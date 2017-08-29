То ли девочка, а то ли виденье. Кто виноват в уходе Липницкой?

То, что «девочка в красном» Юлия Липницкая не выйдет на лёд не только в предстоящем сезоне, но и вообще, было понятно давно. Федерация знала об этом ещё в апреле, но до сих пор делает вид, что это неожиданность и сенсация. Сама фигуристка и её тренер Алексей Урманов хранят молчание.

«Анжелы и Димоны». Почему карьера Липницкой завершена В комментариях в соцсетях Юлия Липницкая сказала то, что не должна была говорить, но все давно об этом знают.

Давайте без лишних эмоций. Она шла к своей цели с помощью мамы, наступив на горло всем желаниям и законам физиологии. Её кормили белковым порошком, чтобы Юля не набирала вес и могла делать прыжки. Её убеждали, её заставляли, её упрашивали, за неё решали – обычное дело в жизни любого подростка. По настоянию мамы Юля даже ушла из школы на домашнее обучение.

Она выиграла Олимпиаду в Сочи, продемонстрировав отличный прокат двух программ, одна из которых запала в душу всему миру. Благодаря красному пальто и «Списку Шиндлера» 10 февраля 2014 года Липницкая проснулась одной из самых популярных девушек мира. Можно говорить, что это «всего лишь» победа в командном турнире, но ведь именно Липницкая принесла нашей команде максимальное количество очков, а откатать на таком же эмоциональном уровне свои программы ещё раз через пару дней крайне тяжело.

Фото: instagram.com/sunnylipnitskaya

Никому не было особенно интересно то, что она делала на льду в техническом плане, какими были её прежние программы. Все ждали от неё продолжения чудес и таких же эмоций. После Сочи на Юлю Липницкую свалилось тяжелейшее бремя славы и большие деньги. В 15 лет сложно противостоять соблазнам и заставить себя работать дальше.



Юля Липницкая никогда не была самой техничной фигуристкой своего поколения. Одной из – да. Но её убедили, что равных ей нет и не будет. Убедили все мы в порыве той эйфории и всеобщего обожания, в которой находились после сочинского проката. Возможно, единственным человеком, понимавшим, что это авансы, а не реальность, была Этери Тутберидзе, пытавшаяся заставить подопечную забыть обо всём и работать дальше.

Фото: instagram.com/sunnylipnitskaya

Но Юля ушла от своего тренера. Рядом с ней были люди, которые именно тогда и приняли судьбоносное для спортсменки решение. Амбиции пересилили здравый смысл, а Липницкая стала жертвой этих самых амбиций, которым тоже поддалась. Сезон-2013/14 стал для неё самым ярким в карьере – золото Олимпиады и чемпионата Европы, серебро чемпионата мира.

Больше таких успехов в карьере Липницкой не было, а все попытки вновь вернуться на вершину оказались неудачными. И даже трагическими, если говорить о Гран-при России в ноябре прошлого года. Произвольная программа под музыку из фильма «Убить Билла» в итоге «убила» саму фигуристку.

Юлия Липницкая Фото: РИА Новости

Самое печальное, что женское катание Юлии Липницкой никто так и не увидел. В Сочи её катание, пусть вдохновенное и трогающее всех, кто его видел, было по-детски угловатым – от этого просто невозможно уйти, когда на льду девочка, а не сформировавшаяся девушка. А когда процесс взросления завершился, организм стал давать сбои.

Уход Липницкой был просто техническим моментом. Интрига была лишь в том, кто первым скажет об этом открыто.

Олимпийская чемпионка фигуристка Липницкая завершила карьеру

Сказала её мама, не упустив возможности пожаловаться на то, что девушка живёт только на пожизненную президентскую стипендию, положенную олимпийским чемпионам. То есть в самом факте завершения карьеры нет ничего необычного – к этому всё и шло. Но информационное пространство взорвалось.

Всё вернулось на три с половиной года назад, в ту самую атмосферу эйфории и всеобщего обожания. И в этой атмосфере зазвучали какие-то совершенно нелепые утверждения. Оказалось даже, что именно она в одиночку вывела женское катание в России на высочайший уровень. И в Минспорте её ждут в качестве чиновника (19-летнюю девушку без образования), и в депутаты Госдумы выдвигают. Может, хватит уже всего этого? Все мы сами в феврале 2014 года превратили Липницкую в божество, а потом разочаровались.



Хватит уже дразнить её золотыми фантиками и ожиданиями. Её выступление в Сочи останется в памяти навсегда, а теперь пусть спокойно начинает взрослую жизнь. Без толп фанатов и телекамер на каждом шагу.