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Евгений Трефилов
Текст: Михаил Чесалин
Фото: РИА Новости

Третий – не лишний. Трефилов не остановил натиск ростовчанок

В первом матче гандбольного сезона подопечные Трефилова отступили перед натиском соперниц. «Ростов-Дон» завоевал третий подряд Суперкубок.
2 сентября 2017, суббота. 15:20 Другие

Новый вызов для Трефилова

Казалось, совсем недавно мы следили за финальными матчами нового гандбольного сезона и подводили его итоги. Но лето пролетело незаметно, и во второй день осени пришло время открывать новый игровой год. Времени на раскачку нет: первый же матч – великолепное южное дерби, принципиальное противостояние и схватка за первый в сезоне трофей. Победительницы всего и вся на российской арене из команды «Ростов-Дон» сошлись с финалистками Кубка России прошлого сезона из краснодарской «Кубани» под руководством культового Евгения Трефилова.

Главному тренеру сборной России в межсезонье пришлось изрядно поломать голову над тем, как перестроить команду, из которой ушли сразу несколько лидеров. Контрольный турнир в Скопье показал, что масштабные изменения не прошли безболезненно, и Трефилову ещё предстоит потрудиться по ходу сезона, чтобы добиться результата. Что касается ростовской команды, то в распоряжении Фредерика Бужана, несмотря на уход Сень, Бобровниковой и Лунде остался крепкий костяк и богатый материал, позволявший «Ростову-Дон» подходить к первому матчу сезона фаворитом. За эту команду был и фактор домашней площадки, и отличная игра в Скопье, и даже победный опыт: два предыдущих Суперкубка выигрывали именно ростовчанки.

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Отрыв ростовчанок

Голевой почин в сезоне после перехвата и выхода один на один с вратарём положила Ксения Карпачёва. Однако ростовчанки соперницам оторваться не позволили, быстро сравняли счёт и даже вышли вперёд – 3:2. На первых минутах «Кубань» выглядела мощнее и увереннее, но Подопечные Фредерика Бужана, потратив пятиминутку на адаптацию, включились по-полной. Очень здорово в составе «Ростов-Дона» выглядела Катарина Булатович, отправившая в чужие ворота два мяча. А в составе краснодарской команды нельзя было не заметить старания юной Анны Ефимкиной – 18-летнего таланта, найденного Трефиловым в дубле.

Первая половина тайма прошла в равной борьбе. Но «Кубань» несколько подкосило удаление Екатерины Фаниной. За две минуты численного преимущества ростовчанки сумели увеличить отрыв от соперниц до трёх мячей – на авансцену вышли Юлия Манагарова и Катарина Булатович. Первым голом в составе чемпионок отметилась 16-летняя дебютантка Валерия Маслова. Показалось, что «Ростов-Дон» может начать уходить в отрыв, однако подопечные Трефилова своих соперниц прихватили, и стабилизировали разницу в счёте на двух-трёх мячах.

Особенно ярко в составе «Кубани» выглядела вратарь Виктория Калинина. Опытный голкипер не только совершила несколько важных сейвов, но и, перехватив мяч в районе центральной линии, записала на свой счёт голевую передачу. Вообще, во второй половине тайма игра раскрылась, скорости возросли, а гандболистки на радость зрителям атаковали чаще, охотнее и красивее. В концовке после удаления Марины Судаковой на две минуты у краснодарской команды появился шанс сократить отрыв до минимального, но «Ростов-Дон» здорово сыграл в обороне, а на последних секундах усилиями Сирабы Дембеле сохранил комфортный перевес – 14:11.

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2 сентября

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – «Кубань» (Краснодар) – 32:22 (14:11)

Есть третий Суперкубок!

На второй тайм Фредерик Бужан выпустил в ворота опытнейшую Маиссу Пессоа. Выручать свою команду у бразильского вратаря поначалу не получалось, зато ярко выглядела друга ростовская иностранка – Александрина Барбоса начала второй тайм с очень красивой атаки. Вообще жёлто-зелёные после перерыва несколько подустали и сбавили в скорости, и ростовчанки на их фоне выглядели мощнее, мобильнее и напористее. За восемь минут гандболистки из Ростова-на-Дону отправила в чужие ворота семь мячей, и Трефилов, распалившись, даже решил сменить вратаря.

Удаление Елены Сливинской и две минуты большинства «Кубани» не помогли: «Ростов-Дон» забивал даже в меньшинстве и таким образом довёл своё преимущество до уверенных шести мячей – 23:17. А к экватору второго тайма игра краснодарской команды и вовсе разладилась: у подопечных Трефилова не получалась ни позиционная атака, ни качественная игра в обороне, а количество невынужденных ошибок и потерь превышало все разумные пределы. В итоге на 19-й минуте тайма Валерия Маслова с семи метров довела преимущество до двузначного – 27:17.

За десять минут до завершения матча по лицам гандболисток всё уже было ясно. Спортсменки краснодарского клуба выглядели уставшими и растерянными. А ростовчанки просто получали удовольствие от игры и куражились. Помогала им и поддержка трибун, которые дружно скандировали название любимого клуба. В концовке встречи мячей в ворота залетало немного, но ростовчанки всё-таки успели пересечь знаковый рубеж в три десятка мячей, и финальный свисток зафиксировал окончательный счёт 32:22 в пользу клуба «Ростов-Дон». Ростовская команда в новом сезоне вновь стартовала с трофея – третьего в истории команды Суперкубка.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ЖГК Кубань ЖГК Ростов-Дон Евгений Трефилов
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