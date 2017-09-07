«Пока не все требования понимаю. Поэтому чаще сижу, чем играю»

«Чеховские медведи» сыграли вничью со «СКИФОМ» на старте мужского ЧР по гандболу

6 сентября в Краснодаре матчем СКИФа и «Чеховских медведей» стартовал чемпионат России по гандболу среди мужских команд. После игры линейный подмосковного клуба Денис Васильев, перешедший в команду Владимира Максимова из астраханского «Динамо», рассказал «Чемпионату» о процессе адаптации, личном разговоре с главным тренером и умении забивать красивые мячи.

«В Астрахани ещё не поняли, что я ушёл»

— Как отреагировали на ваш переход астраханские болельщики? Никаких обидных сообщений не писали?

— Да нет, что вы! Хотя они, наверное, ещё и не поняли, что я покинул команду. Сезон только начался, с Астраханью мы пока не играли. Уверен, что никаких обидных выкриков с их стороны в мой адрес не будет. Я же перешёл не потому, что мне не нравилось в Астрахани. Каждый спортсмен мечтает развиваться в профессиональном плане. А где это делать, если не в лучшей команде России?

«Непривычно играть против своих. Но побеждать нужно было» В мае он сделал всё, чтобы СКИФ обыграл «Чеховских медведей» в финале Кубка России. А уже в сентябре принёс «медведям» Суперкубок.

— В соцсетях часто бываете? Общаетесь с болельщиками?

— Да меня в Чехове ещё никто особо не знает, так что пока не общаюсь. А в Астрахани бывало частенько. Общался с ними, фотографировался, если кто просил. Там в этом плане всё спокойно было.

— Когда было достигнуто соглашение о вашем переходе в «Чеховские медведи»?

— Контракт с новым клубом я подписал перед питерским матчем сборной России против команды Швеции в мае. То есть с того момента я уже был твёрдо уверен, что в этом сезоне буду играть в Чехове. А разговоры о возможном переходе шли и в прошлом, и в позапрошлом сезонах.



— Подписание контракта как-то отразилось на настроении в матче за сборную?

— Нисколько. За национальную команду я всегда играю с полной отдачей независимо ни от чего. Ты выходишь на площадку за свою страну, за флаг, за герб, на тебя смотрят болельщики не только в зале, но и по телевизору. Всегда стараешься играть так, чтобы никого не подвести. Очень надеюсь, что новый тренер сборной Эдуард Александрович Кокшаров пришлёт на меня вызов и на предстоящие матчи. Хотелось бы закрепиться в составе национальной команды и почувствовать себя игроком основы.

«Владимира Салмановича пока понимаю не всегда»

— В Чехове уже своим себя чувствуете?

— Да я с половиной из нынешнего состава ещё в «молодёжке» вместе играл, так что адаптироваться особо и не пришлось. Мы же ровесники.



— Если бы «Чеховские медведи» так кардинально не меняли состав, сложнее было бы пробиться в основу?

— Знаете, чтобы стать основным «медведем», нужно понять, что от тебя требует Владимир Салманович Максимов. Честно скажу, я пока не всегда это чувствую. Например, выхожу на площадку с определённой задачей, но чувствую, что могу перехватить мяч – делаю для этого пару шагов, а потом от тренера получаю (смеётся). Поэтому чаще сижу, чем играю. Но на это всё требуется время, одного межсезонья недостаточно, это через игры приходит.

Да, гандбол круче футбола. Не верите? Вот вам пять причин, по которым это действительно так. А захотим — ещё пять найдём.

— Чем Максимов отличается от других тренеров, с которыми приходилось работать?

— Все наставники друг от друга отличаются, у всех свои методы. Если вы имеете в виду, что он давит авторитетом – такого нет. Обычный рабочий процесс, как и с остальными.



— Вы с ним общались отдельно? В какой роли он вас видит?

— На сборе в Кисловодске такой разговор состоялся. Он сказал, что хочет от меня, я сказал, что умею. Подробности разговора раскрывать не буду, но скажу, что мотивации после этого прибавилось.

«Из психологической ямы меня никто не вытянет. Только сам»

— Вы отличаетесь тем, что забрасываете очень красивые мячи – и с обыгрышем, и с неожиданным разворотом. Не совсем типично для линейного.

— Я стараюсь. Болельщикам же нравится, они такие моменты запоминают. Почему бы их не порадовать?



— Вас признали лучшим линейным прошлого чемпионата. Можно сказать, что тот сезон стал лучшим в карьере?

— Несмотря на то, что я впервые получил такую награду, не могу сказать про лучший сезон. У меня были и провалы, и подъёмы. Начало сезона было просто отличным, а потом я провалился в психологическую яму, из которой потихоньку стал выбираться только в феврале. Концовку сезона я отыграл уже на высоком уровне, как мне кажется.



— Почему произошёл спад?

— Возможно, сказался первый в карьере вызов в сборную – я после этого сильно нервничал, переживал, стал загоняться, копаться в себе. В этом плане мне больше понравился позапрошлый сезон, который я провёл стабильно.

«Я стараюсь прививать команде тотальный гандбол. Это непросто» Тотальным бывает не только футбол в исполнении голландцев. Таким бывает и гандбол, и такая игра приносит трофеи.

— Из таких ситуаций вы сами выбираетесь или с помощью тренеров?

— Я думаю, никто тебе не поможет, если ты сам порядок в голове не наведёшь. Во всяком случае, на меня не действуют разговоры.



— Сейчас какое настроение?

— После стартовой ничьей у всех оно не очень, но чемпионат только начался. Будем работать дальше. Настраиваемся на то, чтобы успешно выступить во всех турнирах, в том числе и в Лиге чемпионов.