«Родченков скрывается в Париже. Борцы приехали за ним»

В четверг на чемпионате мира по борьбе в Париже отмучилась женская сборная России. О её результатах можно написать либо иронически, либо статистически – другого она не заслужила. Подводить итоги её выступления бессмысленно – по причине того, что этого выступления фактически не было. Команда была, а выступления не было.

В пятницу стартуют представители вольной борьбы – и хочется изо всех сил верить, что тут россияне дадут возможность поговорить о происходящем непосредственно на ковре. В ожидании медалей и побед спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко вынужден рассказывать байки – пусть занимательные и с претензией на юмор, но лишь косвенно относящиеся к тому, ради чего все приехали на чемпионат мира.

Пробьёт ли Танк американскую броню. Борцы едут в Париж за золотом Новый вес олимпийских чемпионов, 50 тысяч призовых, «зелёная» команда вольников, Россия против Америки и другие интриги ЧМ по борьбе.

Как наши разочаровали французских топ-моделей

Организаторы чемпионата мира в Париже трепетно отнеслись к созданию шоу вокруг схваток (музыка, световое шоу и вот это вот всё) – и к церемониям награждения подошли так же основательно. К представителям греко-римской борьбы выходили три девушки-модели: у двух из них были на подносах медали, а третья несла пояс чемпиона мира (и она же помогала опоясывать победителя). Девушки симпатичные, вопросов нет. Правда, повязать хотя бы один пояс российскому борцу греко-римского стиля им так и не удалось.

В день старта женской борьбы пришлось гадать: что же решат политкорректные французы? Неужели девушкам будут выносить медали и пояса тоже девушки? В этих сомнениях россиянки быстро выбыли из турнирной сетки, а зря. Награждать вышли три модельных красавчика (ну, видимо, красавчика, я тут не эксперт, извините). Надо было видеть их разочарованные лица, когда из восьми россиянок за два дня до медали добралась лишь одна. Какой уж тут пояс чемпиона! Ну что вам ещё надо было, сборная России по женской борьбе?

Фото: Евгений Слюсаренко, «Чемпионат»

Как охранники помешали победе «гордости России»

Беспредел, чего уж там. Наш борец, чемпион Европейских игр — 2015 Степан Марянян должен был побеждать в Париже. Всё к этому шло. Но на пути к финалу он проиграл японцу и в итоге заработал только бронзу. И мы знаем, кто этому помешал.

Охранники и волонтёры, наверняка проплаченные некими силами.

Что такого было в плакате «Степан Марянян. Гордость России. Динской район»? Его подготовили и специально привезли во Францию земляки борца – его друзья и родственники, приехавшие ради этого из этой кубанской станицы. Но нет, каждый раз, когда они пытались развернуть полотно, тут же подбегали неравнодушные организаторы и требовали его убрать.

Фото: Евгений Слюсаренко, «Чемпионат»

Не знаю, какими инструкциями они руководствовались (российский флаг запрещён? писать русскими буквами запрещено? публично писать что-то во Франции в принципе запрещено?), но энергетически сбить поддержку нашего борца удалось. Возьмите с полки пирожок от Госдепа.

Как тренеры на ковёр плюшевую башню бросали

Дело было на чемпионате Европы 2014 года в Финляндии. Смысл в чём: секунданты борца могут опротестовать судейское решение во время схватки. Для этого они должны бросить на ковёр так называемый челлендж. В правилах сказано, что челлендж по цвету должен соответствовать трико борца, но форма предмета не регламентирована. На большинстве турниров используются кубики или шары, но финские организаторы подошли к делу креативней, выбрав образ птиц Angry Birds.

И вот теперь начинание финнов спустя три года подхватили французские организаторы чемпионата мира. Только вместо «злых птичек» они используют талисман турнира – Эйффи, копирующего, как несложно понять, Эйфелеву башню. Вот как бросок мини-башни выглядит на практике.

Фото: Евгений Слюсаренко, «Чемпионат»

Как спецкор «Чемпионата» разоблачил талисмана-самозванца

У истории с талисманами есть продолжение. Спецкор «Чемпионата» с самого начала почувствовал какой-то подвох. Талисман-то для «челленджа» не настоящий! Сравните сами: слева – тот, кто развлекает публику в перерывах, справа – мягкая игрушка для бросков на ковёр. Даже слепой поймёт, что это разные… хм, люди. Мягкая игрушка совсем не похожа на Эйфелеву башню!

Организаторы чемпионата мира, опрошенные спецкором, путаются в показаниях. Якобы плюшевый Лже-Эйффи был укорочен специально – чтобы его проще было бросать на ковер. Отвечая на вопрос, почему он даже близко не похож на настоящего Эйффи, они краснели и терялись. Тут явно какой-то подвох. Китайский контрафакт, попытка сэкономить (распилить) бюджет, нехватка материалов – спецкор «Чемпионата» пока не пришёл к окончательному заключению. Продолжаю расследование.

Как спецкор «Чемпионата» поработал спецагентом

Буду краток: я нашёл Григория Родченкова.

Фото: Евгений Слюсаренко, «Чемпионат»

Он в Париже. Беглый допинг-информатор ездит на метро и явно путает следы, опасаясь неминуемого возмездия. И не зря боится – вы думаете, наши борцы просто так находятся в столице Франции?

Мамиашвили: всю эту ситуацию устроила не Клишина, а нелюди вроде Степановых

Бегите, Григорий Михайлович.

Как борцы читателям вопрос задали

Напоследок – вопрос: приехавшие ещё в среду в Париж борцы-вольники попросили протестировать читателей на тему, можно ли вообще с ними вести серьёзный разговор. А вопрос вот какой: знаете ли вы, почему сломать левое ухо стоит дороже, чем правое?

Пока знатоки думают, остальным расскажу, что в борцовском сообществе считается хорошим тоном ходить с поломанными ушными хрящами – это своего рода знак отличия. В теории можно обойтись и без этого (достаточно разминать ушные раковины перед поединками и тренировками, а также своевременно прибегать к медицинской помощи) – пример легендарного Александра Карелина это доказывает. Но большинство борцов не соблюдает никаких правил – более того, намеренно ломает себе уши. Чтобы побыстрее и наверняка. Под присмотром специалиста, так сказать. Так вот, у вас уже есть ответ, почему левое ухо дороже правого?

Потому что за рулём машины видно только левое.