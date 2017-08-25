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Антон Шипулин
Текст: Александр Круглов
Фото: РИА Новости

Шипулин: детские улыбки для меня лучший подарок

Антон Шипулин — о любви болельщиков, празднике для детей, лучшей тренировке и опасностях дождя.
25 августа 2017, пятница. 17:15 Другие

Более сотни болельщиков ждали Антона Шипулина полчаса под дождём после того, как он прошёл обязательную церемонию награждения и пресс-конференцию. Антон не отказал никому в возможности сфотографироваться и взять автограф, а свой чемпионский биб подарил девушке в инвалидном кресле. После долгого общения с группой поддержки уже трёхкратный чемпион мира по летнему биатлону уделил время и спецкору «Чемпионата».

— Что чувствуете, когда сотни людей приехали сюда именно ради вас и готовы полчаса ждать под дождём?
— Мне жаль, что они мокнут. Хочется побыстрее пообщаться со всеми, чтобы они довольные пошли домой. Я понимаю, что многие сюда приехали не просто посмотреть биатлон и поболеть, а снова увидеть своих любимых спортсменов, попросить автограф, сфотографироваться. Я стараюсь уделять максимум внимания болельщикам, которые давно ждали этого события и приехали издалека, чтобы пообщаться с нами. Сегодня вечером у меня состоится ещё одна встреча с болельщиками. Конечно, перед завтрашним стартом мне надо восстановиться, отдохнуть и полежать, но общение с болельщиками такая же часть нашей работы. Особенно радует, когда родители говорят, что их дети хотят быть похожими на нас и поэтому идут в спортивные секции. Пропаганда здорового образа жизни и нашего вида спорта очень важна. Если благодаря нам дети встают на лыжи, то мы делаем полезное дело.

— Болельщики за лето соскучились по биатлону, а вы скучали без соревнований?
— Биатлоном я занимаюсь каждый день, но хотелось и посоревноваться. Поэтому решили в этом году поучаствовать в летнем чемпионате. Промежуток без стартов очень большой, а нам нужны эти эмоции. Сегодня я убедился, что не всё в моей подготовке идеально и нужно работать, чтобы всегда стрелять на ноль, ведь мы способны на это. Но появляется предсоревновательный мандраж и всё меняется. Возможность выступить на чемпионате мира — это отличный подарок для меня, которым я стараюсь сполна воспользоваться. Для спортсмена лучшая тренировка — это соревнования. Сегодня и на протяжении ещё двух дней мы проведём лучшую тренировку.

— Это уже третья золотая медаль с летних чемпионатов мира. Завтра у вас будет шанс стать самым титулованным биатлонистом на лыжероллерах?
— У Лёхи Волкова тоже. Он вообще у нас в стране самый титулованный биатлонист, и обойти его мне будет очень тяжело.

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— Сегодня в конце гонки пошёл дождь. Насколько он опасен для езды на лыжероллерах?
— Большую опасность представляет не трасса, а возможность промокнуть и заболеть, поэтому важно вовремя уйти в тёплое помещение, не стоять долго на ветру. Сами по себе лыжероллеры не так опасны. Здесь не такие крутые спуски и повороты. Резина на лыжероллерах держит хорошо.

— Почему вы не стали брать флаг на финише?
— Весь последний круг мне тренеры кричали, что у сборной Словакии отнимут почти минуту. Я понимал, что мне очень тяжело бежится, и не знал, на сколько могут добавить мои соперники, поэтому решил не рисковать. Я боролся за победу до последнего метра дистанции.

— В 2009 году Магдалена Нойнер перед Олимпиадой стала трёхкратной чемпионкой на летнем первенстве в Оберхофе. Вам победы на таком старте придают уверенности в своих силах?
— После этого старта я как раз не совсем уверен в своих силах именно на этом летнем чемпионате мира. Впереди ещё две гонки, которые надо отработать хорошо на стрельбе. Бежать пока тяжело. После гонки я подошёл к своему тренеру и с расстройством рассказал о своём самочувствии. Он успокоил и сказал, что в августе мы никогда не делали таких интенсивных тренировок и что к летнему чемпионату России будем выглядеть получше, а зимой — ещё лучше. Мы идём планомерно, и пока скорость не нужна.

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— Вы необычно отметили свой юбилей, поучаствовав в благотворительной акции. Что это было за мероприятие?
— Всё прошло отлично. Мы с друзьями, которые с нами ездили, посчитали это лучшим моим днём рождения. Мы съездили в детский оздоровительный лагерь, где собрались дети из пяти детских домов. Точнее, сейчас эти организации называются не детскими домами, а реабилитационными центрами, но смысл остался тот же. Мы устроили для детей состязания: лазерный биатлон, турнир по теннису, полосы препятствий и стометровки. Детям очень было здорово. Привезли им 200 порций мороженого, сладкую вату, подарили кучу подарков и им лично, и лагерю, который приезжает каждый год. Мы пообщались с детьми, и нам очень понравилось. Первые полчаса дети были замкнутые, а потом не хотели нас отпускать. Они долго благодарили нас и приглашали к себе в гости почаще. Здорово видеть такие улыбки на лицах детей, поэтому главную миссию мы выполнили. Как я говорил уже многим — лучшие поздравления, когда я вижу улыбки детей.

— Я сегодня уже встретил вашу сестру Аню с ребёнком, а другие ваши близкие поддерживают вас здесь?
— Отец присутствует здесь, сестра с мужем и племянницей, а мама уехала в Словакию помогать Насте, а жена с ребёнком остались дома.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Антон Шипулин
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