«Нас в своей стране назвали г**ном. Когда прекратится беспредел?»

Как уже сообщал «Чемпионат», четыре российских тяжелоатлета Надежда Лихачёва, Мария Андреева, Лариса Кобелева и Денис Кехтер вместе со своим наставником Назипом Шигаповым намерены получать казахстанское гражданство и в будущем выступать под флагом этой страны. Однако рядовая, на первый взгляд, новость произвела эффект разорвавшейся бомбы у них на родине.

За чей счёт банкет?

Федерация тяжёлой атлетики Казахстана сразу же поспешила дать ответ на эту новость, однако само сообщение ни опровержением, ни подтверждением не назовёшь. «У казахстанской Федерации тяжёлой атлетики не было и нет планов по привлечению легионеров к выступлению за сборную Казахстана. Между федерацией и указанными спортсменами не велись какие-либо переговоры, с нашей стороны не было приглашения и не оказывается финансирование данных атлетов», — заявил генеральный секретарь федерации Омар Мустафин. Но это заявление никого не убедило. Во-первых, сам Мустафин не опроверг факта перехода, а соответственно возможности экс-россиян бороться за место в составе команды по спортивному принципу, во-вторых, никто всё равно не верит, что люди бросили всё в России и поехали в Казахстан просто так.

Вышеназванная четвёрка с тренером поселилась в посёлке Текели Алмаатинской области. Они живут на съёмной квартире, тренируются, а не разгружают ночами вагоны и, видимо, считают, что на новом месте условия будут лучше, чем в России, где по словам того же Шигапова его тренерский талант не ценили, а воспитанников зажимали. «Я сам готовлю еду, совмещаю с тренировками. Подали документы на получение казахстанского гражданства. Поэтому в Сети неправильно истолковали наш приезд в Текели. Нас никто не приглашал, нас не покупали, не предлагали контрактов», — вторит руководству федерации Шигапов. То же самое при переходе говорят представители и других федераций. Например, в биатлоне и украинцы, и белорусы всегда подчёркивают, что россияне едут к ним сами безо всякого приглашения, что не мешает потом занимать места в команде.

Из героев в изгои

Миграция российских тяжелоатлетов в Казахстан — вопрос не новый. Началась она ещё в 90-е с перехода небезызвестного Ибрагима Самадова и ряда других спортсменов, выступавших ещё под флагом СССР. Своего апогея она достигла уже в XXI веке в бытность главным тренером сборной Алексея Ни. Тот ещё три года назад не стыдился, а гордился тем, что приглашает легионеров из России и Китая и благодаря этой целенаправленной политике команда получает максимум лицензий и стабильные медали.

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Ситуация стала меняться, когда казахстанская тяжёлая атлетика столкнулась с той же бедой, что и наша. В результате перепроверок допинг-проб дисквалификации перешли на десятки, медали пришлось возвращать, а недавние герои превратились в изгоев. При этом логично, что попадались на запрещённых препаратах как доморощенные спортсмены, так и легионеры. Именно последних и сделали козлами отпущения в этой истории. «Федерации мало, что россиянка Подобедова, а также две китаянки Манеза и Чиншанло в итоге были лишены олимпийского золота из-за употребления допинга?», — пишет informburo.kz, осуждая приглашение очередной российской партии.

Соринка в чужом глазу

Апогеем этой истерии стало выступление Марии Грабовецкой, отбывающей ныне дисквалификацию за любимый препарат российских тяжелоатлетов станозолон, найденный ещё в Пекине. «Когда человеку достается медаль, о которой с детства мечтал и к которой стремился, а потом просто берут и отрывают этот кусок от тебя — не передать словами. Хорошо, если для своих людей мы останемся чемпионами, победителями. Несправедливо все», — так тогда спортсменка прокомментировала несправедливое на её взгляд решение.



Сейчас Грабовецкая поёт совсем по-другому. Её срок дисквалификации будет определён позже, но велика вероятность, что на помост она уже не выйдет. Да и в супертяжёлом весе, где она выступает, новые экс-россиянки ей конкуренции не составят, однако это не мешает ей говорить о беспределе в интервью тому же informburo.kz. «Когда всё это уже прекратится?! Когда наше руководство перестанет закрывать глаза на весь этот беспредел?! Эти люди никакие не патриоты, и на развитие тяжёлой атлетики в Казахстане им по большому счёту наплевать, они просто зарабатывают деньги. Своих штангистов после прошлогоднего скандала смешали с грязью в собственной стране и назвали г**ном. А брать уже отбывающих наказание за аналогичное „преступление“ – это нормально», — негодует Мария.

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В назидание другим

Избыток пришлых спортсменов в Казахстане привёл к выражению неприкрытого недовольства на ровном месте. Новые спортсмены, ещё не получили гражданство, не вступили в отбор за место в команде по спортивному принципу, а уже столкнулись с волной негатива. Если чайник постоянно подогревать, он рано или поздно закипит, а здесь уже у него сорвало крышку. Реакция спортивного сообщества Казахстана — знак не только для собственной федерации, но и руководителям всех других видов спорта, которые слишком увлеклись привлечением легионеров. Их избыточность рано или поздно приведёт к тому, что вместо единой команды вы получите два противоборствующих лагеря, а такой корабль никуда не уплывёт.