Вход в провал. Пять плохих новостей, о которых мы узнали на ЧМ по борьбе

Российские борцы не смогли одержать на чемпионате мира ни одной победы. Мир никогда не будет прежним.

Десант в тылу врага. Почему спецоперация борцов провалилась Сборная России по греко-римской борьбе уезжает с чемпионата мира без побед. Такого не было никогда.

В заключительный раз повторим шокировавшую всех, даже не особо следящих за этим видом спорта, информацию: сборная России по вольной, греко-римской и женской борьбе возвращается с чемпионата мира в Париже без единой победы. Такого не было никогда в истории – с начала 1950-х годов, когда отечественные борцы впервые вышли на международную арену.

Может, поборемся в хиджабах? Хуже точно не будет Женская борьба в России по-прежнему не знает, что делать и куда идти.

Это провал, и провал окончательный, какие бы объективные обстоятельства тренеры сборной ни искали. О борцах греко-римского стиля и женщинах спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко с печалью в голосе уже говорил. С вольниками ситуация не лучше. Вот плохие новости, которые мы узнали во время парижского чемпионата мира.

«Для нас этот чемпионат мира был непринципиальным» Главный тренер сборной России по вольной борьбе объясняет исторический провал на чемпионате мира молодостью и неопытностью команды.

Новость первая. Чемпионаты мира бывают принципиальными и не очень

Именно так и сформулировал главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев, подводя итоги турнира: «Для нас это был непринципиальный чемпионат мира». Публично сформулировал! Это тот самый Тедеев, команда которого каких-то 10 лет назад, на чемпионате мира в Баку 2007 года, вынесла всех – 6 золотых медалей в 7 весах (седьмую победу тоже одержал недавний россиянин, за год до того сменивший флаг на турецкий). Это тот самый Тедеев, который когда-то рассвирепел на мой вопрос об олимпийских лицензиях.

– Слушай, ну какие лицензии, о чём ты меня спрашиваешь? Не морочь мне голову. Я главный тренер сборной России по вольной борьбе! Сборной России! У каждого нашего борца должна быть главная задача, она же единственная: приехать и победить. Будет золотая медаль — будет тебе и лицензия. Всё, что не золотая медаль — это поражение, и никакая «лицензия» нас не оправдает. Это провал и позор.

Если всё так пойдет и дальше, то через пару лет мы и вправду начнём говорить об олимпийских лицензиях в вольной борьбе как о достижении.

В этой новой реальности сборная России перестала выдерживать конкуренцию. Долго держалась за счёт старых резервов, но, похоже, из тюбика выдавили самую последнюю пасту.

Новость вторая. Русский Танк может проиграть

Так получилось, что предвкушаемая ещё до начала чемпионата мира схватка Русского Танка Абдулрашида Садулаева и американца Кайла «Снайдермена» Снайдера стала заключительной в программе чемпионата мира. Вообще – самой последней. И никогда ещё не проигрывавший на главных стартах в карьере Абдулрашид мог спасти сборную России от антирекорда, попутно оставив от Парижа впечатления не ужаса-ужаса, а просто ужаса. Запоминается последнее, как говорится. Но Садулаев проиграл.

Фото: Евгений Слюсаренко, «Чемпионат»

Можно обсуждать ошибки нашего борца, говорить про неправильный выбор категории (Снайдер по виду килограммов на 7-8 минимум был тяжелее), но сам вид россиянина говорит лучше всяких слов. Смотреть на Абдулрашида было больно: после финала он ещё долго лежал на ковре, а на пьедестале почёта, наверное, с минуту смотрел в одну точку, явно своими невесёлыми мыслями находясь где-то далеко. «Тренеры, ребята, обещаю: такого больше не повторится», – сказал лидер нашей сборной на общекомандном собрании в субботу вечером. И ему хочется верить.

Будем считать, что Париж – это просто место такое. Утром перед вылетом в Москву в лобби отеля у Садулаева украли сумку с документами. Казалось, теперь нашему борцу придётся потратить на выправление документов для отъезда всё воскресенье, но сумку в полицию грабители быстро вернули – им явно нужно было не это. Вернули, конечно, без денег. Спасибо и на этом.

Парижская полиция нашла документы, украденные у российского борца Садулаева

Новость третья. Российские борцы уступают соперникам физически

Еще одна плохая новость: подводка к старту команде явно не удалась, хотя еще недавно это было нашим коньком. Все три проигранных финала российские борцы явно проседали ближе к концу – и соперники их «додавливали». Уступивший Гаджимурад Рашидов прямо в этом признался. Алан Гогаев, Магомедхабиб Кадимагомедов отдали свои схватки вообще на последних секундах, Владислав Валиев, тоже пропустивший прием в самом конце, спасся буквально чудом.

Тот самый прием Валиева против корейца за две секунды до конца – одно из немногих в исполнении сборной России на этом турнире, что наверняка войдет в историю. Невероятное спасение, когда всё было, казалось, кончено.

Дзамболат Тедеев объясняет эти проблемы молодостью и неопытностью, хотя раньше молодость и неопытность не мешала новичкам сборной России никому не уступать по крайней мере в физической готовности. Да и какая неопытность может быть у того же 27-летнего Гогаева – участника Олимпиады еще в Лондоне, дебютанта чемпионата мира 2010 года?!

«Тренеры, ребята, обещаю: такого больше не повторится», – сказал лидер нашей сборной на общекомандном собрании в субботу вечером. И ему хочется верить.

Новость четвёртая. Можно радоваться не только золотой медали

Аксиома, которую знают все: для российского борца не существует никакой медали, кроме золотой. Всё остальное – поражение. Конечно, будем честны: в последние годы это стало скорее декларацией, чем реальностью. Всё-таки медаль есть медаль. Но публично никогда ни один россиянин не признавался, что рад призовому месту. В этот раз с флагами по ковру пробежались два наших борца, выигравших поединки за бронзу – Алан Гогаев и Владислав Валиев. Гогаев затем уточнил, что сделал это не по причине сильной радости, а из уважения к Родине. Но раньше такого не было.

Владислав Валиев Фото: Евгений Слюсаренко, «Чемпионат»

Если хотите знать моё мнение, то я не вижу в этом ничего вопиющего. Действительно, конкуренция с каждым годом растёт, а медаль есть медаль. Просто отмечаю характерный факт.

Новость пятая. Конец легенды

Из поколения в поколение в российской борьбе передавалась знаменитая фраза: «Выиграть чемпионат страны тяжелее, чем чемпионат мира». В советские времена так и было – истинная правда. 15 союзных республик с множеством борцовских школ могли выставить на чемпионат мира всего одного человека. Разумеется, победив в такой мясорубке, никакой чемпионат мира был не страшен.

С распадом Союза это выражение становилось все более и более красивой натяжкой, и в Париже на легенде можно окончательно поставить крест. Во-первых, дело в глубине состава нашей команды. В сборной России есть максимум два борца в каждом весе, которые способы претендовать на победу на мировом уровне. А кое-где нет и этого. В Париже выступала сильнейшая на данный момент команда – что бы не говорили в тренерском штабе. Усиление если и было бы возможно, то точечное.

Но это бы полбеды. Проблема ещё и в том, что тот самый «чемпионат СССР» давно проходит на чемпионате мира: дагестанские, чеченские, ингушские, осетинские, даже тувинские борцы выступают за самые экзотические страны: от Бахрейна до Италии. Собственно, чемпионат мира по борьбе теперь смело можно называть «Открытый чемпионат бывшего СССР с приглашением международных команд». И в этой новой реальности сборная России конкуренцию перестала выдерживать. Долго держалась за счёт старых резервов, но, похоже, из тюбика выдавили самую последнюю пасту.

Петух клюнул – и клюнул так, что больнее некуда. Посмотрим, как будут лечить больные места.