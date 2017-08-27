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Светлана Слепцова
Текст: Александр Круглов
Фото: РИА Новости

Оккупировали весь пьедестал. Как провожали Слепцову

Слепцова рассказала о причине ухода, а Волков стал самым титулованным летним биатлонистом.
27 августа 2017, воскресенье. 17:00 Другие

Полностью русский подиум

В субботу на центральной площади Чайковского проходила церемония награждения. Гимн России звучал пять раз из шести, и продолжения банкета вполне закономерно мы ждали от воскресных гонок. Преследование юниорок превратилось в чисто российскую разборку. Кристина Резцова за счёт промахов удлинила свою дистанцию более чем на километр, чем дала шанс подругам по команде. Перед заключительным рубежом казалось, что победу одержит местная спортсменка Валерия Васнецова. Она обошла свою главную соперницу Наталью Ушкину прямо перед огневым рубежом, но за это пришлось заплатить слишком большую цену.

Васнецова промахнулась на последнем рубеже трижды и окончательно отпустила чисто стрелявшую Ушкину. Более того, в борьбе за серебро пермячка тоже уступила Резцовой, но пересекла линию финиша третьей, зафиксировав второй на этом турнире российский подиум. До этого в спринте таким же образом отличились наши юниоры. Призёрка спринта Динара Алимбекова в этот раз не справилась со стрельбой и с трудом попала на цветочную церемонию.

Самый титулованный

Мужская гонка преследования была самой интригующей. Здесь и готовый стать самым титулованным летним биатлонистом Алексей Волков, и желающий реабилитироваться Антон Шипулин, и достойные соперники из основного состава сборных Словакии и Беларуси. Красимир Анев на этом фоне выглядел как сепаратист. Он не тренируется с командой своей страны, а работает с личным тренером Георгием Фартуновым, поэтому и решил лишний раз съездить в Россию и выступить на этих соревнованиях.

Победитель спринта Владимир Чепелин долгое время конкурировал с Алексеем Волковым, но как только началась стрельба стоя, белорус ушёл на штрафные круги, а наш Волков вышел на первое место. Среди его преследователей оказались Анев, Хасила и Сергей Клячин, но стоя только Алексей сумел отстрелять чисто. Все соперники допускали промахи, причём Анев сделал их два. В итоге вторая позиция вслед за Волковым досталась Шипулину, а болгарский атлет-максималист не скрывал своей досады после финиша. В Чайковский он ехал явно за золотом.

Волков уверенно пересёк финишную прямую, став самым титулованным биатлонистом России. Победа в гонке преследования стала для него четвёртой в карьере. По числу побед на чемпионате Европы Волков уже не знает равных. После гонки он рассказал, что один промах — это не идеальная стрельба, но знал расклад по гонке настолько, что взял российский флаг. Для болельщиков это стало приятным сюрпризом.

Слепцова ушла красиво

Светлана Слепцова на свою последнюю гонку вышла с победным настроем. Многие биатлонисты устроили флешмоб #лусвета в честь нашей победительницы спринта. Светлана лидировала всю гонку, но не смогла совладать с нервами на последнем рубеже. Мэтр судейского цеха Вадим Мелихов рассказывал, как учил новую украинку Надю Белкину бегать на лыжах, но она не совладала.

Интрига сохранялась вплоть до конца последнего круга. Слепцова выигрывала после ухода с рубежа 12 секунд у Нади Белкиной. Украинская биатлонистка бросилась в погоню, но на финише проиграла те же секунды. Светлана после гонки поблагодарила болельщиков, которые спели ей прощальную песню и поддерживали её решение до конца. После большого сюжета и пожеланий от Ольги Зайцевой, Ольги Медведцевой и Анны Богалий Света спокойно присоединится к клубу молодых биатлонных мам.

Baby или Sexy. Хорошо ли вы знаете Светлану Слепцову?
Бокс или бальные танцы, Baby или Sexy, странная татуировка и необычные кумиры – а хорошо ли вы знаете Светлану Слепцову, покидающую биатлон?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Светлана Слепцова
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