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Дзамболат Тедеев
Текст: Евгений Слюсаренко
Фото: Евгений Слюсаренко, «Чемпионат»

«Для нас этот чемпионат мира был непринципиальным»

Главный тренер сборной России по вольной борьбе объясняет исторический провал на чемпионате мира молодостью и неопытностью команды.
27 августа 2017, воскресенье. 06:24 Другие
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Итак, свершилось то, чего все опасались, но до конца не верили: сборная России по вольной борьбе, впервые с момента начала участия в чемпионатах мира в 1954 году, осталась без золотых медалей. По итогам завершившихся в субботу соревнований в Париже наша команда довольствовалась лишь тремя серебряными и двумя бронзовыми наградами.

Уступившие в субботних финалах Хетик Цаболов и Абдулрашид Садулаев с журналистами на арене по горячим следам побеседовать отказались, а потому все вопросы были переадресованы главному тренеру российских вольников Дзамболату Тедееву. Наставник с виду был в нормальном настроении, много шутил и улыбался. Хотя с другой стороны, что ему теперь делать – рыдать? Главное-то уже сделано.

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— В Париж у нас приехала молодая команда, — начал Тедеев. – Правильнее сказать, новая команда. Мы не привезли первый состав. Если вы обратили внимание, ещё в прошлом году многие ребята боролись в других весах. Фактически их можно назвать дебютантами, и это будет правдой. В то же время наши соперники из США или Грузии привезли сюда первых номеров, свою олимпийскую команду. У нас здесь из участников Рио присутствует только Садулаев, и то не в своём весе. Из тех, кто боролся на весеннем чемпионате Европы, у нас лишь один человек. Идёт серьёзная ротация.

— Что мешало вам привезти тот состав, который бы не состоял из дебютантов? Тех, кто мог бы одерживать победы, как в старые добрые времена?
— Потому что это начало олимпийского цикла. Мы хотим проверить всех. Чтобы был проверенный резерв. Чтобы мы представляли, кто и как на соревнованиях такого уровня себя чувствует. В своё время юный Мавлет Батиров стал на чемпионате мира 14-м, а через год выиграл Олимпийские игры 2004 года. В том сезоне все чемпионы России этого года получили шанс выступить на чемпионате мира. Тренерский штаб посмотрел на них в деле. Это хороший опыт в дальнейшем.

Дзамболат Тедеев и Магомедхабиб Кадимагомедов

Дзамболат Тедеев и Магомедхабиб Кадимагомедов

Фото: Евгений Слюсаренко, «Чемпионат»

— Теперь чемпионы России не будут иметь приоритетное право ездить на главный старт сезона?
— Есть критерии отбора. Победа на чемпионате страны автоматически не означает, что ты так же хорошо будешь выглядеть на международной арене – в этом мы убедились ещё раз. На чемпионате мира нужно завоёвывать победы для страны. Не для Дагестана или Осетии, а для страны. И в этом смысле интересы иногда расходятся, к сожалению.

— А кто в Париже мог бы усилить состав?
— Олимпийский чемпион 2016 года Сослан Рамонов, вице-чемпион Игр в Рио Аниуар Гедуев, опытнейший многократный чемпион мира и Европы Билял Махов, чемпион мира 2016 года Магомед Курбаналиев, чемпион Европы 2017 года Ильяс Бекбулатов…

— То есть Рамонов, Гедуев, Махов будут всерьёз продолжать бороться и вы на них рассчитываете в контексте Олимпиады-2020?
— Конечно. Они все будут бороться. Рамонов и Гедуев уже перенесли операцию, Бекбулатов только готовится к ней (порвал мениск), а Курбаналиев не восстановился после женитьбы.

Дзамболат Тедеев

Дзамболат Тедеев

Фото: Евгений Слюсаренко, «Чемпионат»

— Как это?
— Я хотел, чтобы он поехал на этот чемпионат мира в весе до 70 кг, но… Парень дорвался, как говорится. У нас на Кавказе же как: провёл свадьбу – год потерял.

— Что скажете по выступлению Абдулрашида Садулаева, который ранее не проигрывал в официальных соревнованиях такого уровня?
— Скажу, что в следующих сезонах он должен представлять не категорию 97 кг, а поменьше – 92 кг. Пусть она неолимпийская, ближе к Играм успеем подсушиться. Честно сказать, я так и не понял, почему было решено, что он в этом году пройдёт по категории до 97 кг. У Садулаева реальный вес – 92 кг. Сгоняешь 4-5 кг и борешься в своём весе. Ладно, будем считать, что поэкспериментировали.

— Хетик Цаболов мог победить Барроуза?
— Для него это тоже своего рода дебют, на крупных стартах он в таком весе не боролся. Считаю, успешный дебют. Жаль, что подарил американцу два балла в финале, иначе мог стать и чемпионом мира. И тогда у нас с вами был бы совсем другой разговор.

— Как объяснить поражение в полуфинале Алана Гогаева, который за несколько секунд до окончания вёл в счёте против грузинского спортсмена?
— Такое может случиться с каждым, к сожалению. Жаль, потому что Алан вполне мог стать чемпионом мира. Прав Михаил Мамиашвили, который уже сказал Гогаеву: «Будет у тебя десять таких схваток, ты ни разу за пять последних секунд не дашь провести против себя приём».

— А вам не кажется, что этих поражений на последних секундах было очень много? Тот же Гогаев, Кадимагомедов, чудом спасшийся днём ранее Валиев, тоже пропустивший приём в самом конце…
— Как это объяснить? Всё тем же: молодостью, неопытностью, отсутствием практики борьбы на таком высоком уровне.

«Жаль, что пропустил Олимпиаду. Сейчас бы поступил по-другому»
Гаджимурад Рашидов впервые приехал на чемпионат мира и запомнился всем. Жаль, чуть-чуть не хватило до золота.

— Со стороны виделось, что ребята к концу поединков «сдувались», то есть физически не выдерживали. Тот же вице-чемпион Парижа Гаджимурад Рашидов прямо сказал, что в финале у него закончились силы.
— Повторюсь: молодость. Это основная причина. Проигравшему за минуту с 5:0 Кадимагомедову 23 года, он даже толком в составе сборной не выступал. А тут сразу – чемпионат мира. То же самое Рашидов. Первый такой турнир в карьере.

— За весь разговор вы ни разу не показали, что вам негативный результат команды неприятен или досаден.
— Я стараюсь держаться. Конечно, любое поражение для меня болезненно. Ничего хорошего в этом нет. Надо было побеждать, и мы могли это сделать. Но есть реальность. В реальности до Олимпиады в Токио ещё три года. Слава богу, что есть время. Мы понимаем свои ошибки. Для нас этот чемпионат мира был непринципиальным. Пока есть время, мы будем продолжать экспериментировать. Цель – Олимпийские игры. Они покажут, кто был прав, а кто ошибался.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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