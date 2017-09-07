«Да не волкИ, а санитары леса». Пришло время дисквалифицировать детей

РУСАДА рвёт, мечет и снова рвёт: несовершеннолетний бегун получил 4 года за мельдоний. Все правильно — виновный должен сидеть. А не бежать.

Очередная абсурдная история из мира «русского допинга». Его, этого допинга, на самом деле не так много, как кажется. Всё равно много, но и у других не меньше, а то и побольше.

В этот раз корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко расскажет о том, как несовершеннолетнего бегуна РУСАДА дисквалифицировала на четыре года за… да-да, мельдоний. Никакой британский наблюдатель теперь не скажет, что мы миндальничаем с этими мошенниками. Ну а то, что перспективному парню придется за ерунду заканчивать карьеру… так лес рубят – щепки летят.

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Ситуация на первый взгляд кажется стандартной. Молодой курганский бегун, специалист в беге на 400 метров с барьерами Иван Худяков был дисквалифицирован на четыре года за мельдоний – в числе прочих пяти легкоатлетов, чьи имена оглашены недавно. Пока звучит логично: крики про мельдоний стоят уже полтора года, скандал вышел изрядный, еще в 2016 году был опубликован список препаратов, содержащих мельдоний. При первом приближении: виновен, без сомнений. Попадись парень в 2016 году, можно было бы о чем-то говорить, но в 2017 – увольте. А вот если разбираться… Но разбираться никто не хочет.

Иван Худяков и Иван Ухов

«Мельдоний? Не сразу признал»

История такая. Худяков болел весь 2016 год, несколько раз. Затем обратился к педиатру по месту жительства и тот выписал ему препарат «Тризипин». Мама спортсмена пошла, купила этот препарат, и давала ему, начиная со 2 февраля этого года.

Худяков болел весь 2016 год, несколько раз. Затем обратился к педиатру по месту жительства и тот выписал ему препарат «Тризипин».

Увы, как выяснилось, в «трипизине» есть мельдоний. Правда, в составе он назван очень заумно «3-(2 2 2-триметилгидразиний) пропионата дигидрат” — прямо по химической формуле. К слову, в Запрещенном списке-2017 «3-(2 2 2-триметилгидразиний) пропионата дигидрат» не значится, там в пункте 5.3 он назван просто – мельдоний. То есть поиск по запрещенному списку, что в русском, что в английском его варианте ничего бы не дал. Да и в массовом сознании ассоциация «3-(2 2 2-триметилгидразиний) пропионата дигидрат = мельдоний» отсутствует. Уверен, многие читатели впервые узнали об этом.

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«Чемпионат» специально опросил трех уважаемых экспертов в мире антидопинга, и ни один из них «с лету» мельдоний не назвал. Поразмыслив – да: «Мельдоний, что ли? Не сразу признал. Так бы и говорил сразу».



Виновен ли Иван? Всё равно, увы, виновен. Спортсмен несет ответственность за все, что попало в его организм. Хотя на более подробное рассмотрение своего нарушения от дисциплинарного комитета РУСАДА, наверное, имел право надеяться.

4 года – это похороны

Но есть и другая проблема – более серьезная. Иван Худяков родился 10 февраля 1999 года. И на момент, когда врач выписал ему лекарство, на момент, когда он должен был выполнить проверку состава, на момент, когда он проглотил первую таблетку, ему было 17 лет и 11 месяцев. То есть, несовершеннолетним.



А общероссийские антидопинговые правила особо оговаривают эту ситуацию при определении вины: «Факторы, которые должны быть приняты во внимание при оценке степени вины спортсмена или иного лица, включают, например, опыт спортсмена или иного лица; является ли спортсмен или иное лицо несовершеннолетним…».

Вернуться из двухлетней дисквалификации можно. Из четырехлетней, да еще в таком возрасте – нельзя.

Итак, что мы имеем: несовершеннолетний спортсмен не проверил что «3-(2 2 2-триметилгидразиний) пропионата дигидрат» – это именно мельдоний, и начал его прием для лечения. Для подтверждения этого Иван и его семья предоставили выписку из медицинской карты, всё совпадает. За это дисциплинарный комитет РУСАДА выписал ему 4 года дисквалификации, фактически похоронив. Вернуться из двухлетней дисквалификации можно. Из четырехлетней, да еще в таком возрасте – нельзя. Про спортсмена Ивана Худякова мы, скорее всего, больше никогда не услышим.

Фото: vk.com/id151807634

Между тем, Худяков – призер юношеского первенства страны 2016 года, один из сильнейших барьеристов своего поколения, человек, который через несколько лет должен был войти в число тех, кто будет представлять Россию на международных стартах. Иными словами, будущее нашей легкой атлетики, которое сейчас видится крайне смутным.

«Мошенников покрываете? Опять за старое?»

Давайте еще раз: виновен ли Иван? Безусловно. Наказание должно было быть в любом случае. Но когда речь идет о судьбе спортсмена, тем более, несовершеннолетнего, то подразумевается, что дисциплинарные органы подходят к его случаю максимально внимательно. Разбираясь до мелочей. В конце концов, в мире принято, что национальные антидопинговые агентства стоят на стороне своих спортсменов (если те предъявляют доказательства, конечно): канадцы верят, что кокаин может попасть к гею через поцелуй проститутки женского пола, норвежцы считают, что предупреждающая надпись «допинг» на тюбике мази для губ никак не отягчает вину лыжницы… И так далее – примеров масса.

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Только РУСАДА после всех этих скандалов, лишения аккредитации и введения внешнего управления старается вести себя тише воды, ниже травы. Штампует приговоры, особо не заморачиваясь. А то так скостишь кому-нибудь срок (или вообще, не дай бог, оправдаешь), придет наблюдатель от WADA и ласково скажет: «Что же вы, уважаемые, мошенников своих покрываете? Опять за старое?». Так что лучше просто поработать ксероксом. А спортсмены переживут, да и наш спорт тоже. Бабы еще нарожают, как говорится.



В мотивированном решении дисциплинарного комитета РУСАДА по Ивану Худякову нет слова «несовершеннолетний». Там даже нет упоминания того, что комитет рассмотрел этот вариант и отверг его. Судя по всему, он его даже не рассматривал.



Всероссийская федерация легкой атлетики, разумеется, получив это решение, покорно кивнула и подтвердила дисквалификацию. Всему российскому спорту в текущей ситуации только и остается – покорно кивать.