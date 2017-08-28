Слепцова: в моём сердце останутся биатлон и Дима Губерниев

Личная причина. Почему Слепцова неожиданно бросила биатлон Вряд ли бы она выиграла в Корее медаль, но биатлону будет не хватать такой яркой личности.

Светлана Слепцова завершила карьеру двумя победами на летнем чемпионате мира в Чайковском, а после окончания соревнований побеседовала со спецкором «Чемпионата».



— Что чувствуете, когда провели уже свою последнюю гонку?

— Вы знаете, эти чувства не передать. Они ощущаются у каждого по-своему, но у меня наступает такое облегчение. Всё, что я делала в спорте, делала не зря, и здесь это особенно прочувствовала.

— Вы точно не вернётесь в большой спорт?

— Да, я приняла уже окончательное решение в связи с рождением ребёнка. Ни на секунду, ни на один процент я не сомневалась. Я сразу решила, что закончила.

Светлана Слепцова Фото: РИА Новости

— Как оцените итоги этого чемпионата?

— Мы потеряли только одну золотую медаль. Считаем это лучшим выступлением нашей команды.

— На последнем круге вас догоняла Надежда Белкина. Насколько серьёзной была угроза с её стороны?

— Она не сильно меня догоняла. Я специально её подпустила, так как знала, что финишный подъём всё решит. Мне хотелось её обыграть на финише. Но даже когда я сбавила ход, видела, что она ко мне не подъезжает и потом стала работать.

Буду болеть за наших девчонок и мальчишек. Я знаю, что некоторые уходят и не могут смотреть биатлон. У меня абсолютное чувство, что я ушла в нужный момент.

— Что можете сказать о флешмобе #лучсвета?

— Хештег мы придумывали вместе с Марией Байдиной. Было много вариантов. Болельщики тоже поддерживали нас как никогда, поэтому я заволновалась на стрельбе стоя. Хотела отстреляться чисто, но не получилось. Зато внесла в гонку уйму интриги.



— Какой момент в карьере вспоминаете чаще всего?

— Наверное, Олимпиаду в Ванкувере, хотя прошло уже семь лет. Это был прекрасный чемпионат мира, настоящий праздник для болельщиком, и мы выкладывались ради них. Мы спортсмены — эгоисты по натуре, но делаем всё, чтобы радовать болельщиков. Болейте за нас и дальше. В моём сердце всегда останется биатлон и Дима Губерниев как лучший комментатор.

Baby или Sexy. Хорошо ли вы знаете Светлану Слепцову? Бокс или бальные танцы, Baby или Sexy, странная татуировка и необычные кумиры – а хорошо ли вы знаете Светлану Слепцову, покидающую биатлон?

— До того как вы узнали, что станете мамой, были мысли ещё побороться за место в олимпийской команде?

— Конечно. Я к этому готовилась, настраивалась, что буду отбираться и бороться.



— Вы жалеете, что в вашей карьере была только одна Олимпиада?

— Нет никакого сожаления. Значит у меня была такая судьба — участвовать в одной Олимпиаде и выиграть там одно золото.

— Можете сравнить поддержку болельщиков здесь с зарубежными этапами?

— Я такого нигде не видела, даже если сравнивать с Оберхофом. Мне кажется, что здесь наши болельщики перекричали бы кого угодно.

Оккупировали весь пьедестал. Как провожали Слепцову Слепцова рассказала о причине ухода, а Волков стал самым титулованным летним биатлонистом.

— Что хотите сделать, вернувшись домой в первую очередь?

— Отдохнуть. Может быть поеду на море, но пока не знаю, потому что каша в голове. Телефон разрывается, а сейчас не хочется ничего говорить и обещать.

— Телефон разрывается от поздравлений?

— От всего. Я вчера не хотела говорить, но телефон даже стоя на зарядке разрывался. В курсе были только мои близкие, а люди интересовались. Но скоро всё это пройдёт и я начну спокойную и обычную жизнь.



— Будете следить за биатлоном?

— Конечно. Буду болеть за наших девчонок и мальчишек. Я знаю, что некоторые уходят и не могут смотреть биатлон. У меня абсолютное чувство, что я ушла в нужный момент. Я чувствую, что вселенная меня любит, и я буду болеть за наш биатлон и даже поеду на отдельные этапы Кубка мира.



— Что вам сказал многолетний личный тренер Валерий Захаров?

— Он узнал одним из первых, сначала ничего не сказал, а потом ответил, что если это правда, то он будет очень рад.