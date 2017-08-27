Baby или Sexy. Хорошо ли вы знаете Светлану Слепцову?

Бокс или бальные танцы, Baby или Sexy, странная татуировка и необычные кумиры – а хорошо ли вы знаете Светлану Слепцову, покидающую биатлон?

Личная причина. Почему Слепцова неожиданно бросила биатлон Вряд ли бы она выиграла в Корее медаль, но биатлону будет не хватать такой яркой личности.

В российском биатлоне завершилась целая эпоха. Спортивную карьеру завершила последняя представительница золотого поколения спортсменок – тех, для кого и второе место в эстафете считалось неудачей. Олимпийская чемпионка Ванкувера Светлана Слепцова, пожалуй, так и не смогла в полной мере раскрыть свой потенциал, но всё равно добилась немалых высот, а также полюбилась тысячам болельщиков своей скоростью, внешностью и характером.

И пока Светлана в Чайковском прощается с большим биатлоном, давайте проверим, насколько хорошо вы знали одну из самых ярких российских биатлонисток. Занятия боксом или танцами, рыжая бестия или красная молния, в конце концов, Sexy или Baby – дерзайте и узнаете!

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