Чужая колея. Почему Мустафина зря возвращается в гимнастику

Великолепная гимнастка Алия Мустафина стала одним из героев Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В условиях жёсткой конкуренции очаровательная спортсменка завоевала второе золото Игр, а также помогла команде добраться до серебряных медалей. Логическим продолжением жизненного пути для 22-летней миловидной девушки стали свадьба и последовавший за ней декретный отпуск. Но Алия смогла заставить себя отдыхать лишь год: через два месяца после рождения дочки она объявила, что хочет вернуться в большой спорт. В глубине души, конечно, хочется верить, что Мустафина вновь выйдет на прежний уровень и пополнит свою коллекцию ещё парочкой олимпийских медалей, но, если рассуждать здраво, эта затея обречена на провал.

Наркотик для чемпионов

Всем прекрасно известно, что большой спорт – это наркотик, особенно если он сопровождался большими победами. А потому и завязать с ним подчас непросто. Пока сам чемпион не скажет себе стоп, не заставит себя прекратить, спорт по-прежнему будет тянуть к себе.

Как можно её не любить?! Мустафина вновь завоевала золото! В первый день соревнований на отдельных снарядах Алия Мустафина завоевала золотую медаль на брусьях. Пасека – вторая в опорном прыжке.

Показалось, что после Олимпиады-2016 Алия может остановиться – чувствовалось, как она устала за долгий и непростой четырёхлетний цикл. То и дело просачивались слова о «последнем выступлении», о том, что «пришло время отдохнуть», однако в итоге Мустафина взяла лишь короткую паузу и после паузы, соскучившись, приняла решение о возвращении.

«Почему я решила вернуться в спорт? Да потому что я скучаю – скучаю по вам, девчонки, по тренерам, которые со мной работали столько лет, скучаю по спортивной форме (а то пресс как будто растворился, ну и все остальные мышцы тоже), скучаю по выступлениям. Конечно, желание проверить свои силы присутствует огромное. После травм получилось восстановиться, и интересно, получится ли после рождения Алисы. Надеюсь, что да. Настрой боевой, желания хоть отбавляй, хватит на всех. Я поняла, что, если бы я так не скучала по всему, что связано с гимнастикой, даже и не пыталась бы», – написала Мустафина на своей странице в соцсети.

Настрой боевой, желания хоть отбавляй, хватит на всех. Я поняла, что, если бы я так не скучала по всему, что связано с гимнастикой, даже и не пыталась бы.

Алия известна своим пробивным характером, своим упорством, которое позволяло ей каждый раз идти до конца и в итоге стать двукратной олимпийской чемпионкой. Поможет оно спортсменке и в этот раз, если решение принято окончательно. Мустафина уже обозначила перспективы – она хочет попасть на Олимпиаду-2020. Просто участие в соревнованиях Алию, конечно, не устроит – она попытается вновь включиться в гонку за медалями. Но сможет ли?

Силы не безграничны

Спортивный путь Алии к двум золотым наградам не был ровным и безоблачным – напротив, он был максимально тернистым и извилистым. В 2010 году юная Мустафина расцвела на чемпионате Европы, где взяла два серебра и помогла команде добыть долгожданное золото. Но следующее континентальное первенство обернулось настоящим кошмаром: Алия не справилась со своим коронным прыжком и получила тяжёлую травму – разрыв связок колена. Впрочем, спортсменке невероятным усилием воли удалось восстановиться к Олимпиаде в Лондоне и даже победить!

Следующее четырёхлетие получилось в чём-то похожим на предыдущее. Алию начали оттеснять с высоких мест, и она держала прежний уровень лишь за счёт терпения и железного духа. В какой-то момент показалось, что даже до Игр в Рио-де Жанейро тянуть смысла нет – пора уходить. Но многое изменил приход тренера Сергея Старкина. Алия при его содействии буквально вернулась на несколько лет назад, в те годы, когда её программы были самыми сложными в мире, а она сама боролась за самые высокие места. Это настрой, несмотря на новую травму, операцию на мениске и вновь пропущенный чемпионат мира, удалось сохранить до Олимпиады. И в Бразилии Мустафина снова смогла показать высокие результаты и увезти домой три медали. Вот только выглядели они как лебединая песня спортсменки. Алия явно выступала из последних сил. Она устала.

Эксперимент Мустафиной. Перезапустить карьеру и обмануть время На Европейских играх в Баку россиянка Алия Мустафина сделала первый шаг, чтобы вернуть себе звание сильнейшей гимнастки мира.

За год спортсменка, в жизни которой многое поменялось, понятное дело, отдохнула, как следует. Но так ли много у неё теперь сил, чтобы дотянуть до Олимпийских игр в Токио, которые пройдут лишь спустя три года? Ровно через месяц Мустафиной исполнится 23, а значит, что во время Игр-2020 ей будет почти 26 – для женской гимнастики возраст не то критический, не то уже запредельный. Можно ли рассчитывать, что у спортсменки хватит стойкости сохранить в себе силы до этого рубежа, особенно когда в жизни есть и два олимпийских золота, и семья, в которой растёт дочка? Как показывает практика, ответ на этот вопрос, чаще бывает отрицательным.

Очень хочется надеяться, что Алия сможет реализовать свой план по возвращению, если она так этого хочет. Мустафина ведь дважды перезапускала карьеру, восстанавливаясь к Олимпийским играм. Она делала это успешно, но через не могу, затрачивая неимоверное количество сил. Шанс сделать это в третий раз очень мал, даже если подготовка будет идти по плану. А если, не дай бог, вновь случится какая-нибудь травма? В любом случае вероятность остаться на ведущих ролях в мировой гимнастике к 26 годам крайне мала. Но стоит ли тогда игра свеч? Может, лучше вовремя остановиться и уйти на пике, чтобы посвятить себя дочке и, например, тренерской работе?