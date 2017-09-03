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Текст: Михаил Чесалин
Фото: ch-medvedi.ru

Чеховский реванш. «Медведи» отомстили за Кубок России

В первом матче мужского гандбольного сезона «Чеховские медведи» в гостях уверенно обыграли краснодарский СКИФ и завоевали Суперкубок России.
3 сентября 2017, воскресенье. 18:05 Другие

Блюдо, которое подают холодным

В мае 2017 года краснодарский СКИФ бился в родных стенах за Кубок России по гандболу с бессменными чемпионами и флагманами российского гандбола из Чехова. «Медведи» неожиданно для многих поклонников этого вида спорта потерпели поражение, а краснодарцы впервые с 1991 года подняли над головой кубок страны.

Разумеется, для чеховской команды, собирающей кубки один за одним, поражение получилось чувствительным, а потому она горела желанием взять скорейший реванш. Возможность для этого представилась в первом же матче мужского гандбольного сезона, в котором команды боролись за ВКонтакте-Суперкубок России.

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Команда Владимира Максимова к отчётному противостоянию подходила фаворитом. Чеховский коллектив в межсезонье расстался сразу с восемью гандболистами, но при этом остался столь же мощным и грозным. Потери СКИФа, менее внушительные в количественном отношении, были куда более серьёзными с точки зрения качества игры команды. Краснодарцев покинули лидеры: Александр Шкуринский и Игорь Карлов – именно эти игроки как раз и внесли самый весомый вклад в победу СКИФа в кубке страны. Олег Ходьков провёл объёмную работу по перестроению командных взаимодействий, однако, как показал предсезонный турнир в Ставрополе, не всё прошло гладко. Но одно дело предсезонная подготовка, и совсем другое – официальный старт.

Пока мы в атаке, нам не забьют

Встреча началась в очень спокойном темпе. Команды будто бы разминались и разогревались: позиционное нападением было весьма неторопливым, а взрывных контратак, быстрых переходов и отрывов не было вовсе. Именно поэтому в первые семь минут команды забросили в ворота друг друга только пять мячей. Правда, ближе к середине первого тайма прицелы были настроены, и счёт матча стал меняться значительно чаще. «Чеховские медведи» были чуть точнее, а потому усилиями Александра Котова и Дмитрия Санталова удерживали перевес в один два мяча.

СКИФ почти каждый раз отвечал «медведям» быстрым взятием ворот, пользуясь позиционными ошибками в обороне соперника. Чеховцы раз за разом оставляли свободной центральную зону, и краснодарцы охотно туда врывались, буквально расстреливая вратаря. К сожалению поклонников краснодарцев на трибунах в одном из подобных эпизодов травму получил Алексей Арчибасов, после контакта с защитником неудачно приземлившийся и повредивший голеностоп.

Несмотря на некоторые трудности в обороне, «Чеховские медведи» очень эффективно играли в атаке, используя едва ли не 100 процентов голевых шансов. Постепенно преимущество чеховцев в счёте росло и достигло семи мячей – 17:10. В этом рывке была немалая заслуга голкипера

Дмитрия Павленко, совершившего сразу несколько классных сейвов. Не сильно помогли СКИФу даже двухминутные удаления Виктора Фурцева и Павла Андреев в концовке первого тайма. Натиск краснодарцев позволил им отыграть лишь один мяч к перерыву из семи, составлявших отставание. Свисток на перерыв прозвучал, когда на табло горели цифры 19:13.

Гандбол. ВКонтакте-Суперкубок России – 2017. Краснодар

3 сентября

СКИФ (Краснодар) – «Чеховские медведи» (Чехов) – 33:24 (19:13)

Пятиминутная краснодарская вспышка

На старте второго тайма «Чеховские медведи» провели несколько отличных комбинационных атак и продолжили отрываться от соперника в счёте – 22:13. Но и болельщикам СКИФа было, чему аплодировать: на четвёртой минуте очень красивый мяч по крутой дуге забил Вячеслав Касаткин. Краснодарцы, кстати, после этого провели мощную двухминутку и чуть приблизились к чеховцам в счёте, но переломить ход матча им, конечно, было очень тяжело, особенно учитывая тот факт, что кураж поймал вышедший на площадку вратарь «медведей» Артём Грушко.

К середине второго тайма спортивная борьба за победу в матче начала угасать. Встреча за Суперкубок превращалась в предсезонный товарищеский матч, по ходу которого команды могли отработать отдельные игровые элементы: чеховцы, например, перешли на игру с двумя линейными. Отдельные вспышки эмоций по ходу встречи были, и СКИФ в какой-то момент даже сократил разницу в счёте до шести мячей, возродив у краснодарских болельщиков надежду на спасение. Укрепило эту веру удаление на две минуты в составе чеховцев после отличной передачи Никиты Степанова. Но настоящим разрушителем надежд выступил голкипер Грушко, отразивший и бросок с семиметровой отметки, и нейтрализовавший два выхода игроков СКИФа один на один.

Олег Ходьков тут же взял тайм-аут, видимо, желая объяснить подопечным, что свои моменты необходимо реализовывать, однако внушения наставника краснодарской команде не помогли. СКИФ продолжил упускать стопроцентные моменты, а «Чеховские медведи», успокоившись, вернули разницу в счёте к максимально комфортным восьми-девяти мячам. Финальная сирена зафиксировала уверенную победу «медведей» со счётом 33:24. Чеховская дружина добавила в свою коллекцию ещё один важный трофей, но для обеих команд это лишь начало долгого и непростого сезона: через три дня они снова сыграют между собой – уже в рамках чемпионата.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ГК СКИФ ГК Чеховские медведи
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