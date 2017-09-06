Губерниеву – самое дорогое. Как в Сочи разыгрывают миллионы

5 млн долларов в призах и миллион за победу – когда-то это казалось немыслимым. Сейчас есть Сочи и Partypoker Millions Russia. Не опоздай!

В начале 2017 года в Краснодарском крае на территории курорта «Горки Город» открылось «Сочи Казино и Курорт». Масштабный проект, совместивший в себе игру, развлечения, рестораны, бары, бизнес и концертные площадки, сразу привлек к себе внимание мировой общественности и стал центром притяжения для любителей большой игры.

4 сентября здесь открылась крупнейшая в истории СНГ серия покера Partypoker Millions Russia, которая продлится десять дней. Она притягивает внимание не только беспрецедентной гарантией в 9 миллионов долларов, но и событиями, которые будут сопровождать фестиваль. Комментировать самый дорогой турнир серии будет Дмитрий Губерниев, а Евгений Кафельников принял вызов знаменитого американского игрока Майка Секстона сразиться в турнире Horse, который пройдет как раз под эгидой Кафельникова. Наряду со стандартными турнирами серии состоится «HORSE, hosted by E. Kafelnikov».

Призовые фонды турниров (в одном только главном событии гарантировано 5 млн $, а за первое место — 1 млн $.) еще год назад казались немыслимыми для российского рынка. С открытием игорной зоны в Сочи в Россию зашли хедлайнеры мировой покерной индустрии, готовые вкладывать в развитие рынка миллионы долларов.

Ожидается, что грядущая серия соберет несколько тысяч участников: Partypoker проводит масштабные отборочные турниры, в которых можно выиграть билет на «живой» турнир бесплатно, а можно пройти несколько степов, отбираясь во все более дорогие турниры. Самые масштабные отборочные сателлиты на Partypoker начались с понедельника, 28 августа и проходили до старта серии.

В воскресенье, 3 сентября, состоялся крупнейший турнир, в котором были гарантированы 50 пакетов на главный турнир (5300 у.е. бай-ин + 700 у.е. на расходы).



В этом году «Сочи Казино и Курорт» принимает уже четвёртую международную серию покера. С каждой новой серией интерес зарубежных игроков к России растет. С масштабной системой онлайн отборочных турниров ожидается, что именно в сентябре концентрация европейских и американских игроков возрастет во много раз. В главный турнир уже сейчас зарегистрировались участники из 23 стран, и это не предел.