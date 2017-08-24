175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Антон Шипулин
Текст: Александр Круглов
Фото: biathlonrus.com

Жаркий. Летний. Твой. Большой биатлон вернулся в Россию

Это не только Шипулин, Слепцова и Волков, но ещё жара и экзотика.
24 августа 2017, четверг. 16:30 Другие

Город трамплина и лета

Доклад Макларена и последовавшие за ним санкции оставили Россию без большого биатлона на целый год. Международная блокада будет разорвана в Чайковском, где на летнем чемпионате мира соберутся 27 команд, в том числе и мировые звёзды — олимпийские чемпионы Антон Шипулин, Светлана Слепцова, Алексей Волков и достойные соперники из Беларуси, Италии, Украины и Казахстана.

В последние лет пять Чайковский перехватил у Уфы статус летней биатлонной столицы. Здесь регулярно проходят чемпионаты России, а нынешний чемпионат мира — первый международный опыт — вызвал неимоверный ажиотаж. Билеты на соревнования были распроданы уже за месяц до самого старта. И это при том, что биатлон здесь не главный вид спорта. Все указатели на комплексе «Снежинка» напоминают о совсем другом старте — этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина. Красавец-трамплин виден уже на въезде в город со стороны моста через Каму, а столб напоминает о тысячах километров до его знаменитых собратьев.

Трамплин для Шипулина

Антон Шипулин наряду с Дмитрием Губерниевым самая популярная фигура на этом чемпионате. Он зазывает жителей Чайковского на стадион со всех радиостанций, отмечает день рождения накануне соревнований в компании с детьми из реабилитационных центров и детдомов и собирает аншлаги на трибунах. В смешанной эстафете Антон выступит в привычной роли финишёра, и велика вероятность, что ленту он будет пересекать с флагом.

Билеты на соревнования были распроданы уже за месяц до самого старта. И это при том, что биатлон здесь не главный вид спорта.

Вообще, для больших спортсменов участие в летних чемпионатах хорошая примета. К примеру, Максим Чудов 11 лет назад сделал подарок жителям родной Уфы и стал первым в истории чемпионом мира на лыжероллерах, Магдалена Нойнер спустя три года выиграла все летние старты в Оберхофе, а зимой стала двукратной олимпийской чемпионкой. Для Шипулина предстоящие старты — тоже хороший трамплин для олимпийского сезона и возможность зарядить себя победной уверенностью. Ведь из именитых спортсменов противостоять Шипулину с Волкову будет хорошо знакомый ещё с юниорских лет болгарин Красимир Анев и словацкий специалист по летнему биатлону Мартин Отченаш.

Монгольское нашествие

Летний биатлон — это не только подготовка к сезону, но и шанс заявить о себе у малых стран. Пять лет назад героем соревнований в Уфе стал индийский военнослужащий Рамиз Ахмад Паддир, а сейчас в центре внимания сборная Монголии, уже вторую неделю тренирующаяся на «Снежинке» в полном составе. Монгольские биатлонисты выступали ещё на Олимпиадах 1964 и 1968 годов, но с тех пор развитие биатлона в этой стране ничуть не продвинулось.

Новое поколение монгольских биатлонистов напомнило о себе на юниорском первенстве мира в Нове-Место. Тогда Нимцесте Дорбаяр занял предпоследнее место в спринте среди юношей, но сумел обогнать грека. С тех пор монголы, по словам их тренеров, добились заметного прогресса и в Чайковский приехали в полном составе точно не для того, чтобы занимать последние места. Посмотрим, что у них для начала получится в смешанной эстафете.

Максим Чудов 11 лет назад сделал подарок жителям родной Уфы и стал первым в истории чемпионом мира на лыжероллерах, Магдалена Нойнер спустя три года выиграла все летние старты в Оберхофе, а зимой стала двукратной олимпийской чемпионкой.

Чемпионат СНГ

Совсем недавно мы с коллегами вспоминали перипетии последней Олимпиады, на которой бывшие советские республики выступали под одним флагом. Турнир в Чайковском нас словно возвращает во времена Спартакиады народов СССР. Главными конкурентами россиян будут именно спортсмены из бывших союзных республик. Белорусы привезли основной мужской состав во главе с российским тренером-мэтром Николаем Лопуховым, сборная Украины, несмотря на непростую политическую ситуацию, выставила вполне зубастый и боевитый резерв. Сильнейших спортсменов привезли и казахи, которых снова возглавил Валерий Польховский.

Самые популярные

Основная женская сборная своих представителей в Чайковский не делегировала, однако две самые популярные сегодня российские биатлонистки здесь выступят. Речь идёт о спортсменках резервной сборной Светлане Слепцовой и Ульяне Кайшевой. Первая по-прежнему обладает самой внушительной в стране фан-базой, которая свято верит, что Света может отобраться на ещё одну Олимпиаду и ярко завершить карьеру в Пхёнчхане. Оказавшаяся несколько переоценённой Кайшева по-прежнему молода, талантлива и может ещё обрести себя до Олимпийских игр. На нынешнем безрыбье женской сборной многие всё ещё в неё верят. Для обеих девушек предстоящий старт будет хорошим шансом вдохнуть глоток уверенности и в себя, и в своих болельщиков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
Сборная России — Биатлон Алексей Волков Антон Шипулин Светлана Слепцова
Новости. Другие
24 августа 2017, четверг
17:29 Темникова завоевала бронзовую медаль Универсиады в плавании брассом на 200 м
17:17 Сборная России завоевала серебро и бронзу в командных турнирах по дзюдо
15:17 Полякова и Черных завоевали бронзу Универсиады в прыжках с 3-метрового трамплина
15:14 Россияне завоевали два золота на юниорском ЧМ по велоспорту на треке в Италии
14:40 Россиянки — серебряные призёры Универсиады в командном турнире рапиристок
14:24 Сборная Москвы победила в женском командном многоборье на КР в Екатеринбурге
14:14 Тхэквондист Аюкаев — чемпион Универсиады в весе свыше 87 кг
13:29 Российские шпажисты выиграли командные соревнования на Универсиаде
13:02 Лучники принесли России три медали в пятый день Универсиады
12:51 Велогонщик Медведев дисквалифицирован на 2 года за допинг
12:04 Захаров победил в прыжках в воду на Универсиаде, Кузнецов — второй
11:49 Штангист Климонов победил на Универсиаде в весе до 94 кг
10:52 Россиянки — вторые в эстафете 4х200 м кролем на юниорском ЧМ
10:37 Фигурист Депутат объявил о завершении карьеры
09:59 Тимошинина и Шлейхер — серебряные призёры Универсиады в прыжках с вышки
00:15 РФС обязал МФК «Динамо» выплатить задолженность Алекберову
23 августа 2017, среда
23:18 Турчанка Адар стала чемпионкой мира по борьбе в весе до 75 кг
22:25 Пятиборки Фральцова и Ибатуллина — пятые в эстафете на ЧМ в Каире
22:06 Лазинская: очень хотелось заработать сегодня медаль для всей команды
21:40 Лазинская стала бронзовым призёром чемпионата мира по борьбе
20:54 Японка Окуно выиграла чемпионат мира по борьбе, Гурова — 7-я
20:32 Ватерполистки РФ вышли в 1/4 финала чемпионата Европы U18
20:05 Гимнасты сборной Москвы победили в командном первенстве на Кубке России
19:29 С легкоатлетки Григорьевой сняты обвинения в нарушении антидопинговых правил
19:22 Луценко выиграл 5-й этап «Вуэльты Испании», Мамыкин — 9-й
19:02 Сундбю: 18 месяцев за то, что не погуглила название? Я сбит с толку
18:45 Кузютина: хочу выиграть чемпионат мира, о призовом фонде не думаю
16:42 Россия — четвёртая в медальном зачёте Универсиады после четырёх дней
16:14 Россиянки стали чемпионками Универсиады в кролевой эстафете 4х200 м
16:09 Российские бейсболисты проиграли все три матча на групповом этапе Универсиады
15:32 Пловец Гадиров — бронзовый призёр Универсиады на 200 м брассом
15:28 Из стартовавших на ЧМ по борьбе россиянок только Лазинская претендует на медаль
15:12 Сборная Ботсваны по бадминтону не явилась на матч с Россией на Универсиаде
14:53 Российские ватерполисты разгромили аргентинцев в 1/8 финала Универсиады
13:57 Гимнаст Поляшов завоевал серебро Универсиады в упражнении на перекладине
13:53 Серебряный призёр ОИ-2016 Коблова снялась с ЧМ по борьбе из-за травмы ноги
13:48 Ахаимова завоевала вторую медаль за день — бронзу в вольных упражнениях
13:31 Огузов, Туменов и Гаспарян завоевали бронзовые медали Универсиады в дзюдо
13:23 Кочкорбаев — бронзовый призёр Универсиады в тхэквондо
13:01 В «Московском Поло Клубе» пройдёт XII Открытый чемпионат России по конному поло
12:50 ВАДА проведёт 2-й аудит РУСАДА через 4 месяца после восстановления его статуса
10:43 Женская сборная России по стрельбе из блочного лука взяла серебро Универсиады
10:28 Ахаимова — серебряный призёр Универсиады в опорном прыжке, Пасека — бронзовый
10:17 Спиридонова выиграла Универсиаду в упражнении на брусьях
09:59 Прокопьев — чемпион Универсиады в вольных упражнениях, Казачков — 6-й
Все новости RSS
Партнерский контент