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Светлана Слепцова
Текст: Александр Круглов
Фото: РИА Новости

Личная причина. Почему Слепцова неожиданно бросила биатлон

Вряд ли бы она выиграла в Корее медаль, но биатлону будет не хватать такой яркой личности.
26 августа 2017, суббота. 16:00 Другие

Чемпионат мира по летнему биатлону ещё вчера казался будничным местечковым мероприятием, на котором россияне спокойно соберут львиную долю медалей, а большая часть гонок пройдёт без борьбы. Однако неожиданно интрига прожила до последних метров в мужском спринте, а перед стартом женской гонки «бомбу взорвала» Светлана Слепцова, объявив о своём уходе из спорта сразу после летнего чемпионата мира в Чайковском. В тени этого события остались и победа Чепелина, и падения с переломами монгольских биатлонистов на тренировке, и успех Кристины Резцовой.

Случаи, когда спортсмены заканчивают карьеру за год до Олимпиады, — единичны. Принимают такое решение за полгода до события, в разгар подготовки к сезону, и вовсе в исключительных ситуациях. Светлана — не тот человек, который будет внезапно складывать оружие и отказываться от борьбы за место в олимпийской команде только потому, что попала не в основную сборную, а в резервную.

«Я приняла это решение неделю назад по личной причине, о которой я сообщу позже, — загадками начала разговор с журналистами Светлана. — Тренеры отговаривать меня не пытались, потому что знают, что раз я приняла решение, то это окончательно. О моём решении знали только близкие». Интрига о причине ухода формально проживёт ещё день, но уже сейчас она ясна, тем более речь, видимо, идёт о приятных событиях для любой женщины. В непростом для многих выборе Слепцова предпочла новую жизнь старой, которая в последние годы ей не приносила ни былых успехов, ни прежнего удовольствия.

«Предложений мне ещё никаких не поступало, но тренером я точно не буду. За неделю вся моя жизнь развернулась на 360 градусов. Ничего обещать не хочу, потому что это будут просто эмоции. На сегодня я самый счастливый человек. Я выходила уже без особой мотивации, специально не готовилась, но удача оказалась на моей стороне. Губерниев сказал, что, провожая меня, будет плакать», — подвела Слепцова итог своей карьеры.

Кажется, что вот этой лёгкости, когда за спиной лишь сожжённые мосты, ей и не хватало всё это время до сегодняшнего дня. Не многие из нас навскидку вспомнят, когда Слепцова в последний раз стреляла на ноль и уверенно выигрывала гонку на крупных международных соревнованиях, пусть и с не самым сильным составом участников. Она с лёгкостью закрывала мишени, трибуны гнали её вперёд, а на трассе не было ни мандража, ни западения скорости, ни досадных ошибок, которые долго не позволяли себя реализовать.

На финишном круге Слепцову гнали зрители, не смолкая ни на мгновение. Для победы вылезать из кожи вон не требовалось, хотя Света привычно оставила все силы на жаркой трассе, но прежде чем упасть, победно взмахнула рукой. Трудно сказать, чего в этом жесте было больше — радости от победы в одном из соревнований или облегчения от того, что все кошмары и бесконечная борьба с собой закончены.

Ведь если смотреть правде в глаза, Светлана оставалась последней из уже ушедшего поколения победителей 2000-х. Она сама и её личные тренеры ещё лелеяли надежду на возвращение на прежний уровень, и всякий раз она разбивалась о камни. Прошлогодние неудачи на чемпионате мира и чемпионате России привели к её исключению из сборной, и вряд ли руководство СБР и национальной команды всерьёз рассчитывало на её олимпийские перспективы. Да, попасть в сборную, что называется, «на зубах», буквально вскочив на последнюю подножку уходящего поезда, Светлана могла, выиграть медаль — уже нет, поэтому время, ситуация и место для ухода вполне подходящие.

Нынешней женской сборной будет не хватать таких, как Слепцова. Не по результатам, а по характеру. Яркая, независимая, иногда упрямая и всегда не оставляющая равнодушными как толпы поклонников, так и недоброжелателей. Кому ещё из наших биатлонисток будут так страстно посвящать серенады, как это сделал итальянец Пьетро, работающий в одной из фирм, связанных с биатлонной экипировкой.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Светлана Слепцова
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