«Непривычно играть против своих. Но побеждать нужно было»

В мае он сделал всё, чтобы СКИФ обыграл «Чеховских медведей» в финале Кубка России. А уже в сентябре принёс «медведям» Суперкубок.

Разыгрывающий Игорь Карлов стал самым результативным игроком «Чеховских медведей» в матче за Вконтакте-Суперкубок России и помог подмосковной команде в четвёртый раз подряд завоевать трофей. Бывший лидер краснодарского СКИФа рассказал специально для «Чемпионата», каково это – играть против родной команды.



— Игорь, это был первый ваш официальный матч в составе «Чеховских медведей». Что чувствовали, выходя на площадку?

— Непривычно очень. Но играть надо, и надо побеждать, тем более матч сразу за трофей.

— Перед игрой пообщались с бывшими партнёрами?

— Конечно. Очень тепло поговорили. Мы же остались друзьями, в плане личных отношений ничего не изменилось.



— Когда забивали голы СКИФу, не очень радовались. От того, что бывшая команда?

— Не только. Игра получилась такой… Не слишком напряжённой. Не было моментов, когда бы мы шли мяч в мяч, когда каждый гол становится решающим. А в такой ситуации особо и радоваться нечему.

«Я стараюсь прививать команде тотальный гандбол. Это непросто» Тотальным бывает не только футбол в исполнении голландцев. Таким бывает и гандбол, и такая игра приносит трофеи.

— СКИФ разочаровал?

— Почему? Они молодцы, старались, бились. Но там одни пацаны в составе. Хотя и «Чеховские медведи» тоже сильно обновились, у нас тоже очень много молодёжи. Это же первый матч сезона, я уверен, что Олег Валерьевич Ходьков сделает по ходу чемпионата очень боеспособную команду. Да у нас первый матч чемпионата тоже со СКИФом в Краснодаре уже 6 сентября. Думаю, будет совсем другая игра. Хотя они и в матче за Суперкубок много моментов не реализовали. Итоговый счёт мог быть более плотным.

— В «Чеховских медведях» уже освоились?

— Здесь всё нужно доказывать заново. Это большой клуб, в котором конкуренция значительно выше. В состав тебя просто так никто не поставит, потому что есть другие ребята высокого уровня.



— Сложно понимать, что в СКИФе вы были безоговорочным лидером, а тут один из многих?

— Честно говоря, нет. Я уже привык. А конкуренция ещё никогда никому не мешала. Напротив, так только растёшь.

Чеховский реванш. «Медведи» отомстили за Кубок России В первом матче мужского гандбольного сезона «Чеховские медведи» в гостях уверенно обыграли краснодарский СКИФ и завоевали Суперкубок России.

— По уровню организации Чехов серьёзно превосходит Краснодар?

— Заметно. В Краснодаре всё было хорошо, но в Чехове на порядок лучше. Даже вот предсезонные турниры. «Медведи» ездят на международные матчи, получают приглашения от клубов, недавно вот во Франции хороший турнир играли, где участвовали команды из Лиги чемпионов. У других российских клубов нет такого статуса.



— Быстро поняли, что хочет от вас Владимир Максимов на площадке?

— Поначалу было трудновато, ведь у каждого тренера свои требования. Но сейчас, думаю, нашёл взаимопонимание с наставником и с ребятами. С каждой игрой будет лучше.

