что его подопечной рано раздавать авансы, поскольку переход во взрослый спорт будет сложным. Но при этом убеждён, что результаты обязательно придут. Надо только подождать. «Пока рано говорить о перспективах, но я же не зря вкладываю в неё свой труд, свои средства, свою жизнь. Всё это даст отдачу», — уверен Чиж.

«Моя жизнь кардинально изменилась. И в лучшую сторону. Я ни о чём жалею, — признаётся Даша. – Хочу добиться высоких результатов. Мои сильные качества – терпение и бойцовский характер. Если для победы потребуется поднять вес, который я никогда не поднимала, у меня не будет никаких сомнений. Как и мой тренер, я – максималист. Иначе зачем вообще спортом заниматься?».