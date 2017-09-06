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Текст: Андрей Шитихин
Фото: «Чемпионат»

Да, гандбол круче футбола. Не верите?

Вот вам пять причин, по которым это действительно так. А захотим — ещё пять найдём.
6 сентября 2017, среда. 12:45 Другие

Наше государство вкачивает безумное количество денег в футбол, прекрасно зная, что отдачи не будет. Хотя в России есть исторически успешный командный вид спорт, которому приходится сложно даже с учётом принятой программы развития. Корреспондент «Чемпионата» отправился на открытие гандбольного сезона в Ростов-на-Дону и Краснодар и убедился, что гандбол круче футбола. Вот несколько причин, почему это так. Даже если сравнивать только высший уровень, сборные и элитные клубы.

Разгром с барабанным боем. Как «Ростов-Дон» выиграл Суперкубок
Самое крутое в первом гандбольном матче сезона было не на площадке, а за её пределами.

Причина первая. Доступность

Дело даже не в ценах на билеты – на гандбол можно и бесплатно сходить при желании. Ну и заплатить 100 рублей небольшая проблема. Доступность выражается в другом. В отношениях между всеми участниками. Я не говорю про себя, хотя для журналистов гандбол настоящий Клондайк – практически никто не отказывает в интервью даже после неудач. Я про болельщиков. Ну, вот если честно, можно ли на футболе крикнуть что-то тренеру или игроку и получить мгновенный ответ? Там же игроки просто мимо журналистов пройдут, или ответят что-то про пирожок, не говоря о болельщиках.

В гандболе можно. В Ростове главному тренеру «Кубани» и сборной России Евгению Трефилову кричали с трибун: «Не ори, задолбал уже!», и Трефилов слышал и реагировал. Не посылал никого, конечно, но метал с помощью глаз настоящие огненные молнии, словно обещая: «Ты у меня ещё получишь». В Краснодаре два года подряд с одного и того же сектора что-то выкрикивали в адрес Владимира Максимова, а тот, обернувшись, зычно усмехался: «Голосок потренируй!»

И любой, подчеркну – любой болельщик может пообщаться с любым игроком. И спокойно узнать его мнение об игре. Они же не убегают на закрытые стоянки к дорогущим машинам.

Причина вторая. Спокойствие

Речь не идёт о спокойствии на трибунах. На матчах Вконтакте-Суперкубков России трибуны и в Ростове, и Краснодаре были заполнены на две трети и очень громко шумели. Если бы на футбольных матчах трибуны всякий раз были бы заполнены на две трети, все были бы счастливы. Речь идёт о том, что находиться на трибунах на гандболе можно совершенно спокойно. Никто не бросит в тебя оторванное кресло и не кинет бутылкой.

Чеховский реванш. «Медведи» отомстили за Кубок России
В первом матче мужского гандбольного сезона «Чеховские медведи» в гостях уверенно обыграли краснодарский СКИФ и завоевали Суперкубок России.

Даже те, кто находится не совсем в адекватном, скажем так, состоянии. В Краснодаре я специально поднялся на трибуну, где сидели самые громкие болельщики, подбадривавшие себя в течение полутора часов виски, налитым в баночки из-под колы. Так вот, они даже уже основательно разгорячившись, не позволяли себе нецензурных выражений. И призывали сидевшего четырьмя рядами ниже вице-мэра Краснодара «дать ребятам по «Мерседесу» и они «медведей» заломают».

Фанаты в гандболе не мешают остальным смотреть на то, что происходит на площадке и друг друга не оскорбляют. Про драки даже думать смешно. Они сосредоточены на поддержке своей команды. И никто не клеймит игроков словом «предатель» при переходе даже в стан самого непримиримого соперника. Может, поэтому на трибунах довольно много родителей с детьми, в том числе?

Причина третья. Результаты

Про гандбол в России говорят редко, а зря. Национальные сборные играют на очень приличном уровне. Да, мужская команда на последнем чемпионате мира не смогла пробиться в топ-8, а часто ли это делала наша футбольная сборная? Уровень конкуренции? Он везде высокий. Про женские сборные и говорить нечего.

Клубы? С учётом скромных (за парой исключений) бюджетов они выступают прекрасно. Возможно ли в футболе с бюджетом в 50 млн рублей (не зарплатным, а общим) выиграть Кубок России, например, и завоевать путёвку в еврокубки? В гандболе можно, хотя футболисты могут посмеяться. Краснодарский СКИФ в прошлом сезоне завоевал трофей, в финале обыграв «Чеховских медведей». В еврокубках успехи у мужчин сопоставимые, а у женщин наши клубы завоёвывают трофеи регулярно.

При этом в составах наших команд выступают в основном россияне, легионерами может похвастать разве что «Ростов-Дон». А болеть за «своих», как известно, всегда проще.

Причина четвёртая. Звёзды и скандалы

Без скандалов, как известно, сложно что-то или кого-то раскрутить. В гандболе этих скандалов достаточно, как и в любом виде спорта. Все мы живые люди, отношения могут быть разными. Взять хотя бы последний, когда тренер по прозвищу Вепрь был отчислен из национальной юношеской команды, игравшей на чемпионате мира. Как выяснилось, было за что.

«Оттаскал за волосы и выкручивал уши»
Гандбольный тренер сборной России обвиняется в издевательствах над игроками.

Футболисты скажут, ерунда. У нас, мол, было «письмо четырнадцати», из-за которого чемпионат мира-1994 провели неудачно. В гандболе такие ситуации происходят постоянно. В 2015-м такое же письмо было против Евгения Трефилова, который через год с частью из подписавших выиграл Олимпиаду.

В российском гандболе действительно можно воочию увидеть звёзд мирового уровня. Речь и про игроков (в основном в женском чемпионате), и про тренеров. Посмотреть отдельно на то, как работают во время матча Трефилов и Максимов или Акопян с Торговановым, и не просто посмотреть, а услышать, что именно они говорят – это многое даёт в плане понимания игры. Это мастера высочайшего класса, каждый из которых уникален.

Причина пятая. Вопреки всему

Самая главная причина, по которой гандбол круче футбола – мужские и женские раздевалки находятся напротив, дверь в дверь. В Краснодаре СКИФ раздевался на игру, а напротив переодевались девушки из группы поддержки и балерины. Обе двери были открыты. В итоге парни не выдержали и закрылись. В футболе такого не увидишь.

Если кто не понял, эта статья не о том, как в футболе всё плохо, а в гандболе хорошо. «Футбол правит миром», — говорится в рекламе, и это правда. Эта статья о том, что и на гандбол, который жив вопреки всему, было бы неплохо обратить внимание. Или будет, как в хоккее на траве – олимпийском виде спорта, который держится в России на голом энтузиазме.

Фото: «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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