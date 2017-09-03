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Текст: Андрей Шитихин
Фото: «Чемпионат»

«Я стараюсь прививать команде тотальный гандбол. Это непросто»

Тотальным бывает не только футбол в исполнении голландцев. Таким бывает и гандбол, и такая игра приносит трофеи.
3 сентября 2017, воскресенье. 20:30 Другие
Чеховский реванш. «Медведи» отомстили за Кубок России
В первом матче мужского гандбольного сезона «Чеховские медведи» в гостях уверенно обыграли краснодарский СКИФ и завоевали Суперкубок России.

Бессменные чемпионы России по гандболу «Чеховские медведи» в четвёртый раз подряд из четырёх возможных завоевали Вконтакте-Суперкубок России. В Краснодаре обновлённая команда Владимира Максимова учинила настоящий разгром местному СКИФу, которому в мае проиграла в финале Кубка. После игры наставник «медведей» специально для «Чемпионата» рассказал о матче и изменениях в своей команде.

«Опытные в молодом составе становятся гуру и забывают, как играть»

— Как оцените первый официальный матч после кардинальных перемен?
— Минут 15-20 была равная борьба, потом у СКИФа перестала получаться игра в нападении, а мы в атаке играли удачно. Во втором тайме они подустали, мы провели достаточно много контратак. Плюс, они много моментов не реализовали – выходы один на один, семиметровые. Отсюда и получился такой итоговый результат.

— Это недостаток мастерства или отличная игра ваших голкиперов?
— Вратари, конечно, сделали своё дело. Но тут не только их заслуга. Сказалась молодость наших соперников, которые волновались в такие моменты.

Вратари, конечно, сделали своё дело. Но тут не только их заслуга. Сказалась молодость наших соперников, которые волновались в такие моменты.

— Очень молодые команды за Суперкубок боролись. По отношению к «Чеховским медведям» такого давно уже нельзя было сказать.
— Так откуда их взять, опытных? Знаете, если опытный игрок попадает в состав с молодыми, он становится таким дядькой, гуру. Начинает говорить партнёрам, что и как делать, и при этом забывает, что он не говорить должен, а на площадке это показывать. Молодые слушают, раскрыв рты, и их профессиональный рост замедляется. Так что это вовсе и неплохо, что команды молодые.

«Мы получили сложившихся гандболистов, лидеров»

— Как оцените игру Игоря Карлова и Дениса Васильева, которые пришли в «Чеховские медведи» в межсезонье?
— Они были лидерами своих команд и совсем не новички в гандболе. Это сложившиеся игроки, которые потихоньку притираются к командному рисунку. Думаю, у них всё должно получиться в нашей команде. У них огромное желание проявить себя, и они вдумчиво относятся к тем замечаниям, которые я им делаю, а это важное качество.

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— Им хватило прошедшего межсезонья, чтобы понять все ваши требования?
— Сложный вопрос, на самом деле. Главное, я вижу их старание, а остальное придёт. Понимаете, в гандболе все играют по-разному, идёт постоянно соперничество. Каждый тренер ведёт борьбу с конкурентом. Я ищу слабые места у соперников по всей площадке, стараюсь прививать команде, если хотите, тотальный гандбол. Чтобы привыкнуть к этому, нужно время.

— Уход сразу восьми гандболистов не был для вас неожиданным?
— С 2013-м годом, когда случилась настоящая катастрофа, не сравнить. Тогда была полная неожиданность, а сейчас мы были относительно готовы к этому. Четыре года назад пришлось ставить в состав пацанов, которые считались вторыми-третьими номерами на своих позициях в «Чеховских медведях». Это получилось, а теперь те ребята составляют наш костяк. Будем работать над тем, чтобы и они, и те, кто пришёл, достойно представляли Россию в играх за национальную сборную.

— Если сравнивать с прошлым годом, команда смогла в чём-то прибавить, несмотря на перемены?
— На мой взгляд, в скорости. У нас есть скорость и мобильность. Но из этого пока сложно получить конкретные результаты. То есть все вместе бегут очень быстро. А мне надо, чтобы в атаку кто-то бежал очень быстро, а кто-то просто быстро. Тогда и вариантов в атаке появится больше. В защите в целом играли неплохо, но почти после каждого удачного действия следовали неудачные моменты. 5-6 голов были пропущены из-за элементарной невнимательности?

— Это недостаток концентрации, начало сезона?
— Это недостаток мастерства и умения понимать игру. Воспитывается такое годами, а мы делаем сейчас. Это плохо, но других вариантов нет. Будем работать.

— Задачи у команды всё те же?
— Конечно. Они не меняются.

Фото: «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ГК СКИФ ГК Чеховские медведи
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