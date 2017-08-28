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Евгений Плющенко и Аделина Сотникова
Текст: Андрей Шитихин
Фото: РИА Новости

Анжелы и Димоны. Плющенко плохому не научит?

Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала.
28 августа 2017, понедельник. 10:30 Другие
Анжелы и Димоны. Почему Плющенко может драть столько, сколько хочет
Цены Евгения Плющенко – это тест на адекватность нашего общества и шанс наконец принять спорт как шоу. Или продолжать ныть про «оборзевших».

Начинающий тренер Евгений Плющенко объявил, что его подопечная Аделина Сотникова пропустит олимпийский сезон из-за старой травмы голеностопа. Добавив при этом, что речь о завершении карьеры олимпийской чемпионкой Сочи не идёт. Рубрика «Анжелы и Димоны» просит фигуристов перестать играть в эти игры и объявлять о завершении карьеры прямо.

Сам Плющенко завершал карьеру целыми олимпийскими циклами. Дело даже не в том, что он получал зарплату как член сборной России, а сам спокойно катался в шоу и показывал в репортажах шурупы, извлечённые из позвоночника. Своим «уйду – не уйду» Плющенко создавал нервную обстановку в национальной команде. Смотрел со стороны на то, что происходит, и в самый нужный (для себя) момент делал заявление о том, что намерен кататься сначала до Сочи, потом до Пхёнчхана.

Все понимали: если он решит вернуться, то одно место в сборной точно будет отдано заслуженному чемпиону. Скорее всего, Плющенко и сейчас не был бы худшим в нашей мужской команде, но речь не об этом. Евгений, который начал тренерскую карьеру, решил повторить тот же трюк с Аделиной Сотниковой. Вот только ситуация другая. Олимпийская чемпионка после победы в Сочи пропустила сезон. И травма ноги, и желание отдохнуть после триумфа – это было объяснимо.

Сотникова могла и вообще уйти, но решила вернуться и попробовать вновь пробиться в сборную. Но новое поколение фигуристок не боится никого, и дрожи в коленках, как у мужчин рядом с Плющенко, у девушек рядом с Сотниковой не было. Попасть в сборную и вновь выступить на крупнейших турнирах не получилось. Аделина решила пропустить ещё сезон, ушла в шоу, выступала в «Ледниковом периоде».

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В комментариях в соцсетях Юлия Липницкая сказала то, что не должна была говорить, но все давно об этом знают.

Зачем Евгению Плющенко олимпийская чемпионка – понятно. Гениальный фигурист в качестве тренера пока никого не воспитал, а тут можно говорить о действующей спортсменке и скромно упоминать себя в качестве её наставника. Сотникова нужна ему не ради денег, а ради вот такой возможности. И эту возможность он использовал, когда в апреле объявил о начале тренерской карьеры и о сотрудничестве с Сотниковой, ушедшей от Елены Буяновой. И тогда было понятно, что она уже не станет конкуренткой для нынешних лидеров фигурного катания, даже если тренировать Аделину будет не Плющенко, а Алексей Мишин.

Но зачем такое сотрудничество Аделине Сотниковой? Яркой девушке, востребованной и в шоу, и на телевидении, и в рекламе. Кстати, новости о ней появились исключительно с подачи Плющенко. Сама фигуристка пока не сказала про предстоящий сезон ни слова. В её соцсетях нет ни одной фотографии с совместных тренировок с новым наставником. Она наслаждается жизнью, отдыхает в Италии и даже говорит о том, что обложка на её альбом, если она когда-то начнёт музыкальную карьеру, уже готова. Можно только пожелать ей удачи во всём и поблагодарить за то, что она уже сделала для нашего фигурного катания и вообще спорта.

Представители одного из самых красивых видов спорта разучились красиво завершать карьеру. Да что там красиво — разучились просто завершать и говорить об этом. Как сделала биатлонистка Светлана Слепцова.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Аделина Сотникова Евгений Плющенко Анжелы и Димоны
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