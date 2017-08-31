«Я начинаю любить гимнастику». Как Шнуров добрался до Универсиады

30 августа в Китайском Тайбэе состоялась торжественная церемония закрытия летней Универсиады 2017 года, по итогам которой сборная России заняла лишь четвёртое место в медальном зачёте. Разбираемся, почему из тройки призёров выпала не только российская команда, но и китайская, а также пытаемся понять, что связывает с Универсиадой Сергея Шнурова.

Выпали из тройки

Сборная России на протяжении практически всей Универсиады держалась на четвёртом месте в медальном зачёте турнира и на этой же позиции его закончила, впервые с 2001 года не попав в тройку лидеров студенческих соревнований. Но посыпать голову пеплом не следует: выступление сборной России получилось достойным. Наша сборная, состоявшая из 348 спортсменов, завоевала 94 награды, уступив по этому показателю только японской команде. В медальной копилке россиян 25 золотых наград, 31 серебряная и 38 бронзовых — меньше, чем в корейском Кванджу два года назад, и тем более в Казани в 2013-м, но всё равно немало с учётом всех обстоятельств.

Легкоатлеты могли, как и на недавнем чемпионате мира, выступить под нейтральным флагом, однако от этой идеи решили отказаться

Главной потерей сборной России, конечно, стало отсутствие на Универсиаде команды по лёгкой атлетике. Спортсмены в этом виде спорта могли, как и на чемпионате мира, выступить под нейтральным флагом, однако от этой идеи решили отказаться. А ведь в 2015 году легкоатлеты принесли российской студенческой команде 29 наград, 12 из которых были золотыми. В 2017 году в лёгкой атлетике было разыграно 50 комплектов медалей, и часть из них могла бы стать существенным пополнением нашей копилки. Для того чтобы вновь оказаться в тройке сильнейших по итогам всего турнира, сборной России не хватило всего двух золотых наград.

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Раз легкоатлеты на Универсиаду не приехали, добывать медали пришлось представителям других видов спорта. Особенно постарались представительницы художественной гимнастики, с которыми выступала олимпийская чемпионка Вера Бирюкова. И в групповых, и в личных стартах, в которых солировали Юлия Бравикова и Екатерина Селезнёва, наши девушки практически выполнили программу-максимум, собрав урожай из 13 наград. Здорово выступили россияне и в бассейне: пловцы завоевали 16 наград, но побед было лишь две, а прыгуны в воду поднимались на пьедестал 10 раз, и четырежды — на верхнюю ступень. Тремя победами при этом отметился олимпийский чемпион Илья Захаров. Постарались и дзюдоисты: у них 12 наград, но побед, увы, ни одной.

неКитайский Тайбэй

Если говорить о тройке лучших сборных по итогам Универсиады, то в медальном зачёте сборную России опередили команды Японии (37 — 27 — 37), Южной Кореи (30 — 22 — 30), а также Тайбэя (26 — 34 — 30). И из этих результатов можно сделать вывод о трёх дополнительных внешних факторах, которые повлияли на итоговое положение сборной России в турнирной таблице.

Полноценный бойкот Универсиаде-2017 никто в Китае не объявлял, но с материка на остров приехала довольно слабая команда, добывшая лишь 17 медалей

Во-первых, сборная Японии, и раньше довольно мощно выступавшая на студенческих стартах, включила Универисаду-2017 в план подготовки к домашней Олимпиаде-2020 и отправила в Тайбэй свои лучшие силы. Именно на этом турнире получают закалку, соревновательную практику и уверенность в себе будущие звёзды токийской Олимпиады. Им была оказана всяческая поддержка и содействие, поэтому и результат оказался соответствующе высоким.

Во-вторых, на домашних Универсиадах страны-хозяйки в нагрузку к обязательной спортивной программе выбирают дополнительные виды спорта, в которых, как правило, сами практически непобедимы. В 2015-м Россия, например, выбирала самбо. В 2017-м Тайбэй выбрал роллер-спорт, ушу и тяжёлую атлетику. Во всех трёх видах спорта россияне смогли зацепиться за награды, но этот успех оказался незначительным по сравнению с триумфом хозяев и их соседей. Тайбэй в одном только роллер-спорте собрал 23 медали, 10 из которых — золотые.

Гимнастка Елизавета Минихина после выступления сообщила, что почти все девочки из группы — питерские и любят творчество «Ленинграда»

В-третьих, в дело включилась политика. Наверняка вы удивились, не найдя в тройке команду Китая, которая на Универсиадах всегда выступает на первых ролях. Дело в том, что Китайский Тайбэй — спорная территория, которую Китай считает своей. С выступлением отдельной команды из Тайбэя на Олимпиадах китайцы смирились, но с проведением там соревнований — нет. Полноценный бойкот Универсиаде-2017 никто в Китае не объявлял, но на остров с материка приехала довольно слабая команда, добывшая лишь 17 медалей. Таким образом, награды в традиционно «китайских» видах спорта — настольном теннисе, бадминтоне и тхэквондо — были распределены между другими азиатскими странами. Впрочем, свой бонус получила и Россия — китайскими прыгунами в воду соперничать было бы невероятно тяжело.

«WWW». «Ленинград»

Самым «вирусным» эпизодом Универсиады стало выступление российских гимнасток в групповых упражнениях под хит группы «Ленинград» — «WWW». Иностранные поклонники гимнастики, конечно, ничего не поняли, разве что могли отметить зажигательность мелодии, а в России новость о необычном выступлении на крупном старте разлетелась довольно быстро. Кто-то отмечал смелость девушек и хвалил их необычный выбор. Кто-то, напротив, порицал и упрекал в плохом вкусе, однако равнодушных к столь необычной программе не осталось.

Гимнастка Елизавета Минихина после выступления сообщила, что почти все девочки из группы — питерские и любят творчество «Ленинграда», а потому вместе приняли решение провести столь необычный эксперимент. «Тренеры сначала не особо хотели, но потом всё же поддались на нашу аферу. Она довольно успешно прошла и на чемпионате России, и на Универсиаде», — рассказала гимнастка. В отдельных упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками, во время которых звучал «Ленинград», россиянки получили 17,450 балла и стали чемпионками Универсиады.

Кстати, высоко оценил выступление гимнасток и фронтмен группы Сергей Шнуров. На своей странице в соцсети он выложил видео, в котором смотрит программу российских гимнасток и сопровождает её лестными оценками. «Я начинаю любить гимнастику», — признался Шнуров.