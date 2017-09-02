«Чтобы привыкнуть к Трефилову, нужно в гандбол уметь играть. И всё»

Третий – не лишний. Трефилов не остановил натиск ростовчанок В первом матче гандбольного сезона подопечные Трефилова отступили перед натиском соперниц. «Ростов-Дон» завоевал третий подряд Суперкубок.

«Ростов-Дон» продолжил победную серию, начавшуюся ещё в прошлом сезоне. Новый сезон команда Фредерика Бужана открыла разгромом Евгения Трефилова и его «Кубани» в матче за Суперкубок. Эта игра должна была стать первой после восстановления от травмы для Анны Вяхиревой, но не стала. Сама Анна объяснила, почему, оценила игру команд и рассказала, когда ждать её на площадке.

«Обе команды были не в себе»

— Насколько ваши ожидания от сегодняшнего матча совпали с тем, что вы увидели?

— Думала, что игра для нашей команды сложится попроще. Первый тайм получился скомканным, было очень много потерь. Было видно, что команда долго входит в игру. Во втором взяли себя в руки и всё пошло более-менее нормально. Но в целом нормально для первого официального матча.

— В прошлом сезоне у «Ростова-Дон» была та же проблема – в начале матчей не всё получалось, а затем сметали соперниц.

— В чемпионате и Кубке России у нас не было особо напряжённых матчей, про которые можно было говорить, что мы «не вкатились» в начале. А вот в Лиге чемпионов и Кубке ЕГФ такое случалось.



— Первый тайм получился равным из-за собственных ошибок «Ростова-Дон» или всё-таки «Кубань» играла достаточно сильно?

— Честно говоря, «Кубань» теряла мячи не меньше нашего, так что говорить о хорошей игре с их стороны я бы не стала. Обе команды были не в себе. Качество игры было не слишком высоким с обеих сторон.



— Эта «Кубань» отличалась от той, против которой «Ростов-Дон» играл в прошлом году? Состав команды сильно изменился.

— Не очень отличалась. Это команда Евгения Васильевича. Не скажу, что он подбирает игроков под своё видение игры, скорее, использует тех, что есть, старается раскрыть их возможности. Но он не подстраивается под игроков, это они стараются подстраиваться под него и выполнять его требования.

Красавицы и Трефилов. Гандбол начнётся с южного дерби Гандбольный сезон начинается с жары. Фавориты сразу столкнутся друг с другом.

— Тяжело под него подстроиться?

— Нисколько! Главное, в гандбол уметь играть, а потом никаких сложностей не будет.



— Так всё-таки есть какие-то сложности?

— Просто нужно привыкнуть к его манере общения. Других проблем лично у меня не было.

Под Трефилова несложно подстроиться. Главное, в гандбол уметь играть, а потом никаких сложностей не будет.

— А к Фредерику Бужану долго привыкали?

— Как по мне, привыкнуть можно к любому тренеру. Просто нужно делать свою работу, и стараться делать её качественно. Ведь смена тренера – обычное дело в любом игровом виде спорта. Это не значит, что при каком-то наставнике у тебя получится расслабиться. Другой вопрос, что иногда тренер не находится общего языка с командой, хотя и он, и игроки стараются изо всех сил. С Бужаном, получается, мы друг другу подошли.

— Как команда отреагировала на новости об уходе в декретный отпуск Анны Сень и Владлены Бобровниковой?

— Мы все за них абсолютно счастливы. Женщины для этого и созданы. С точки зрения спорта их потеря будет очень существенной, заменить таких игроков быстро не получится. Но что делать, будем справляться без них.

«На площадку хочется очень сильно»

— Почему вы сегодня не играли? Ведь до матча все были уверены, что вы будете в составе.

— На площадку хочется очень сильно, но в связи со сложившимися обстоятельствами мне сейчас лучше переждать какой-то период и не играть.



— Это что-то серьёзное?

— Остаточные явления той травмы, которая у меня была. После летних сборов и турнира «Вардар Трофи» ситуация чуть ухудшилась. К счастью, у нас в клубе очень хороший физиотерапевт, который, я уверена в этом, поможет мне вернуться в игру ещё более сильной, чем раньше.

— Такой перерыв от гандбола был впервые в вашей карьере?

— Да, я пять месяцев не выходила на площадку. До этого максимум полтора месяца не играла. Надеюсь, что у меня такого больше никогда не случится.



— Что испытывает лучший игрок мира, когда вынужден смотреть со стороны за тем, что происходит?

— Конечно, это тяжело. Но спорт без травм не бывает – это важно уметь понимать и принимать. Сейчас, оглядываясь на всё это, я понимаю, что сама виновата.



— Почему?

— Не дала себе не то, чтобы поблажки… Но в начале прошлого сезона упустила момент, когда можно было играть чуть меньше.

— А это от вас зависит?

— Отчасти. Но я могла бы попросить тренера не ставить меня на какие-то игры. Вот и случилась перенапряжение.



— Вы имеете в виду клубный сезон?

— Да, конечно. В национальной команде у нас в прошлом сезоне была не такая нагрузка, а клуб может помочь. Я чуть-чуть переусердствовала, вот и результат. У нас очень понимающий тренер. Для них очень важны кондиции игроков, чтобы они были здоровы и были в лучшем состоянии.



— Согласитесь, что в «Ростове-Дон» взять отдых на матч-два гораздо легче, чем в любой другой команде, которая не располагает таким количеством сильных игроков.

— Думаю, тут легче в том плане, что с точки зрения медицины, восстановления у нас работа построена просто великолепно. В России таких условий нет ни у кого.

«Мы вновь выиграем в России всё. Прогноз на Лигу чемпионов делать не буду»

— «Ростов-Дон» провёл очень качественное точечное усиление. Можно ли сказать, что команда будет сильнее, чем в прошлом сезоне?

— У нас сильнее стал командный дух, чем был в прошлом году. Даже независимо от того, какие игроки пришли. Просто атмосфера в команде потрясающая.



— Как эту атмосферу восприняли Катарина Булатович и Маисса Пессоа?

— Они, как мне кажется, комфортно себя чувствуют. Мы (игроки) со своей стороны сделали для этого абсолютно всё. Мы уже давно знаем друг друга, так что лишних слов не понадобилось.



— По матчу с «Кубанью» показалось, что Булатович была немного не в своей тарелке.

— Это справедливо для любого игрока «Ростова-Дон», особенно в первом тайме. Первый матч сезона, свои болельщики. Волнение.



— В стартовавшем сезоне руководство клуба вновь ставит серьёзные задачи. Команда к этому готова?

— Мы и в прошлом сезоне готовы были их решать и после вылета из Лиги чемпионов и случившихся перемен показали, на что действительно способны. Выиграли все турниры, в которых участвовали. В этом сезоне, как я думаю, нам придётся немного сложнее в чемпионате страны. Посмотрите, как изменилась «Астраханочка», «Кубань» ещё сырая, но они наверняка будут играть сильнее, «Лада» – вновь загадка. Побороться будем с кем. Но при этом я уверена, что и чемпионат России, и Кубок страны мы возьмём. А в Лиге чемпионов… Посмотрим. Удача сильных любит, и чтобы она к нам повернулась, это нужно заслужить. Прогнозы сложно делать. Пока у нас всё получается и очень хочется, что продолжим в том же духе.

Побороться будем с кем. Но при этом я уверена, что и чемпионат России, и Кубок страны мы возьмём. А в Лиге чемпионов… Удача сильных любит, это нужно заслужить.

«Трефилову очень тяжело. Так всегда во время обновления состава»

— А от выступления сборной какие ожидания? Вы сыграете в квалификационном матче ЧЕ-2018 с Португалией?

— К сожалению, нет. Мы с Евгением Васильевичем поговорили перед началом матча за Суперкубок, я ему всё объяснила. Но в данном случае девочки и без меня справятся, тут сомнений нет. Хотя я прекрасно понимаю, что такие матчи необходимы для того, чтобы сыграть команду, наладить игровые связи. Что касается выступления на чемпионате мира в Германии, куда я надеюсь поехать… Вы же понимаете, что нашему главному тренеру очень тяжело – команда проходит процесс обновления. Тем, кто остался из прежнего состава, нужно в три раза больше будет работать, чем раньше. Думаю, мы справимся.



— Под словом «справимся» вы имеете в виду медали?

— Конечно. Мы будем бороться в каждом матче, это я могу обещать. Но медали не гарантирую. Девчонки молодые, а сборная – это всегда мандраж.

— А вы себя в 22 года ветераном считаете?

— Нет, конечно. Но по сравнению с теми, кто в сборную пришёл совсем недавно или только придёт, я себя чувствую опытной. Играю в команде уже не первый год, привыкла к требованиям, и к нагрузкам, и к главному тренеру.



— Вам сложно ощущать себя лидером, человеком, от которого всегда ждут чуда на площадке?

— Мне не тяжело. Я этим живу и получаю кайф на площадке. Стараюсь всегда делать всё, что могу. Сложнее то, что не все понимают, что абсолютно в каждом матче такого быть просто не может. Это спорт, это люди, у каждого из которых может быть неудачный день, например. Я никогда не ищу каких-то оправданий и отдаюсь игре на 100 процентов.