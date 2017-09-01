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Евгений Трефилов
Текст: Андрей Шитихин
Фото: Reuters

Красавицы и Трефилов. Гандбол начнётся с южного дерби

Гандбольный сезон начинается с жары. Фавориты сразу столкнутся друг с другом.
1 сентября 2017, пятница. 16:30 Другие

«Ростов-Дон» против «Кубани», СКИФ против «Чеховских медведей» — в ближайшие выходные двумя суперматчами откроется новый гандбольный сезон. 2 сентября в Ростове, а 3 сентября в Краснодаре будут вручены Суперкубки, но до этого будет настоящая жара как на площадке, так и на трибунах.

Донские красавицы против команды Трефилова

Евгений Трефилов, главный герой лета-2016, в очередной раз строит новую команду. От той «Кубани», которая начинала прошлый сезон, почти никого не осталось. В межсезонье, когда клубный сезон был завершён, а женская сборная завоевала путёвку на чемпионат мира, Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» признался, что допустил ошибку.

По словам наставника, заключалась она в том, что он пытался объять необъятное и встроить в игру команды всех опытных игроков, которые были в составе «Кубани». «Надо было сразу всё начинать с нуля. К концу сезона молодых девчонок можно было вывести на другой уровень. Ну ничего, будем работать», — пообещал он.

И поработал. Летом состав команды кардинально изменился. «Кубань» покинули сразу три олимпийские чемпионки (и все трое – крайние игроки) – Екатерина Маренникова завершила карьеру, Полина Кузнецова перешла в «Вардар», а Марина Судакова вернулась в «Ростов-Дон». Вслед за ними ушли ещё шесть гандболисток.

Пришли в «Кубань» пять игроков – линейная Екатерина Матлашова из «Луча», полусредние Елизавета Собина из волгоградского «Динамо» и Людмила Выдрина из «Астраханочки», а также разыгрывающие Снежана Махнёва из «СКФУ-Ставрополье» и Ксения Карпачёва из «Лады». Изменения значительные, и пока Трефилову явно не хватило времени, чтобы команда сыгралась и зазвучала так, как это видит наставник.

Против лома бессилен и Трефилов. «Ростов-Дон» выиграл в сезоне всё
Заряда Трефилова хватило «Кубани» на половину первого тайма, но затем сказался класс «Ростова-Дон», завоевавшего четвёртый трофей за сезон.

Если в прошлом году по составу «Кубань» казалось главным соперником для «Ростова-Дон», а по факту так им и не стала, то сейчас возможности краснодарской команды сложно оценить. На последнем предсезонном турнире в Скопье «Кубань» проиграла три контрольных матча – «Вардару», «Будучности» и «Оденсе». В первой же официальной игре подопечным Трефилова предстоит сыграть с донскими красавицами.

Команда Фредерика Бужана подошла к старту сезона в великолепной форме. Турнир в Скопье подопечные французского специалиста уверенно выиграли. Состав «Ростова-Дон» тоже изменился. Ушли три системообразующих игрока: полусредние Анна Сень и Владлена Бобровникова – в декретный отпуск, вратарь Катрин Лунде – на родину в Норвегию. Остальные покинувшие команду гандболистки время от времени выходили на замену. Но ростовский суперклуб провёл точечное усиление – помимо Судаковой в команду пришли бразильский голкипер Маисса Пессоа и черногорская полусредняя Катарина Булатович.

У ростовчанок и внутренние резервы великолепные – полностью восстановились от травм олимпийские чемпионки Екатерина Ильина и Анна Вяхирева, вернулась из декретного отпуска разыгрывающая Регина Шимкуте. Пожалуй, нынешний состав «Ростова-Дон» как минимум не слабее прошлогоднего, который взял все трофеи в России и выиграл Кубок ЕГФ. Этой команде под силу побороться и за победу в Лиге чемпионов.

Матчи между ростовской и краснодарской командами всегда проходят с выплеском огромного количества эмоций – то же самое будет и в предстоящей игре. Безусловно, «Ростов-Дон» безоговорочный фаворит, но одна краснодарская команда в прошлом сезоне доказала, что в отдельно взятом матче может случиться, что угодно. И это была не «Кубань».

«Медведи» приехали мстить за Кубок

Краснодарский СКИФ в мае обыграл бессменного чемпиона страны «Чеховских медведей» в финале Кубка России. Команда Олега Ходькова преподнесла главную сенсацию прошлого сезона в мужском российском гандболе. Тогда ход матча, в котором фаворит уверенно вёл игру, переломили лидеры СКИФа Александр Шкуринский и Игорь Карлов.

Если вдруг в предстоящей игре вновь потребуется подвиг, Ходькову придётся искать других героев и опираться на внутренние резервы. Шкуринский перешёл в белорусский БГК имени Мешкова, а Карлов переехал в Чехов. СКИФ прошлым летом сумел сохранить состав, несмотря на то, что клуб оказался на грани закрытия из-за финансовых проблем, но сейчас восполнить потерю двух игроков сборной России не смог.

Без Шкуринского и Карлова краснодарская команда не выглядит опасной, что показал и предсезонный турнир в Ставрополе, но в начале сезона так можно сказать практически про любой мужской клуб российской суперлиги. Исключение только одно. И это «Чеховские медведи».

Команда Владимира Максимова в межсезонье рассталась сразу с восемью игроками, в том числе с опытнейшими Александром Черноивановым и Дмитрием Ковалёвым. Приобретений не так много, но помимо лучшего разыгрывающего страны Карлова «мишки» сумели заключить контракт и с лучшим линейным прошлого сезона Денисом Васильевым. Это не считая того, что гуру Максимов по ходу сезона постоянно подтягивал в состав молодых игроков из второй команды, которые уже способны проявить себя и в основе.

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Спонсор из «оборонки» для Москвы, «Газпром» – для Питера. Безымянный клуб намерен лишить титула бессменных чемпионов России по гандболу.

СКИФ и «Чеховские медведи» проведут между собой две игры подряд. Сначала за Суперкубок, через три дня – в стартовом туре регулярного чемпионата. Для краснодарской команды это не слишком комфортно, но зато во время матчей с фаворитом можно понять собственные возможности.

Женский чемпионат страны стартует 3 сентября, мужской – 6 сентября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ГК СКИФ ГК Чеховские медведи ЖГК Кубань ЖГК Ростов-Дон Евгений Трефилов
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