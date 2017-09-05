«Патриоты». Американский футбол в России жив. И здоров

В очереди, выстроившейся на входе малой спортивной арены «Локомотив», растет недовольство – идет уже вторая четверть финала Лиги американского футбола, а на трибуны попали еще не все желающие. К этому моменту московские «Патриоты» обеспечили себе комфортное преимущество против санкт-петербургских «Грифонов» и об интриге в матче приходится говорить с мечтательным выражением лица.

Эти команды уже встречались между собой два года назад, и тогда «Грифоны» совершили сенсацию, свергнув монархов отечественного американского футбола. Но в субботу игра у петербургского нападения не клеится, и в студии в перерыве журналисты вспоминают последний Супербоул, где «Нью-Ингленд Пэтриотс» сумели отыграть колоссальный отрыв в счете. «Грифоны» проигрывают в 21 очко, но своего Тома Брэди у них нет.

Зато есть тысяча триста человек на трибунах, часть из которых прибыла специально из Санкт-Петербурга. «Грифоны» свои домашние игры проводят в городе Пушкин, «Патриоты» – в Зеленограде, но финал сезона в этом году впервые за долгое время проводится в пределах МКАД. После матча опытный защитник петербургской команды Михаил Гаврилов скажет: «За 14 лет в американском футболе более классного антуража игры я не припомню».

Сибирская колыбель

Американскому футболу в России лет больше, чем вы думаете. Ветераны этого вида спорта еще способны припомнить детали первого и единственного чемпионата СССР, в котором соревновались команды с уже подзабытыми названиями, главными из которых были «Московские Медведи».



Но колыбель нашего американского футбола расположена за полторы тысячи километров от столицы. Советский солдат Александр Ковригин, отслуживший в морском флоте недалеко от американских военных баз, привез за собой диковинную игру в закрытый город Озерск (тогда – «Челябинск-65») на Урале. Организовав местных ребят, Ковригин в 1987 создал первую в союзе команду «Челябинские Федералы», которая спустя пару лет сыграла в Москве против регбийной команды «Фили».



Интерес ко всему американскому способствовал появлению команд во всех крупнейших городах Союза. Местные энтузиасты летали в Штаты, в Москву приезжали команды оттуда, и казалось, что свое место в спортивной иерархии России нетипичный футбол завоюет в короткие сроки. Однако последовавший экономический и социально-политический кризис перекрыл кислород дорогостоящему виду спорта, и американскому футбол у нас пришлось рождаться заново через московские детские коллективы.

Не вглубь, а вширь

Начало нулевых – точка наивысших достижений отечественной школы американского футбола. Прошедшие единственный выживший проект ДЛАФ (Детская лига американского футбола) игроки стали победителями молодежного чемпионата Европы, обыграв общепризнанных фаворитов. Большая часть молодежи из той сборной выступала за московский клуб «Патриоты», который закончил эпоху доминирования старших товарищей из «Медведей» и начал свою собственную.



В последние пять лет американский футбол в России развивается скорее вширь, чем вглубь. Развитие интернета помогло открыть новые виды спорта регионам. В чемпионат России стали заявляться два десятка команд, а в последние два сезона национальный турнир сменил свою вывеску на международную, превратившись в Лигу американского футбола, в которой приняли участие минские «Литвины» и астанинские «Волки».



Пока сильнейшие команды Москвы и Санкт-Петербурга выясняют отношения в премьер-дивизионе, лучшие клубы со всех уголков страны сперва разбираются со своими ближайшими соседями, а затем съезжаются в Ростов Великий на Кубок регионов. Дебютный сезон этого мини-турнира имел невероятный успех: игры между командами из Перми, Екатеринбурга, Петрозаводска и Москвы оказались очень зрелищными.

Фото: Михаил Клавиатуров, First & Goal

Show me the money!

Эту фразу кричал персонаж Тома Круза в фильме «Джерри Магуайер». Голливудские киноленты и сериалы остаются лучшими популяризаторами американского футбола за пределами США, но штамп о том, что «кто-то заигрался в Америку» можно считать устаревшим. Заокеанский футбол отнимает у игроков слишком много денег, здоровья и времени, чтобы их мотивация ограничивалась фотографиями в красивой форме.



Речь идет о неолимпийском виде спорта в стране, где уже есть привычный для всех футбол, а прилагательное «американский» вызывает негативную реакцию у половины населения. Любительский статус соревнований означает, что все это – форма, аренда полей, переезды из города в город – оплачивается из кошельков самих футболистов. Лучшее, на что может рассчитывать команда – найденный частный спонсор, который хотя бы частично может покрыть многочисленные расходы.

Лига американского футбола учится зарабатывать самостоятельно, без государственной поддержки, которой, скорее всего, не предвидится даже в отдаленном будущем. Хотя если клубы давно смирились с необходимостью самообеспечения, то финансирование сборной России остается болезненной темой. Игроки, представляющие как будто бы непатриотический вид спорта, поют гимн



России громче наших футболистов и хоккеистов. Для них, непрофессиональных спортсменов, защищать цвета национальной команды – настоящая честь. Увы, поездки за границу на матчи против сборных других стран также оплачиваются самими футболистами или их единичными спонсорами.

Тринадцатикратные, но не безальтернативные

Во второй половине финала «Грифоны» набирают больше очков, чем их соперник, но этого хватает лишь для того, чтобы итоговый счет выглядел более приличным – «Патриоты» уверенно побеждают со счетом 24:6. На общей фотографии победители поднимают палец вверх: в начале сезона ушел из жизни 29-летний защитник «Патриотов» Александр Пуговкин. Ему команда посвятила выигранный трофей.

Несмотря на уверенную победу в финале и звание тринадцатикратных чемпионов, «Патриотам» некогда почивать на лаврах, конкуренция в России растет. Если два года назад победа «Грифонов» казалась чем-то невероятным, то сейчас «Патриоты» успели в регулярном сезоне уступить «Спартанцам», а вскоре могут подтянуться и новые претенденты на титул, причем необязательно только из российских столиц.



Нельзя сказать, что американский футбол в России держится на энтузиастах. Он на них не держится, а подтягивается все выше и выше. И когда видишь, как триумфаторы сезона стоят друг за другой горой на поле, отдают максимум сил в каждом игровом эпизоде и, прихрамывая, отправляются на заслуженный отдых, понимаешь – у этого вида спорта может быть американское название, но характер определенно русский.