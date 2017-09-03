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Текст: Андрей Шитихин
Фото: «Чемпионат»

Разгром с барабанным боем. Как «Ростов-Дон» выиграл Суперкубок

Самое крутое в первом гандбольном матче сезона было не на площадке, а за её пределами.
3 сентября 2017, воскресенье. 12:15 Другие
«Чтобы привыкнуть к Трефилову, нужно в гандбол уметь играть. И всё»
Анна Вяхирева не сыграла в матче за Суперкубок. Не сыграет и за сборную. И объяснила, почему.

Гандбольный сезон открыт. «Ростов-Дон» в матче за Суперкубок уверенно обыграл «Кубань». Впрочем, это было понятно ещё до начала игры – слишком силён ростовский суперклуб. Но сдаваться никто не собирался: «Кубань» показала зубы, правда, только в первом тайме, а вот краснодарские болельщики ни в чём не уступили ростовским фанатам.

Секьюрити с мечами

Для первого матча сезона лучшей вывески невозможно было придумать. В российском женском гандболе это принципиальное противостояние, которое уже давно окрестили южном дерби. Вот только арены, где проходят главные матчи нашего женского гандбола, оставляют желать лучшего. Ростовский Дворец спорта не слишком привлекательно выглядит ни снаружи, ни изнутри, но главный инвестор гандбольной команды Иван Саввиди намерен построить новую арену за миллиард рублей. Тогда «Ростов-Дон» будет соответствовать статусу суперклуба по всем параметрам.

Противоположная часть этой колонны пока не заполнена

Противоположная часть этой колонны пока не заполнена

Фото: «Чемпионат»

Но клуб и в старом дворце делает всё, чтобы всем было удобно. Пресс-центр для журналистов, например, обустроили в музее спорта. Перед входом в музей на специальной колонне выгравированы имена главных героев донского спорта – чемпионов Олимпиад. Одна сторона колонны пока пустая. Музей, кстати, находится прямо в вестибюле и отгорожен от зоны свободного доступа железной решёткой. Интересное ощущение, когда ты находишься за решёткой, а снаружи расхаживают «секьюрити» в глухих шлемах, кольчугах и с мечами. На самом деле, не секьюрити, конечно, а участники театрализованного шоу, но и охранниками они вполне могли бы поработать.

Это шоу получилось динамичным и коротким, но его быстро затмило то, что происходило на трибунах. Противостояние болельщиков началось сразу после того, как было сделано важное объявление: вся выручка от проведения матча за Суперкубок будет направлена на помощь пострадавшим от ростовского пожара.

Фото: «Чемпионат»

Барабаны против дудок

«Кубань» приехали поддержать три десятка болельщиков, которые разместились на угловом секторе и создавали мощный шум с помощью нескольких дудок и громких речёвок. Почти напротив расположился фанатский сектор «Ростова-Дон». Ростовчане принесли с собой огромный барабан, который гремел не хуже дудок. А ещё подготовили большой баннер. Ну, по меркам гандбола, конечно.

За этим баннером скрылась фанатская группа «Ростова»

За этим баннером скрылась фанатская группа «Ростова»

Фото: «Чемпионат»

Противостояние болельщиков продолжалось по ходу всего матча, и тут, нужно признать, была ничья. Уже во время представления команд краснодарские дудки гневно отреагировали на выход на площадку олимпийской чемпионки Марины Судаковой, которая прошлый сезон провела в «Кубани», а до этого долгое время играла за «Ростов-Дон». Она не сработалась с Евгением Трефиловым и не показала той игры, которую ждал от неё наставник. В родной команде Судаковой тоже придётся непросто, так как придётся биться за место в составе с капитаном «Ростова-Дон» Юлией Манагаровой.

Несмотря на то, что ведущий заводил трибуны, а фанаты с помощью барабана задавали нужный ритм, болельщики из Краснодара не сломались, в отличие от «Кубани». Во втором тайме подопечные Трефилова подсели физически, а «Ростов-Дон» очень умело этим воспользовался. После игры игроки «Кубани» подошли к своим болельщикам и долго их благодарили за поддержку.

Болельщики «Кубани» не оставили свою команду без поддержки

Болельщики «Кубани» не оставили свою команду без поддержки

Фото: «Чемпионат»

Трефилов взмок, Бужан порадовался

Отдельное противостояние было у главных тренеров команд. В жизни у Евгения Трефилова и Фредерика Бужана отличные отношения. Но в спорте они соперники, и в прошлом сезоне французский тренер четырежды обыграл российского.

Перед началом матча Трефилов был очень напряжён. Неизвестно, что именно он говорил подопечным, но на арену они приехали в состоянии ещё более зажатом, чем их тренер. Практически не было улыбок, лишь олимпийские чемпионки Виктория Калинина и Виктория Жилинскайте, лидеры нынешней «Кубани», вели себя непринуждённо.

«Евгений Васильевич, пообщаемся после матча?», — задал я обычный вопрос. «Если девчонки меня не расстроят, поговорим», — ответил Трефилов. Похоже, очень расстроили. Намеченного на следующий день выходного «Кубань» была лишена. Вместо отдыха – двухчасовая тренировка. По ходу матча Трефилов был спокоен только первые пять минут, а затем всё, как обычно.

Во втором тайме один из ростовских болельщиков даже крикнул на весь зал: «Не ори, надоело уже», но Трефилов вряд ли это слышал. Он был только со своей командой, пытался заставить её бежать, но «Кубань» во втором тайме не бежала. И это удивительно, поскольку уж кто-кто, а Трефилов «физику» ставит всегда. Он очень болезненно воспринял даже не столько поражение, сколько то, что именно показали его подопечные во втором тайме.

Третий – не лишний. Трефилов не остановил натиск ростовчанок
В первом матче гандбольного сезона подопечные Трефилова отступили перед натиском соперниц. «Ростов-Дон» завоевал третий подряд Суперкубок.

Едва прозвучал финальный свисток, он пожал руку Бужану и его помощнице Татьяне Березняк и ушёл в раздевалку весь мокрый от эмоций и напряжения. На церемонию награждения Трефилов не остался. А вот Бужан был абсолютно спокоен как до игры, так и во время неё. Лишь пару раз показал арбитрам, что можно было фиксировать нарушение правил, но этим и ограничился.

Фото: «Чемпионат»

Цветы для будущих мам

Он, как и весь тренерский штаб «Ростова-Дон» вместе с игроками совершил круг почёта. Когда команда проходила мимо будущих мам Анны Сень и Владлены Бобровниковой, которые спустились с трибун на площадку, Бужан предложил им встать вместе со всеми, но девушки отказались. Это была не их победа, хотя к ней они причастны самым прямым образом. Ведь именно Анна и Влада тащили команду к четырём титулам в прошлом сезоне и гарантировали ростовчанкам участие в матче за Суперкубок.

Они просто искренне радовались за подруг по команде, за очередной трофей. «Молодцы, девчонки», — крикнула Сень, когда гандболистки «Ростова-Дон» проходили мимо, и тут же получила от кого-то чемпионский букет. Как и Бобровникова, которой бросила цветы новичок команда Маисса Пессоа. Этот жест, словно передача эстафеты. Мол, вы, девочки, следите за здоровьем, рожайте детей, а мы за вас отработаем на площадке. Судя по тому, что показал «Ростов-Дон» в первом матче сезона, потенциал у команды огромный. А всё своё умение донские красавицы должны показать в апреле-мае в решающих матчах Лиги чемпионов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ЖГК Кубань ЖГК Ростов-Дон Евгений Трефилов
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