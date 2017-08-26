Большое дерби в мини-футболе. Как «Спартак» вызвал ЦСКА на бой

Красно-белые вызвали красно-синих

В последнее время в российском мини-футболе было слишком много новостей и событий, которые не доставляли поклонникам вида спорта положительных эмоций. И на этом фоне инициатива «Спартака» стала настоящим глотком свежего воздуха. Красно-белые решили в рамках товарищеской встречи вызвать на бой красно-синих – столичный ЦСКА, чтобы возродить подзабытое, но по-прежнему принципиальное столичное дерби и разыграть Кубок вызова.

26 августа в Люберцах состоится матч между мини-футбольными «Спартаком» и ЦСКА

На данный момент противостояние «Спартака» и ЦСКА – разовое событие, организованное в первую очередь для болельщиков. Впрочем, уже зимой, вероятно, состоится ответная встреча, а позже в Кубке вызова могут принять участие и более именитые столичные клубы – «Динамо» и «Дина». Пока же, справедливости ради, зрителей на трибуны площадки в Люберцах привлекала лишь громкая афиша. И если «Спартак» играет в Высшей лиге, то ЦСКА в последние годы ограничивается лишь чемпионатом Москвы и более скромными турнирами. Однако к важнейшему предсезонному противостоянию «армейцы» собрали довольно сильный состав и приготовились на глазах нескольких сотен болельщиков дать фавориту настоящий бой.

Фаворит оправдал свой статус

Игроки ЦСКА начали матч розыгрышем с центра поля, однако контролировали мяч лишь 15 секунд. Первая же потеря «армейцев» обернулась быстрой передачей на одинокого Филатова у чужих ворот, и Виктор уже на 19-й минуте открыл счёт в матче. Второй розыгрыш мяча с центра у ЦСКА получился лучше: второго быстрого гола красно-белых не последовало, при этом на третьей минуте Пахомов мог замкнуть передачу партнёра, но отправил мяч в штангу.

Мини-футбол. Кубок вызова. Люберцы



«Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 5:4 (3:1)



Голы: Абрамов-2, Филатов, Гордеев, Зыков – Фёдоров-2, Зинченко (пен.), Адамов (автогол)

«Спартак» играл мощнее и агрессивнее: особенно активно у чужих ворот выглядели Абрамов, Попов и Аносов. Красно-белые нанесли по чужим воротам несколько ударов, но ни один из них не был точным – голкипер «армейцев» спокойно отводил угрозу от своих ворот. В то же время ЦСКА за пять минут матча оправился от пропущенного на старте гола и пошёл в прессинг. У Копейкина даже появился шанс сравнять счёт, но опытный Формин вовремя сократил дистанцию и тем самым не позволил сопернику реализовать выход один на один.



К середине первого тайма игра перешла в спокойное русло. «Спартак» размеренно атаковал, ЦСКА пытался огрызаться, но стопроцентных моментов у ворот долгое время не возникало. Игра буквально взорвалась на 11-й минуте: вратарь «армейцев» сначала совершил двойной сейв, а затем Аносов попал в штангу. Но после этого в матче опять наступило затишье. И лишь за пять минут до перерыва случился второй гол. «Спартак» забил сразу после тайм-аута: Филатов перевёл мяч на Гордеева, а тот пробил в ближний угол – 2:0. А через три минуты давление красно-белых воплотилось в третий гол: Абрамов реализовал выход один на один. Впрочем, ЦСКА один гол отыграть до перерыва всё-таки сумел. На последней минуте первого тайма мяч в штрафной угодил в руку защитнику «Спартака», и Зинченко забил пенальти – 1:3.

Курьёза не случилось

Во втором тайме ход матча не изменился: «Спартак» владел мячом и инициативой, ЦСКА, отдохнувший в перерыве и явно посвежевший, продолжал искать счастья в контратаках. Впрочем, на первых минутах тайма командам довести дело до опасных моментов не удавалось. В воротах ЦСКА надёжно действовал Гладунов, а до Степанова, сменившего в воротах Формина, мяч и вовсе доходил лишь изредка. Первый голевой момент возник только на пятой минуте: Абрамов вышел один на один с Гладуновым, пытался его перебросить изящным «черпачком», но вратарь «армейцев» стоял до конца, а потому до мяча всё-таки дотянулся.

К середине второго тайма всё больше чувствовалось, что матч проходит в начале сезона, когда футболисты находятся ещё не в оптимальных кондициях. В игре обеих команд было немало брака и технических огрехов. Один из таких едва не привёл к голу в ворота «Спартака». Зыков хотел выбить мяч от своих ворот, но попал в нападающего ЦСКА, от которого снаряд рикошетом полетел в штангу – гол мог бы получиться весьма курьёзным.

Битва до последних секунд

«Спартак», едва не пропустив, завёлся и создал сразу несколько опасных моментов у чужих ворот. Особенно ярким выглядел выход трёх (!) спартаковцев на одного беззащитного Гладунова. Но, как оказалось, и один вратарь в поле воин: Максим не позволил Аносову и Адамову увеличить разницу в счёте. Однако четвёртый мяч в ворота ЦСКА всё-таки влетел: Зыков получил передачу от Гордеева и в два касания сумел разобраться с вратарём – 4:1.

Тут же «армейцы» взяли тайм-аут и выпустили Кузнецова пятым полевым. Буквально вторая атака в большинстве завершилась голом чуть менее чем за пять минут до конца второго тайма – отличился Фёдоров. Однако Абрамов тут же переиграл Кузнецова на «втором этаже» и головой восстановил разницу в три гола. Казалось, что на этом игра успокоится, но не тут-то было: в дерби борьба продолжалась до последней секунды. Сначала Адамов пяткой красиво срезал мяч в свои ворота – 3:5, а затем Аносов, сыграв рукой, заработал для «Спартака» шестой фол, и Фёдоров с точки сократил отставание до минимального – 4:5. ЦСКА до последнего пытался забить пятый мяч, но всё-таки не смог. А встречу в атаке закончил «Спартак»: Конов отправил мяч в пустые ворота через мгновения после финальной сирены и гол засчитан не был.



Несмотря на разницу команд в классе и подготовке, возрождённое дерби получилось увлекательным и интригующим. В первой серии противостояния «Спартак» одолел ЦСКА. Посмотрим, сделают ли «армейцы» ответный вызов, чтобы взять реванш.