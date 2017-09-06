175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Дмитрий Губерниев
Текст: «Чемпионат»
Фото: РИА Новости

Губерниеву – самое дорогое. Как в Сочи разыгрывают миллионы

5 млн долларов в призах и миллион за победу – когда-то это казалось немыслимым. Сейчас есть Сочи и Partypoker Millions Russia. Не опоздай!
6 сентября 2017, среда. 11:00 Другие

В начале 2017 года в Краснодарском крае на территории курорта «Горки Город» открылось «Сочи Казино и Курорт». Масштабный проект, совместивший в себе игру, развлечения, рестораны, бары, бизнес и концертные площадки, сразу привлек к себе внимание мировой общественности и стал центром притяжения для любителей большой игры.

4 сентября здесь открылась крупнейшая в истории СНГ серия покера Partypoker Millions Russia, которая продлится десять дней. Она притягивает внимание не только беспрецедентной гарантией в 9 миллионов долларов, но и событиями, которые будут сопровождать фестиваль. Комментировать самый дорогой турнир серии будет Дмитрий Губерниев, а Евгений Кафельников принял вызов знаменитого американского игрока Майка Секстона сразиться в турнире Horse, который пройдет как раз под эгидой Кафельникова. Наряду со стандартными турнирами серии состоится «HORSE, hosted by E. Kafelnikov».

Призовые фонды турниров (в одном только главном событии гарантировано 5 млн $, а за первое место — 1 млн $.) еще год назад казались немыслимыми для российского рынка. С открытием игорной зоны в Сочи в Россию зашли хедлайнеры мировой покерной индустрии, готовые вкладывать в развитие рынка миллионы долларов.

Ожидается, что грядущая серия соберет несколько тысяч участников: Partypoker проводит масштабные отборочные турниры, в которых можно выиграть билет на «живой» турнир бесплатно, а можно пройти несколько степов, отбираясь во все более дорогие турниры. Самые масштабные отборочные сателлиты на Partypoker начались с понедельника, 28 августа и проходили до старта серии.

В воскресенье, 3 сентября, состоялся крупнейший турнир, в котором были гарантированы 50 пакетов на главный турнир (5300 у.е. бай-ин + 700 у.е. на расходы).

В этом году «Сочи Казино и Курорт» принимает уже четвёртую международную серию покера. С каждой новой серией интерес зарубежных игроков к России растет. С масштабной системой онлайн отборочных турниров ожидается, что именно в сентябре концентрация европейских и американских игроков возрастет во много раз. В главный турнир уже сейчас зарегистрировались участники из 23 стран, и это не предел.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Новости. Другие
6 сентября 2017, среда
11:12 Швейцарцы победили в эстафете на чемпионате мира по маунтинбайку
10:59 Хайбулаев: чтобы конкурировать с азиатами, нам нужна база на Дальнем Востоке
10:24 Призёр ОИ борец Коблова из-за травмы пропустит не менее года
09:52 Титов: Винер-Усманова заслуживает иметь свою мировую академию гимнастики
09:42 Колобков: на ближайшие годы Дальний Восток становится центром спорта
09:27 Евфимьевский лидирует на первенстве РФ в классе «Лазер-стандарт»
00:33 Кузютина: побеждая или проигрывая, всегда работаю над своими ошибками
5 сентября 2017, вторник
22:58 Ватерполистки РФ вышли в 1/8 финала чемпионата мира U21
22:38 Доев стал чемпионом мира среди юниоров по греко-римской борьбе
21:23 Фокеев: когда выигрываешь золото, погода воспринимается в других тонах
21:16 «Ростов-Дон» и «Астраханочка» одержали победы в матчах ЧР по гандболу
20:14 Куканов: «Дина» заявилась на сезон, готовимся к матчам с КПРФ
19:52 Карякин и Непомнящий вышли во 2-й круг Кубка мира по шахматам, выиграв тай-брейк
19:38 Фрум упрочил лидерство в общем зачёте «Вуэльты», Закарин опустился на 4-е место
19:25 Видеотрансляция матча ЧР по гандболу «Кубань» — «Астраханочка»
19:04 Видеотрансляция матча ЧР по гандболу «Ростов-Дон» — «Звезда»
18:55 Российский стрелок Фокеев — чемпион мира в дубль-трапе
18:26 Эдер Лима и Робиньо вошли в состав сборной России на матчи с Португалией
18:11 Российские юниоры остались без медалей ЧМ в дубль-трапе
18:04 Макларен не снимал обвинения о государственной поддержке допинга в России
17:38 Во Франции нашли доказательства коррупционной схемы между IAAF и МОК
16:52 Болт: думаю, мои рекорды ещё лет 15-20 никто не побьёт
15:58 Стал известен состав сборной РФ на ЧМ по кёрлингу среди смешанных команд
15:53 Россияне завоевали бронзу в дубль-трапе на ЧМ по стендовой стрельбе
15:31 Медведева выступит в контрольных прокатах в Сочи
14:35 Полиция расследует возможный подкуп членов МОК на выборах столицы Игр-2016
14:07 Проводы сборной РФ на ОИ-2018 пройдут на форуме «Россия – спортивная держава»
13:27 От остановки сердца умер тренер погибшего в июле борца Власко
12:24 Двукратный чемпион мира лыжник Тёнсет получил сотрясение мозга
11:00 Каноисты Коваленко, Петров, Федосенко и Пронь победили на ЧР на дистанции 500 м
10:41 Крючков: наличие близких людей на сборе в Тюмени Шипулина и Волкова не отвлекает
09:52 Жуков: сейчас не нужно поднимать вопрос о допуске сборной к Олимпиаде-2018
09:34 Призёр ОИ по борьбе опроверг обвинения в побоях, которые выдвинула модель Тен
09:23 «Русские богатыри» выиграли европейскую серию World League в классе Melges 20
09:17 МФК «Спартак» приступил к подготовке к первому этапу Кубка России
4 сентября 2017, понедельник
23:18 Ватерполистки РФ разгромили Японию в матче ЧМ U21
23:03 «Сибиряк» одержал вторую победу над «Автодором» в матче ЧР по мини-футболу
22:13 Крамник, Свидлер и Грищук вышли во 2-й круг Кубка мира по шахматам
20:34 Тягачёв: сейчас важно, чтобы Россию допустили к Олимпиаде и чемпионатам мира
19:55 Пуляев: сделаю всё, чтобы прервать традицию вторых мест на ЧМ-2018 по дзюдо
18:58 Колобков: РУСАДА разработана политика по контрактному тестированию на допинг
18:14 Барсук и Алипов — пятые среди смешанных команд на ЧМ в трапе
17:58 Путин поздравил российских «художниц» с победой в командном зачёте на ЧМ-2017
17:17 Исполком ФГР утвердил отстранение скандального тренера сборной U19
16:54 Ганус: в Сочи был зафиксирован факт попытки нарушения антидопинговых правил
Все новости RSS
Партнерский контент