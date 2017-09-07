«Пока не все требования понимаю. Поэтому чаще сижу, чем играю»

6 сентября в Краснодаре матчем СКИФа и «Чеховских медведей» стартовал чемпионат России по гандболу среди мужских команд. После игры линейный подмосковного клуба Денис Васильев, перешедший в команду Владимира Максимова из астраханского «Динамо», рассказал «Чемпионату» о процессе адаптации, личном разговоре с главным тренером и умении забивать красивые мячи.
«В Астрахани ещё не поняли, что я ушёл»
— Как отреагировали на ваш переход астраханские болельщики? Никаких обидных сообщений не писали?
— Да нет, что вы! Хотя они, наверное, ещё и не поняли, что я покинул команду. Сезон только начался, с Астраханью мы пока не играли. Уверен, что никаких обидных выкриков с их стороны в мой адрес не будет. Я же перешёл не потому, что мне не нравилось в Астрахани. Каждый спортсмен мечтает развиваться в профессиональном плане. А где это делать, если не в лучшей команде России?
— В соцсетях часто бываете? Общаетесь с болельщиками?
— Да меня в Чехове ещё никто особо не знает, так что пока не общаюсь. А в Астрахани бывало частенько. Общался с ними, фотографировался, если кто просил. Там в этом плане всё спокойно было.
— Когда было достигнуто соглашение о вашем переходе в «Чеховские медведи»?
— Контракт с новым клубом я подписал перед питерским матчем сборной России против команды Швеции в мае. То есть с того момента я уже был твёрдо уверен, что в этом сезоне буду играть в Чехове. А разговоры о возможном переходе шли и в прошлом, и в позапрошлом сезонах.
— Подписание контракта как-то отразилось на настроении в матче за сборную?
— Нисколько. За национальную команду я всегда играю с полной отдачей независимо ни от чего. Ты выходишь на площадку за свою страну, за флаг, за герб, на тебя смотрят болельщики не только в зале, но и по телевизору. Всегда стараешься играть так, чтобы никого не подвести. Очень надеюсь, что новый тренер сборной Эдуард Александрович Кокшаров пришлёт на меня вызов и на предстоящие матчи. Хотелось бы закрепиться в составе национальной команды и почувствовать себя игроком основы.
«Владимира Салмановича пока понимаю не всегда»
— В Чехове уже своим себя чувствуете?
— Да я с половиной из нынешнего состава ещё в «молодёжке» вместе играл, так что адаптироваться особо и не пришлось. Мы же ровесники.
— Если бы «Чеховские медведи» так кардинально не меняли состав, сложнее было бы пробиться в основу?
— Знаете, чтобы стать основным «медведем», нужно понять, что от тебя требует Владимир Салманович Максимов. Честно скажу, я пока не всегда это чувствую. Например, выхожу на площадку с определённой задачей, но чувствую, что могу перехватить мяч – делаю для этого пару шагов, а потом от тренера получаю (смеётся). Поэтому чаще сижу, чем играю. Но на это всё требуется время, одного межсезонья недостаточно, это через игры приходит.
— Чем Максимов отличается от других тренеров, с которыми приходилось работать?
— Все наставники друг от друга отличаются, у всех свои методы. Если вы имеете в виду, что он давит авторитетом – такого нет. Обычный рабочий процесс, как и с остальными.
— Вы с ним общались отдельно? В какой роли он вас видит?
— На сборе в Кисловодске такой разговор состоялся. Он сказал, что хочет от меня, я сказал, что умею. Подробности разговора раскрывать не буду, но скажу, что мотивации после этого прибавилось.
«Из психологической ямы меня никто не вытянет. Только сам»
— Вы отличаетесь тем, что забрасываете очень красивые мячи – и с обыгрышем, и с неожиданным разворотом. Не совсем типично для линейного.
— Я стараюсь. Болельщикам же нравится, они такие моменты запоминают. Почему бы их не порадовать?
— Вас признали лучшим линейным прошлого чемпионата. Можно сказать, что тот сезон стал лучшим в карьере?
— Несмотря на то, что я впервые получил такую награду, не могу сказать про лучший сезон. У меня были и провалы, и подъёмы. Начало сезона было просто отличным, а потом я провалился в психологическую яму, из которой потихоньку стал выбираться только в феврале. Концовку сезона я отыграл уже на высоком уровне, как мне кажется.
— Почему произошёл спад?
— Возможно, сказался первый в карьере вызов в сборную – я после этого сильно нервничал, переживал, стал загоняться, копаться в себе. В этом плане мне больше понравился позапрошлый сезон, который я провёл стабильно.
— Из таких ситуаций вы сами выбираетесь или с помощью тренеров?
— Я думаю, никто тебе не поможет, если ты сам порядок в голове не наведёшь. Во всяком случае, на меня не действуют разговоры.
— Сейчас какое настроение?
— После стартовой ничьей у всех оно не очень, но чемпионат только начался. Будем работать дальше. Настраиваемся на то, чтобы успешно выступить во всех турнирах, в том числе и в Лиге чемпионов.