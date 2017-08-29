Бабиков: завидовал спортсменам, участвующим в летнем чемпионате

Антон Бабиков не принимал участия в летнем чемпионате мира в Чайковском, однако был приглашён на мероприятия в качестве почётного гостя и порадовался победе Алексея Волкова в преследовании. После этой гонки он дал эксклюзивное интервью спецкору «Чемпионата» и рассказал об изменениях в своей подготовке.

Слепцова: в моём сердце останутся биатлон и Дима Губерниев Светлана Слепцова рассказала о причинах окончания карьеры и предположила, будет ли она следить за биатлоном.

— У вас не было желания выступить здесь в качестве участника?

— Состав определялся ещё весной. Если бы нам сказали, что будут приглашены спортсмены от основной команды, то почему бы нет.

— Завидуете Шипулину и Волкову?

— Есть небольшая зависть ко всем спортсменам, кто сегодня участвует. Но и в роли зрителя есть свой интерес — пытаться поймать те моменты в гонке, которые для ребят сейчас тяжелы, а мне интересны. Приятно почувствовать себя по другую сторону.



— Раньше вы работали в группе Андрея Падина, а сейчас ваш наставник трудится бок-о-бок со старшим тренером Рикко Гроссом. Что поменялось в тренировочном процессе?

— В подготовке поменялись отдельные вещи, но это не связано с изменением тренерского штаба. Просто год от года подготовка меняется. Изменения связаны исключительно с этим. Работа же не стала менее комфортной. Мы не думаем ни о чём, кроме подготовки к Олимпиаде. Для нас в работе нет никакого дискомфорта. Мы тренируемся и выполняем конкретные задачи от тренеров.



— Кто из наставников ведёт конкретно вас и ставит вам задачи?

— Я общаюсь с обоими тренерами. План составлен давно и постоянно корректируется совместно, а кто объявляет задачи перед тренировкой, не столь важно. Чаще Рикко доверяет эту задачу Андрею Викторовичу, потому что он на русском языке может лучше её до нас донести. Думаю, у наставников нет разделения, кто больше или меньше общается с нами.



— Рикко владеет русским лучше, чем два года назад?

— Я не оцениваю его с этой стороны. Он понимает, когда мы говорим на русском, но мы стараемся говорить с ним на английском. Нам это тоже полезно. Мы хотим учить английский язык и пытаться объясняться на нём, поэтому успехи Рикко в русском не можем оценить.

— У вас был неплохой английский ещё в прошлом году. Сейчас сможете дать пресс-конференцию на английском?

— Я медленно шагаю в этом направлении. Стараюсь что-то подучивать, но, чтобы уверенно себя чувствовать, стараюсь двигаться в этом направлении. IBU брали у меня интервью на английском, но я не всё понимал и пользовался их помощью. Это очень нужная вещь, и мне жаль, что в какой-то момент упустил язык и вынужден навёрстывать, когда он даётся гораздо тяжелее.

Волков: Киркоров придумал «челлендж», а мы его поддержали Рэп-баттл года, флешмоб Киркорова и статус самого титулованного биатлониста России — в интервью с Алексеем Волковым.

— В прошлом сезоне у вас был хороший старт в декабре, а потом форма пошла на спад. Какие выводы сделали?

— Был проведён анализ. Я и в прошлом году понимал, что надо менять какие-то моменты, но не всегда всё складывалось, где-то нам приходилось возвращаться домой и делать визы. Надеюсь, что в этом году всё будет заранее спланировано и мы избежим неприятностей. В тренировочной программе тоже есть некие заготовки. Нужно будет выступать под нагрузкой. В России всегда есть проблема с отборами. Надеюсь, что, когда мы подойдём к некоторым стартам не в оптимальной форме, сумеем идти дальше на пути к Олимпиаде.



— Вас удивило решение Слепцовой закончить карьеру?

— В какой-то момент удивило, но мне кажется, что это правильное решение. Мне нравится, когда люди не затягивают со спортом и уходят вовремя. Неприятно, когда люди в возрасте пытаются тренироваться, зная, что прежних результатов не будет. Света приняла прекрасное решение, и я за неё рад.