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Светлана Слепцова
Текст: Александр Круглов
Фото: РИА Новости

Слепцова: в моём сердце останутся биатлон и Дима Губерниев

Светлана Слепцова рассказала о причинах окончания карьеры и предположила, будет ли она следить за биатлоном.
28 августа 2017, понедельник. 09:45 Другие
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Вряд ли бы она выиграла в Корее медаль, но биатлону будет не хватать такой яркой личности.

Светлана Слепцова завершила карьеру двумя победами на летнем чемпионате мира в Чайковском, а после окончания соревнований побеседовала со спецкором «Чемпионата».

— Что чувствуете, когда провели уже свою последнюю гонку?
— Вы знаете, эти чувства не передать. Они ощущаются у каждого по-своему, но у меня наступает такое облегчение. Всё, что я делала в спорте, делала не зря, и здесь это особенно прочувствовала.

— Вы точно не вернётесь в большой спорт?
— Да, я приняла уже окончательное решение в связи с рождением ребёнка. Ни на секунду, ни на один процент я не сомневалась. Я сразу решила, что закончила.

Светлана Слепцова

Светлана Слепцова

Фото: РИА Новости

— Как оцените итоги этого чемпионата?
— Мы потеряли только одну золотую медаль. Считаем это лучшим выступлением нашей команды.

— На последнем круге вас догоняла Надежда Белкина. Насколько серьёзной была угроза с её стороны?
— Она не сильно меня догоняла. Я специально её подпустила, так как знала, что финишный подъём всё решит. Мне хотелось её обыграть на финише. Но даже когда я сбавила ход, видела, что она ко мне не подъезжает и потом стала работать.

Буду болеть за наших девчонок и мальчишек. Я знаю, что некоторые уходят и не могут смотреть биатлон. У меня абсолютное чувство, что я ушла в нужный момент.

— Что можете сказать о флешмобе #лучсвета?
— Хештег мы придумывали вместе с Марией Байдиной. Было много вариантов. Болельщики тоже поддерживали нас как никогда, поэтому я заволновалась на стрельбе стоя. Хотела отстреляться чисто, но не получилось. Зато внесла в гонку уйму интриги.

— Какой момент в карьере вспоминаете чаще всего?
— Наверное, Олимпиаду в Ванкувере, хотя прошло уже семь лет. Это был прекрасный чемпионат мира, настоящий праздник для болельщиком, и мы выкладывались ради них. Мы спортсмены — эгоисты по натуре, но делаем всё, чтобы радовать болельщиков. Болейте за нас и дальше. В моём сердце всегда останется биатлон и Дима Губерниев как лучший комментатор.

Baby или Sexy. Хорошо ли вы знаете Светлану Слепцову?
Бокс или бальные танцы, Baby или Sexy, странная татуировка и необычные кумиры – а хорошо ли вы знаете Светлану Слепцову, покидающую биатлон?

— До того как вы узнали, что станете мамой, были мысли ещё побороться за место в олимпийской команде?
— Конечно. Я к этому готовилась, настраивалась, что буду отбираться и бороться.

— Вы жалеете, что в вашей карьере была только одна Олимпиада?
— Нет никакого сожаления. Значит у меня была такая судьба — участвовать в одной Олимпиаде и выиграть там одно золото.

— Можете сравнить поддержку болельщиков здесь с зарубежными этапами?
— Я такого нигде не видела, даже если сравнивать с Оберхофом. Мне кажется, что здесь наши болельщики перекричали бы кого угодно.

Оккупировали весь пьедестал. Как провожали Слепцову
Слепцова рассказала о причине ухода, а Волков стал самым титулованным летним биатлонистом.

— Что хотите сделать, вернувшись домой в первую очередь?
— Отдохнуть. Может быть поеду на море, но пока не знаю, потому что каша в голове. Телефон разрывается, а сейчас не хочется ничего говорить и обещать.

— Телефон разрывается от поздравлений?
— От всего. Я вчера не хотела говорить, но телефон даже стоя на зарядке разрывался. В курсе были только мои близкие, а люди интересовались. Но скоро всё это пройдёт и я начну спокойную и обычную жизнь.

— Будете следить за биатлоном?
— Конечно. Буду болеть за наших девчонок и мальчишек. Я знаю, что некоторые уходят и не могут смотреть биатлон. У меня абсолютное чувство, что я ушла в нужный момент. Я чувствую, что вселенная меня любит, и я буду болеть за наш биатлон и даже поеду на отдельные этапы Кубка мира.

— Что вам сказал многолетний личный тренер Валерий Захаров?
— Он узнал одним из первых, сначала ничего не сказал, а потом ответил, что если это правда, то он будет очень рад.

Светлана Слепцова

Светлана Слепцова

Фото: РИА Новости
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Светлана Слепцова
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