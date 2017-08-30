Побьют или отменят. Что будет с «бородатыми» рекордами в лёгкой атлетике?

30 августа – значимый день в мировой лёгкой атлетике. В разные годы в этот день были установлены три феноменальных мировых рекорда. «Чемпионат», вспоминая об этих достижениях, не может не сказать, что они были установлены в спорное время, когда великие спортивные державы – СССР, США и ГДР — бились между собой не по-детски. Иногда, правда, не совсем честными методами. Сейчас сложно отделить мух от котлет и понять, в каких случаях должна действовать презумпция невиновности. Возможно, отметившие своё 30-летие рекорды так и останутся нетронутыми. Но всё больше раздаётся голосов о том, что нужно обнулить «бородатые» рекорды.

Спасибо, что живой. Шубенков — жив, а наша лёгкая атлетика — нет А вы, господа из федерации, не примазывайтесь к успеху Сергея. Эта победа вопреки, а не благодаря вам.

30 августа, 1986, Юрий Седых

Советский метатель молота вошёл в историю за 10 лет до главного броска в своей жизни. В Монреале он стал обладателем золотой медали, будучи неизвестным широкому кругу атлетом. Через четыре года подтвердил свой класс в Москве, а на Игры в Лос-Анджелес не отправился по политическим причинам. В конце 80-х карьера Седых начала клониться к закату, но 30 августа 1986-го на чемпионате Европы в Штутгарте он установил выдающееся достижение, отправив молот на 86,74 м.

Выступить на своей третьей Олимпиаде в Сеуле ему могли помешать обвинения в употреблении допинга, но Юрий поехал на Игры, несмотря на неофициальный запрет, и завоевал серебряную медаль, уступив лишь Сергею Литвинову-старшему. Более того, закончить карьеру ему удалось на мажорной ноте, став чемпионом мира. В 1991 году он в 36 лет выиграл золотую медаль в Токио, а затем вместе с супругой Натальей Лисовской перебрался в Париж. Их дочь Алексия успела выступить за Францию.

Юрий Седых Фото: РИА Новости

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30 августа, 1987 года, Стефка Костадинова

Рекорд болгарской прыгуньи в высоту — 2,09 метра — долгие годы пытались штурмовать как россиянки Анна Чичерова и Елена Слесаренко, так и их многолетняя соперница хорватка Бланка Власич. Своё восхождение к вершине Стефка начала на том же чемпионате Европы в Штутгарте, где прославился Седых, но уже через год сумела прибавить к своему результату девять сантиметров. На чемпионате мира в Риме она не только победила предыдущую королеву прыжков Тамару Быкову, но и превзошла её на целых пять сантиметров.

Костадинова на протяжении всей карьеры была одной из лучших прыгуний мира, но на Олимпиадах в Сеуле и Барселоне победу одержать не смогла. Более того, в столице Каталонии она осталась за чертой призёров. Своё мастерство она подтвердила в Атланте, где выиграла наконец золотую медаль, а через полгода одержала последнюю в карьере победу на чемпионате Европы в закрытых помещениях.

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30 августа. 1991 года, Майкл Пауэлл

Рекорду Пауэлла предшествовало ещё более загадочное и необычное достижение другого американца — Боба Бимона. Тот в 1968 году в Мехико умудрился каким-то образом улететь на 8,90 м. Его выступление называли «прыжком в XXI век», но в конце 1980-х — начале 1990-х в соперничестве Карла Льюиса и Майкла Пауэлла достижение Бимона пало. Льюис выходил победителем из самых принципиальных соревнований во время Игр в Сеуле и Барселоне, в то время как Пауэлл оставался серебряным призёром, однако чемпионом мира дважды становился представитель Пенсильвании.



На чемпионате мира в Токио в 1991 году Пауэлл улетел на пять сантиметров дальше Бимона, и его 8,95 держатся до сих пор. Кстати, там же в Токио Пауэлл познакомился с российской прыгуньей в длину и тройным Иоландой Чен, сделал ей предложение, но получил отказ. На своей третьей Олимпиаде в Атланте Пауэлл уже не попал в число призёров и в очередной раз проиграл Льюису. Сейчас с новыми звеньями антидопинговых легкоатлетических разоблачений не исключено, что эти рекорды переживают одну из последних годовщин.