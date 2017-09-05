Двойное наслаждение. Самые красивые гимнастки-художницы чемпионата мира

На чемпионате мира по художественной гимнастике в Италии прелестных, очаровательных и сногсшибательных спортсменок было не счесть.

3 сентября в итальянском Пезаро завершился чемпионат мира по художественной гимнастике. Российские болельщики, как и всегда, порадовались блестящим победам своих соотечественниц, а всем остальным оставалось лишь наслаждаться красотой и грацией выступавших спортсменок. Благо, в Италии действительно выступало немало ослепительных красоток.

Анжелы и Димоны. Надо сделать всё художественной гимнастикой В каждый футбол и в каждый хоккей – свою Винер, Кабаеву и сестёр Авериных. Вот тогда будем купаться в золоте. И неумолимо доминировать.

Алессия Маурелли (Италия)

Итальянская гимнастка, выступающая в групповых упражнениях, в родных стенах добавила к своей коллекции второй титул чемпионки мира: сборная Италии опередила Россию в упражнениях с пятью обручами. 21-летняя Маурелли – капитан команды, её главная мечта – выиграть Олимпийские игры в 2020 году. Кстати, шутить с этой красоткой опасно, ведь она состоит на службе в военно-воздушных силах Италии.

Агнес Дюранти (Италия)

Подруга Алессии по команде, совсем недавно взобравшаяся на самый высокий уровень. Титул чемпионки мира в Пезаро стал для Дюранти первым в её спортивной карьере. Впрочем, Агнес занимается не только гимнастикой, но и принимает участие в театральных постановках. А ещё очень любит своего кота.

Анастасия Татарева (Россия)

Главные конкурентки итальянок среди гимнасток, выступающих в групповых упражнениях – это, конечно, россиянки. Например, Анастасия Татарева – не просто очаровательная спортсменка, но и титулованная: олимпийская чемпионка и четырёхкратная чемпионка мира. Любимая спортсменка Татаревой и её пример для подражания, разумеется, гимнастка – Евгения Канаева.

Анастасия Близнюк (Россия)

Но и в самой сборной России есть конкуренция между красавицами. Опытнейшая Анастасия Близнюк способна затмить зарубежных конкуренток не только двумя победами на Олимпиадах, но и своей внешностью. После Игр в Рио-де-Жанейро Настя почти ушла из сборной, чтобы посвятить себя тренерской деятельности, однако всё же решила вернуться в команду и продолжает блистать на международной арене.

Элини Келатиди (Греция)

Гречанка Келатиди пока далека от больших побед. В личном многоборье на турнире в Пезаро она показала лишь 20-й результат. Впрочем, специалисты считают, что со временем гимнастка может войти в десятку лучших спортсменок мира. По крайней мере, многочисленным греческим фанатам симпатичной спортсменки очень бы этого хотелось.

Анастасия Сердюкова (Узбекистан)

Узбекская гимнастка Сердюкова недалеко ушла от гречанки – заняла 18-е место. Однако для Анастасии это, скорее, неудачный результат. Она и на Азиатских играх побеждала, и на финале Гран-при в 2015 году, и даже в Олимпиаде принимала участие, но в финальную десятку попасть не смогла. Впрочем, какое бы место Настя не занимала, она всегда будет привлекать внимание поклонников гимнастики.

Виктория Мазур (Украина)

Не слишком удачно в Италии выступила и украинка Виктория Мазур – четырёхкратный призёр чемпионатов мира. Мазур, родившаяся в Луганске, к художественной гимнастике пришла не сразу – прошла через бальные танцы и спортивную гимнастику. Девушка настолько любит спорт, что по собственному признанию и трёх дней подряд не может провести дома – скучает по команде.

Катрин Тасева (Болгария)

Болгарская гимнастка Катрин Тасева на минувшем чемпионате мира показала лучший для себя результат – 10-е место. Впрочем, болгарка скорее примечательна своими татуировками: столько нет ни у одной другой гимнастки, выступающей на столь высоком уровне: и олимпийская эмблема, и собственный знак зодиака, и надпись «превосходи себя». Вот только демонстрировать их Тасева не очень любит, говорит, мол, это не для окружающих, а для себя, для души.

Екатерина Галкина (Беларусь)

На чемпионате мира в Пезаро Екатерина в личном многоборье остановилась в шаге от награды в личном многоборье, но при этом получила серебро по итогам упражнений с булавами. Всего же в копилке 20-летней гимнастки три награды с чемпионатов мира, а ещё – огромное желание проявить себя на Олимпийских играх. В Рио-де-Жанейро Галкина заняла шестое место, но почему бы не постараться улучшить этот результат в Токио?

Дина и Арина Аверины (Россия)

А напоследок нанесём мощный двойной удар красотой! Сёстры-двойняшки Дина и Арина Аверины в жизни практически всё делают вместе, даже побеждают на чемпионате мира, причём медали делят практически поровну: в Пезаро Дина стала трёхкратной чемпионкой, а Арина – двукратной. Сёстры, которым в августе исполнилось по 19 лет, занимаются гимнастикой с четырёх, при этом на тренировку их привела ещё одна сестра – старшая Полина. «Я вижу для них большое будущее», – пророчески заметила Ирина Винер-Усманова ещё четыре года назад.

Напоследок, попробуйте угадать, кто на фото – Арина или Дина?