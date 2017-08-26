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Алексей Волков
Текст: Александр Круглов
Фото: РИА Новости

Волков: Киркоров придумал челлендж, а мы его поддержали

Рэп-баттл года, флешмоб Киркорова и статус самого титулованного биатлониста России — в интервью с Алексеем Волковым.
26 августа 2017, суббота. 14:00 Другие

Алексей Волков стал серебряным призёром спринта на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском. До статуса самого титулованного летнего биатлониста ему не хватило 3,7 секунды, столько он уступил на последнем круге Владимиру Чепелину. В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексей рассказал о значении этих соревнований и прокомментировал события из светской жизни.

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— Сегодня вы один из немногих отстреляли на ноль. В чём секрет такой точности?
— Я учёл вчерашние ошибки, проделал анализ и показал результат на рубеже. Понимал, что при такой жаре в Чайковском тяжело справляться с дыханием. Несмотря на то что перед рубежом сбрасываешь ход, дыхание очень тяжёлое. Сегодня, можно сказать, цеплялся за каждый выстрел. На четвёртом у меня прошёл габарит.

— Вчера вы сказали, что этот старт — своего рода тренировка, но за медали рубились как на престижных соревнованиях?
— Да, гонка получилась отличной. Лучшая тренировка для нас — это старт. Интересно посмотреть, как на данном этапе ты готов по сравнению с другими.

Последние два подъёма я терпел только за счёт болельщиков, которые меня гнали. Такой ор стоит в ушах, что на автомате начинаешь добавлять под эти крики.

— Что произошло с Антоном Шипулиным сегодня?
— Мне кажется, он не может собраться. Какой-то ответственности этот старт не накладывает, но при родных трибунах хочется выступить хорошо. Антон находится в поисках мотивации, но я бы не хотел свои догадки выдавать за истину. Вам лучше у него спросить об этом.

— Вы входите в группу спортсменов, у которых по три золотых медали с роллерных чемпионатов мира. Как оцените шансы стать самым титулованным завтра?
— Я не считаю себя очень титулованным спортсменом. По летним чемпионатам буду стараться выйти в лидеры.

— А Шипулин говорит, что вы самый титулованный российский биатлонист?
— Я подсчёт медалей не веду. Это делают другие люди. Могу только довериться их словам.

— Антон вчера долго раздавал автографы болельщикам под дождём. Вы здесь тоже не обделены вниманием?
— Последние два подъёма я терпел только за счёт болельщиков, которые меня гнали. Такой ор стоит в ушах, что на автомате начинаешь добавлять под эти крики.

— Сильно расстроились, когда вас обошёл Чепелин?
— Да. Обидно, что он сделал это со штрафным кругом. Я понимаю, что у меня сейчас нет резкости. Мы спустились с гор после сбора в Сочи и не делали такой скоростной работы, как другие биатлонисты. Я замечаю, что иду мощнее многих, но они берут частотой.

— На чемпионате России в Чайковском планируете выступать?
— Конечно, этот старт важен для всей сборной.

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— Вы успеваете во время сборов следить за происходящим в мире. Например, смотрели рэп-баттл Гнойного и Oxxxymirona?
— Не смотрел. Я выборочно слежу за светскими событиями, а больше слежу за Ильёй Трифановым, который в соцсетях показывает лучшие моменты. Этого достаточно. Я посмотрел интервью с Гнойным, примерно понимаю, что он собой представляет.

— Тренд на фото с российским триколором в день флага тоже Трифанов задал?
— Нет, это придумал Киркоров, а мы поддержали. Надо было из подручных предметов собрать цвета российского флага. Мы приняли этот «челлендж».

Это придумал Киркоров, а мы поддержали. Надо было из подручных предметов собрать цвета российского флага. Мы приняли этот «челлендж».

— Если бы вам предложили устроить баттл, кого бы из спортсменов вызвали?
— Я не силён в этом. Там надо сильно напрягаться и иметь большой литературный опыт. Я больше привык наблюдать за этим со стороны, а сражаться с соперниками — на трассе.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Алексей Волков
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