«Я начинаю любить гимнастику». Как Шнуров добрался до Универсиады

30 августа в Китайском Тайбэе состоялась торжественная церемония закрытия летней Универсиады 2017 года, по итогам которой сборная России заняла лишь четвёртое место в медальном зачёте. Разбираемся, почему из тройки призёров выпала не только российская команда, но и китайская, а также пытаемся понять, что связывает с Универсиадой Сергея Шнурова.
Выпали из тройки
Сборная России на протяжении практически всей Универсиады держалась на четвёртом месте в медальном зачёте турнира и на этой же позиции его закончила, впервые с 2001 года не попав в тройку лидеров студенческих соревнований. Но посыпать голову пеплом не следует: выступление сборной России получилось достойным. Наша сборная, состоявшая из 348 спортсменов, завоевала 94 награды, уступив по этому показателю только японской команде. В медальной копилке россиян 25 золотых наград, 31 серебряная и 38 бронзовых — меньше, чем в корейском Кванджу два года назад, и тем более в Казани в 2013-м, но всё равно немало с учётом всех обстоятельств.
Легкоатлеты могли, как и на недавнем чемпионате мира, выступить под нейтральным флагом, однако от этой идеи решили отказаться
Главной потерей сборной России, конечно, стало отсутствие на Универсиаде команды по лёгкой атлетике. Спортсмены в этом виде спорта могли, как и на чемпионате мира, выступить под нейтральным флагом, однако от этой идеи решили отказаться. А ведь в 2015 году легкоатлеты принесли российской студенческой команде 29 наград, 12 из которых были золотыми. В 2017 году в лёгкой атлетике было разыграно 50 комплектов медалей, и часть из них могла бы стать существенным пополнением нашей копилки. Для того чтобы вновь оказаться в тройке сильнейших по итогам всего турнира, сборной России не хватило всего двух золотых наград.
Раз легкоатлеты на Универсиаду не приехали, добывать медали пришлось представителям других видов спорта. Особенно постарались представительницы художественной гимнастики, с которыми выступала олимпийская чемпионка Вера Бирюкова. И в групповых, и в личных стартах, в которых солировали Юлия Бравикова и Екатерина Селезнёва, наши девушки практически выполнили программу-максимум, собрав урожай из 13 наград. Здорово выступили россияне и в бассейне: пловцы завоевали 16 наград, но побед было лишь две, а прыгуны в воду поднимались на пьедестал 10 раз, и четырежды — на верхнюю ступень. Тремя победами при этом отметился олимпийский чемпион Илья Захаров. Постарались и дзюдоисты: у них 12 наград, но побед, увы, ни одной.
неКитайский Тайбэй
Если говорить о тройке лучших сборных по итогам Универсиады, то в медальном зачёте сборную России опередили команды Японии (37 — 27 — 37), Южной Кореи (30 — 22 — 30), а также Тайбэя (26 — 34 — 30). И из этих результатов можно сделать вывод о трёх дополнительных внешних факторах, которые повлияли на итоговое положение сборной России в турнирной таблице.
Полноценный бойкот Универсиаде-2017 никто в Китае не объявлял, но с материка на остров приехала довольно слабая команда, добывшая лишь 17 медалей
Во-первых, сборная Японии, и раньше довольно мощно выступавшая на студенческих стартах, включила Универисаду-2017 в план подготовки к домашней Олимпиаде-2020 и отправила в Тайбэй свои лучшие силы. Именно на этом турнире получают закалку, соревновательную практику и уверенность в себе будущие звёзды токийской Олимпиады. Им была оказана всяческая поддержка и содействие, поэтому и результат оказался соответствующе высоким.
Во-вторых, на домашних Универсиадах страны-хозяйки в нагрузку к обязательной спортивной программе выбирают дополнительные виды спорта, в которых, как правило, сами практически непобедимы. В 2015-м Россия, например, выбирала самбо. В 2017-м Тайбэй выбрал роллер-спорт, ушу и тяжёлую атлетику. Во всех трёх видах спорта россияне смогли зацепиться за награды, но этот успех оказался незначительным по сравнению с триумфом хозяев и их соседей. Тайбэй в одном только роллер-спорте собрал 23 медали, 10 из которых — золотые.
Гимнастка Елизавета Минихина после выступления сообщила, что почти все девочки из группы — питерские и любят творчество «Ленинграда»
В-третьих, в дело включилась политика. Наверняка вы удивились, не найдя в тройке команду Китая, которая на Универсиадах всегда выступает на первых ролях. Дело в том, что Китайский Тайбэй — спорная территория, которую Китай считает своей. С выступлением отдельной команды из Тайбэя на Олимпиадах китайцы смирились, но с проведением там соревнований — нет. Полноценный бойкот Универсиаде-2017 никто в Китае не объявлял, но на остров с материка приехала довольно слабая команда, добывшая лишь 17 медалей. Таким образом, награды в традиционно «китайских» видах спорта — настольном теннисе, бадминтоне и тхэквондо — были распределены между другими азиатскими странами. Впрочем, свой бонус получила и Россия — китайскими прыгунами в воду соперничать было бы невероятно тяжело.
«WWW». «Ленинград»
Самым «вирусным» эпизодом Универсиады стало выступление российских гимнасток в групповых упражнениях под хит группы «Ленинград» — «WWW». Иностранные поклонники гимнастики, конечно, ничего не поняли, разве что могли отметить зажигательность мелодии, а в России новость о необычном выступлении на крупном старте разлетелась довольно быстро. Кто-то отмечал смелость девушек и хвалил их необычный выбор. Кто-то, напротив, порицал и упрекал в плохом вкусе, однако равнодушных к столь необычной программе не осталось.
Гимнастка Елизавета Минихина после выступления сообщила, что почти все девочки из группы — питерские и любят творчество «Ленинграда», а потому вместе приняли решение провести столь необычный эксперимент. «Тренеры сначала не особо хотели, но потом всё же поддались на нашу аферу. Она довольно успешно прошла и на чемпионате России, и на Универсиаде», — рассказала гимнастка. В отдельных упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками, во время которых звучал «Ленинград», россиянки получили 17,450 балла и стали чемпионками Универсиады.
Кстати, высоко оценил выступление гимнасток и фронтмен группы Сергей Шнуров. На своей странице в соцсети он выложил видео, в котором смотрит программу российских гимнасток и сопровождает её лестными оценками. «Я начинаю любить гимнастику», — признался Шнуров.