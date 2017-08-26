«Ради нас с братом отец продал всё – тракторы, КАМАЗы…»

Пятый день подряд чемпионата мира по вольной, греко-римской и женской борьбе в Париже сборная России остаётся без побед. В пятницу ближе всех к золоту среди борцов вольного стиля подобрался 21-летний дебютант турнира Гаджимурад Рашидов, в весовой категории до 61 кг прошедший сложнейшую сетку и оступившийся только в финале.
На счету Рашидова победы над чемпионом мира Логаном Штибером из США, олимпийским чемпионом — 2016 из Грузии Владимиром Хинчегашвили и трёхкратным чемпионом Европы Ченгизханом Эрдоганом из Турции (ранее известным как россиянин Опан Сат). Увы, но в финале у молодого борца не хватило сил: в концовке поединка с опытнейшим азербайджанцем Хаджи Алиевым (тоже, кстати, чемпионом мира) он рисковал, но попался на «туше». Тем не менее одним из самых примечательных лиц дня его можно назвать однозначно.
— В финале вы очень старались, но были явно не похожи на самого себя утреннего.
— Борьба совершенно не пошла. Почему-то к вечеру очень устал. Старался изо всех сил, но, видимо, так и не смог до конца восстановиться. А азербайджанец был чуть свежее, у него утренние схватки были полегче. Почему-то думаю, что если бы Алиев был в моей части сетки, то до финала не дошёл бы.
— Что всё-таки не получилось в решающем поединке?
— Мог отдать накат в два балла, вместо этого отдал четыре, после чего тяжело было отыгрываться. Сил, повторю, оставалось очень мало. В конце просто рисковал, другого выхода не было. А утром были хорошие схватки, получалось если не всё, то очень многое. Значит, так было суждено. Будем дальше работать, готовиться.
— Объясните ситуацию, почему вы отказались от «челленджа», который бросил главный тренер Дзамболат Тедеев?
— По тактическим соображениям. Так бы я проигрывал четыре балла и мог всё изменить одним успешным действием. А в случае «челленджа» — уже пять, и даже при хорошем раскладе я бы никак не успевал отыграться.
— Наверняка вчера вечером вы посмотрели свою сетку и слегка озадачились?
— В вольной борьбе всегда сильные соперники. Взять чемпионат России — там легче, что ли? Всё равно для золотой медали придётся встречаться с главными конкурентами. Никогда заранее не спрашиваю, с кем мне придётся бороться. Честно говоря, даже как-то особо и не интересно. Всегда настраиваюсь на то, чтобы показать свою борьбу, свой уровень.
— Всех поразила ваша вторая схватка — с американцем, чемпионом мира — 2016. За три с небольшим минуты 11:0, не все даже верили, что это тот самый чемпион мира.
— Отдельно к этому американцу не готовился. Тем более я первый раз с ним боролся, толком не понимал, чего от него ожидать.
— Зато с легендарным грузином Хинчегашвили, который практически три года подряд не проигрывал, вы уже боролись в 2015 году на Кубке мира — и уступили.
— Конечно, доволен, что удалось взять реванш, тем более тогда я был истощён сгонкой веса, длительными перелётами и толком не мог ничего показать. В этот раз подготовка была целенаправленная, без негативных моментов. К чемпионату мира подошёл в хорошем состоянии.
— Какой вес в итоге гоняли?
— По своим меркам немного — около 5 кг. Личный рекорд — 10. Вот это было действительно тяжело.
— Ближе к Олимпиаде не хотите перейти в категорию до 65 кг, чтобы не мучиться со сгонкой?
— Через три года видно будет, так далеко не заглядываю. Пока остаюсь в прежнем весе.
— Не жалеете сейчас, что пропустили Олимпиаду из-за бойкота дагестанской команды?
— Честно? Жалею. Пропуск Олимпийских игр стал большой потерей для меня. Мог бы стоять на олимпийском пьедестале… Если бы сейчас можно было всё вернуть, я бы вышел на тот отборочный чемпионат России. Жаль, что так получилось.
— Рассказывают, что ваш отец очень многим пожертвовал ради вашей карьеры, — это так?
— Отец мой был тренером, из-за него я и пришёл в борьбу вместе со старшим братом — он тоже борец. У него был бизнес, связанный с транспортом, и в какой-то момент, когда стало понятно, что нам необходимы средства для полноценной подготовки, он всё продал — тракторы, КАМАЗы… И стал посвящать всё своё время и всю свою жизнь только нам.
— Как считаете, это того стоило, окупилось — не в финансовом смысле, а в человеческом?
— Чтобы отцу хоть как-то воздать должное за всё, что он сделал, мне надо Олимпиаду выиграть. Не меньше.
— То есть эта серебряная медаль чемпионата мира не котируется для вас?
— Как для представителя российской борьбы это не очень хороший результат. Столько дней нет золота! Остаётся надежда только на вольную борьбу, но и мы пока не помогаем.
— Вас часто сравнивают с двукратным олимпийским чемпионом Мавлетом Батировым, известным помимо прочего тем, что мог подтянуться на перекладине чуть ли не семь десятков раз. А каков ваш личный рекорд?
— Это я в детстве мог много, сейчас всё-таки не особенно — раз 30-35. До Мавлета Батирова далеко, ну так у меня пока и нет олимпийских побед.