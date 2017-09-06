Ограниченные возможности. Паралимпиада – без России, Олимпиада – ???

Сборной России на Паралимпиаде-2018 не будет. И это, скорее всего, камень в олимпийский огород. Большой такой камень.

Международный паралимпийский комитет вынес окончательное решение по участию российских спортсменов в Паралимпиаде-2018. Чуда не случилось: Паралимпийский комитет России в статусе восстановлен не был, и наша сборная в Корею не поедет. Впрочем, МПК оставил узкую щелочку под дверью: представители четырёх видов спорта смогут принять участие в квалификации к Паралимпиаде, но в статусе нейтральных атлетов.

Паралимпийская сборная России отстранена от соревнований и не едет в Пхенчхан

«Спорт – не мир, а холодная война»

Тёмная история с российскими паралимпийцами началась 3 августа 2016 года – именно в тот день Международный паралимпийский комитет объявил о том, что намерен отстранить всю российскую команду от участия в Паралимпиаде-2016. Данное решение, основанное на фактах из весьма спорного доклада Макларена, вызвало абсолютно естественную бурную реакцию. Согласно пресловутому докладу за четыре года во всём паралимпийском спорте в России было обнаружено 45 положительных или исчезнувших проб, включая случаи, произошедшие на Паралимпиаде 2014 года в Сочи. Для МПК это основание оказалось достаточным, чтобы сделать выводы о допинговой системе и наказать всю сборную, насчитывавшую почти триста человек.

Подлость и низость. Политика выходит на первый план на Олимпиаде Полное отстранение российских паралимпийцев, вычёркивание сборной России и команды беженцев – в обзоре околоспортивных событий дня.

Не помогли ни апелляции, ни обращения в CAS, ни в Европейский суд по правам человека. Международный паралимпийский комитет даже не разрешил спортсменам ехать на Паралимпиаду в индивидуальном порядке под нейтральным флагом после соответствующих проверок. Чем руководствовался МПК, принимая столь жёсткое и даже жестокое решение по отношению к людям, нелёгкую жизнь которых подчас поддерживает лишь спорт, – непонятно до сих пор.

Путин: решение об отстранении России от Паралимпиады — лицемерное и трусливое

«Вся ситуация заходит настолько далеко, что теперь спорт – не мир, а холодная война и железный занавес», – эмоционально подмечал президент ПКР Владимир Лукин.

Всё было кончено 6 сентября – за два дня до церемонии открытия Паралимпиады-2016 суд Бонна по формальным причинам отклонил апелляцию 84 атлетов, не терявших надежду поехать в Рио-де-Жанейро. Больше шансов отправиться в Бразилию у российских паралимпийцев не было. И наш триколор появился на Паралимпиаде лишь один раз – в руках члена белорусской делегации.

Порвать на российский флаг. Кто на Паралимпиаде реально больной Член сборной Беларуси вынес на открытие Паралимпиады флаг России. "Здоровые" люди его сразу отобрали и грозят ужасными карами за провокацию.

Как Россию кормили обещаниями

Когда эмоции схлынули, а медали по итогам соревнований в Бразилии были подсчитаны, общественный интерес к теме отстранения паралимпийцев, как и ожидалось, начал угасать. Однако работа в этом направлении не останавливалась, ведь под угрозой оказалась и зимняя Паралимпиада в Пхенчхане. Осенью 2016-го МПК объявило критерии по восстановлению статуса ПКР. Стало известно, что МПК хочет обязать ПКР выплачивать по 250 тысяч евро за каждый год отстранения, а также по 125 тысяч евро в течение трёх лет после восстановления членства. Также список критериев содержит требование исключить из руководящих органов ПКР представителей государственной власти. Министр спорта Виталий Мутко мгновенно отреагировал, назвав требования «неадекватными». Впрочем, и это было не самым странным и страшным…

30 января 2017 года стало известно, что МПК запретил российским спортсменам принимать участие в отборочных соревнованиях к Паралимпиаде-2018, показав что с восстановлением статуса ПКР, несмотря на совместную работу в этом направлении, торопиться не собирается. Наши спортсмены вновь остались у разбитого корыта – с надеждами на светлое будущее…

МПК не разрешил российским паралимпийцам участвовать в отборе на Игры-2018

Международный комитет кормил российский обещаниями. Мол, посмотрим в феврале, подумаем в мае, сделаем выводы к осени. А сам спокойно перечеркивал судьбы людей. В начале апреля, например, совет спортсменов ПКР отверг возможность паралимпийцев из России принимать участие в соревнованиях высшего уровня под нейтральным флагом.



В конце лета ПКР в очередной раз отчитался перед МПК о работе по вопросу восстановления членства. Международный комитет снова взял время на размышление, и 6 сентября вынес окончательный вердикт. Паралимпийскому комитету России было отказано в восстановлении членства и допуске на Паралимпиаду. Президент МПК Филип Крэйвен, впрочем, заметил, что российские спортсмены могут принять участие в отборочных соревнованиях и выступить под нейтральным флагом в четырёх видах спорта, в которых квалификация ещё не завершилась: биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде. Довольно слабое утешение.

Камень в огород МОК

Летом 2016 года МОК оказался значительно более устойчивым, чем МПК к требованиям международного сообщества отстранить россиян от участия в Играх. Жёсткие, но в целом справедливые решения руководства МОК позволили большей части российской команды выступить в Бразилии под своим флагом.



МПК, опираясь на доклад Макларена, рубил с плеча и продолжает гнуть свою линию по сей день. Возможность для нескольких паралимпийцев выступить в Корее под нейтральным флагом – это, конечно, глоток свежего воздуха в сложившейся ситуации. Однако общие тенденции это не меняет – просвета не видно. Российской команды на Паралимпийских играх в Пхенчхане не будет – это точно. ПКР сделал свой ход, бросив камень в огород МОК. Скоро придёт время ответного слова. Будет ли Международный олимпийский комитет отстаивать права чистых российских спортсменов или пойдёт по более простому и популярному сегодня пути?