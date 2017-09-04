175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Анжелы и Димоны
Текст: Михаил Чесалин
Фото: РИА Новости

Анжелы и Димоны. Надо сделать всё художественной гимнастикой

В каждый футбол и в каждый хоккей – свою Винер, Кабаеву и сестёр Авериных. Вот тогда будем купаться в золоте. И неумолимо доминировать.
4 сентября 2017, понедельник. 14:15 Другие

Очередной чемпионат мира по художественной гимнастике завершился тотальным доминированием российских спортсменок. Уже в 2017 году перед нашими «художницами» забрезжили золотые награды Олимпиады-2020. Разбираемся, почему в этом виде спорта всё так прекрасно, и почему всем остальным стоит учиться у художественной гимнастики.

«Я начинаю любить гимнастику». Как Шнуров добрался до Универсиады
Четвёртое место сборной России, китайцы, не доехавшие до соседнего острова, и выступление под «Ленинград» — главные итоги Универсиады-2017.

С прицелом на олимпийское золото

В первые дни осени в Италии в очередной раз была подтверждена мощь российской художественной гимнастики. По итогам чемпионата мира наши спортсменки завоевали едва ли не максимально возможную коллекцию наград. Вдумайтесь только: в пяти личных видах программы у россиянок пять золотых, четыре серебряных и одна бронзовая награда – лишь в упражнениях с булавами нашим спортсменкам не удалось занять два первых места. В групповых соревнованиях в копилке у России два золота и одно серебро. Выступить лучше практически невозможно!

Но самое важное – это даже не сами медали, а тот факт, что на небосводе гимнастики появились две новые звёздочки – сёстры Дина и Арина Аверины. Зажглись-то они, конечно, уже давно, но сейчас их яркий свет можно рассмотреть уже невооружённым глазом. Ранее они здорово выступали на этапах Гран-при, на чемпионате Европы, но блестящий результат на чемпионате мира позволяет говорить о том, что именно на сестёр Авериных будет сделана ставка во время текущего олимпийского цикла. Если в следующие три года не произойдёт никаких форс-мажоров, то именно Дина и Арина поедут в Токио, и именно они будут бороться за золотую медаль.

Есть ли в России другие виды спорта, где можно делать такие же утверждения за три года до Игр? За исключением синхронного плавания (и то с некоторыми оговорками) – нет.

В художественной гимнастике работает чёткая схема, которая практически не даёт сбоев. Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун были звёздами чемпионата мира в Киеве в 2013-м, а в 2016-м устроили драматичную битву за олимпийское золото. Евгения Канаева с 2009 года, уже будучи олимпийской чемпионкой, вообще выиграла почти всё, включая и свою вторую Олимпиаду в Лондоне. Если система подготовки и даёт сбои, то только в лучшую сторону, когда незадолго до Олимпиады появляется спортсменка, прогрессирующая столь быстро, что нельзя не обратить на это внимание – Кабаева в Пекине или Чащина в Афинах тому примеры.

Рывок Бенгальской Тигрицы. Победный дубль Мамун и Кудрявцевой
Первая победа Маргариты Мамун в личном многоборье пришлась на Олимпиаду в Бразилии. Яна Кудрявцева уронила булаву и осталась с серебром.

Сборная России – дело семейное

Почему же в гимнастике всё получается так здорово?

Давайте сразу отставим в сторону разговоры об уровне конкуренции. Действительно, он в художественной гимнастике не так уж высок: из года в год свою способность сражаться на высочайшем уровне подтверждают спортсменки лишь из полдюжины стран. Но этот фактор мог бы и расхолодить российских спортсменок, заставить их расслабиться. Однако они продолжают доказывать, что на мировой арене выше всех на голову, постоянно усложняют программы и делают что-то совершенно невероятное с точки зрения рядового зрителя. Если не верите – найдите в сети выступления тех же сестёр Авериных на чемпионате мира и просто поверьте своим глазам.

Но что останется, если отбросить внешний фактор? С одной стороны – настоящий золотой конвейер, выстроенный и налаживаемый Ириной Винер-Усмановой, по-прежнему возглавляющей и федерацию, и сборную России. Главным тренером сборной команды Ирина Александровна стала в 2001 году, и с тех пор россиянки стабильно завоёвывают на Олимпийских играх две медали из двух. А всё потому, что в художественной гимнастике выстроена идеальная пирамида, восходящая от массового спорта с сотнями спортивных секций по всей стране к уникальным и неповторимым олимпийским чемпионкам. Безусловно, спортсменки проходят жёсткий, а порой и жестокий отбор, очень много трудятся ради будущих побед. Однако они могут быть уверены в том, что лучшие из них в итоге окажутся на ступенях олимпийского пьедестала!

Но с другой стороны, выступления за сборную России это не бездушный процесс по выжиманию человеческих сил в золотые медали. Как показывает практика, на высочайшем уровне у России уже не сборная – там настоящая семья и Ириной Винер-Усмановой во главе. Главный тренер команды к подопечным относится как к своим детям: любит, но и воспитывает, хвалит, но и заставляет работать, когда это нужно. И такая методика даёт прекрасные результаты!

Может быть, вот он – ключ к победам российских спортсменов во всех видах спорта? И в художественной гимнастике это работает, и в синхронном плавании, где тоже существует своего рода семейный «матриархат» с Татьяной Покровской и Татьяной Данченко во главе. Почему бы не попробовать выстроить подобную конструкцию в тех видах спорта, где у нас мало что получается? Может быть, и результат тогда придёт. Опробовать схему вполне можно на футболе: терять в нём особо нечего, а успех вызовет совершенный восторг среди болельщиков. Проблема лишь в том, что найти в этом виде спорта свою Винер-Усманову пока крайне трудно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Анастасия Близнюк Арина Аверина Дина Аверина Анжелы и Димоны
Новости. Другие
4 сентября 2017, понедельник
15:34 Велогонщик Сиваков: в следующем году я получу французский паспорт
14:59 Колобков: допинг-инспектора получили разрешение на посещение закрытых городов РФ
14:33 6 сентября МПК представит решение о восстановлении членства ПКР
14:07 Два дисквалифицированных российских тяжелоатлета собираются сменить гражданство
12:54 Байдарочницы Александрова, Лобова, Костромитина, Ковнир выиграли ЧР на 200 м
12:47 Шипулин: обсудили с Гербуловым, что мне нужно изменить подход к огневому рубежу
11:56 Саранцев и Павлова победили на чемпионате России по многоборьям в Адлере
11:08 Тихонов: окажись я рядом с Шипулиным, многих ошибок мы могли бы избежать
10:55 Гамба: у нас не было задачи обязательно выиграть золото на ЧМ по дзюдо
10:10 Пудов завоевал бронзу на чемпионате мира по паравелоспорту в ЮАР
09:44 Фёдорова стала восьмой в слоупстайле на первом этапе Кубка мира в Кардроне
09:40 Карлов: в Краснодаре всё было хорошо, но в Чехове на порядок лучше
09:32 Шонка выиграл этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race в Порту
09:27 Конов: над приглашением МФК «Спартак» я долго не раздумывал
00:07 Лесун: не мог подвести чемпионку мира
3 сентября 2017, воскресенье
23:14 Российские самбисты одержали четыре победы на Кубке президента FIAS
23:06 Закарин: я выбрал идеальный момент для атаки на 15-м этапе «Вуэльты»
22:35 Ахмадеев и Королёва выиграли ЧР по полумарафону
22:27 «Сибиряк» победил «Автодор» в стартовом матче ЧР по мини-футболу
22:05 Победа на третьем этапе укрепила лидерство шведов на Nord Stream Race 2017
21:39 Ефимова: на ВЭФ еду, как на разведку перед Олимпиадой-2020
20:47 На Кубке мира по шахматам сыграны первые партии первого круга
20:25 Максимов: опытной игрок на площадке должен не говорить, как играть, а показывать
20:10 Сборная России по дзюдо — 10-я в общекомандном медальном зачёте ЧМ
19:46 Сборная Японии выиграла турнир смешанных команд на ЧМ по дзюдо
19:18 «Тюмень» одержала вторую победу над «Ухтой» на старте ЧР по мини-футболу
19:02 Закарин стал 2-м на 15-м этапе «Вуэльты Испании» и 3-м в общем зачёте
18:42 Реска победил в трапе на ЧМ по стендовой стрельбе в Подмосковье
18:09 «Чеховские медведи» завоевали Суперкубок России по гандболу
18:05 Сборная России по дзюдо проиграла Франции в борьбе за бронзовые медали ЧМ
17:48 Российская женская восьмёрка победила на ЧЕ по академической гребле U23
17:46 Пятиборцы Лесун и Губайдуллина выиграли Кубок Кремля
17:24 Сборная России выиграла ЧМ по художественной гимнастике в командном зачёте
16:55 Российские гимнастки выиграли золото ЧМ в упражнениях с 3 мячами и 2 скакалками
16:39 Россияне стали пятыми в командных соревнованиях в трапе на ЧМ по стрельбе
16:16 Российские гимнастки завоевали серебро ЧМ в упражнениях с пятью обручами
15:56 Сборная РФ уступила бразильцам в полуфинале командного турнира на ЧМ по дзюдо
15:34 «Синара» и «Прогресс» одержали вторые победы на старте ЧР по мини-футболу
15:02 Российские ватерполистки проиграли голландкам на старте юниорского ЧМ в Греции
14:33 Перова завоевала серебро в финале Кубка мира по стрельбе из лука
14:23 Мутко: сложно ожидать улучшения в ситуации с ПКР, пока Крэйвен — глава МПК
14:11 Россияне вышли в полуфинал командного турнира на чемпионате мира по дзюдо
14:07 Мутко: назначение гендира РУСАДА — это последний шаг, который нужно было сделать
14:05 Байдарочницы Александрова, Лобова, Костромитина, Ковнир выиграли ЧР на 1000 м
13:34 Перова поборется за золото финала Кубка мира по стрельбе из лука в Риме
Все новости RSS
Партнерский контент