«Злой, и память хорошая». За что же они…

… мстят России уже который год? Ну вот не могут разгадать важный секрет наших побед, потому и злятся.

«На мой взгляд, проигрыш Великобритании в споре за право проведения чемпионата мира-2018 по футболу и отстранение наших атлетов напрямую связаны. Это такая месть британцев нашей стране и спортсменам», – глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв врагов в своём Отечестве видит издалека. И он не одинок. Мстят России, мстят за всё. Не только за футбол, но за него сильнее всего.

Дегтярёв: отстранение паралимпийцев РФ — это месть британцев за ЧМ-2018

Месть за чемпионат мира по футболу

2 декабря 2010 года в Цюрихе было объявлено, что страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу в 2018 году станет Россия. Англичане, бывшие одними из претендентов на проведение Мундиаля, на подобное решение обиделись и затаили злобу. А потом начали мстить, и мелко, и по-крупному. По крайней мере, так об этом говорили.



Главным образом «месть британцев» касалась непосредственно футбола. В 2015 году в ФИФА разгорелся коррупционный скандал, связанный с руководителем ассоциации – Йозефом Блаттером, который благосклонно относился к нашей стране. Политик Владимир Жириновский отреагировал быстро и категорично: «Это в чистом виде провокация. Специально продуманная акция за день-два до выборов руководителя ФИФА… Ладно, если бы преступление было налицо. Так они просто не хотят допустить переизбрания швейцарца Йозефа Блаттера. Почему? Потому что он нормально относится к России. Оказывается, чтобы быть президентом международной федерации, Россию нужно ненавидеть, клеветать и презирать. Англия нам мстит за проигранные выборы на право принять ЧМ-2018. Ради этой мести британцы готовы на все».



В 2015-м среди рядовых поклонников футбола ещё было распространено мнение о том, что Россию могут успеть лишить права провести чемпионат мира. Два года спустя, когда в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи полным ходом шла подготовка к Кубку Конфедераций-2017 подобные разговоры почти сошли на нет. Но британцы не успокоились: в конце зимы на BBC вышел фильм о российских фанатов, которые были представлены, мягко говоря, не в лучшем свете. «Фильм о российских болельщиках, которые якобы хотят отомстить англичанам за чемпионат Европы, является очередным нагнетанием темы, которую используют английские СМИ после того, как их страна проиграла России право проведения чемпионата мира-2018. Это очередная попытка дискредитации будущего чемпионата мира и России в целом. Мы все уже давно знакомы с творчеством Би-би-си, которым они в последние годы „радуют“ своих зрителей. Это, несомненно, очередной художественный вымысел с возможным использованием неких провокаторов, а может и просто актёров», – высказывал свою точку зрения председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.

Киллеры из ВВС. Почему русские фанаты в идиотском положении Пять пунктов о том, что чемпионату мира — 2018 угрожает не британская пропаганда, а мы сами.

А на возможные допинг-скандалы в футболе и вовсе приходилось отвечать на высшем уровне. Летом 2016 года в очередном фильме телекомпании ARD о допинге в России появилась очередная информация о спортсменах, чьи допинг-пробы давали положительные результаты, но были скрыты. Авторы фильма отметили, что у них якобы есть переписка министерства спорта, подтверждающая эти факты. Отвечать на косвенное обвинение пришлось российскому министру спорта Виталию Мутко.



«Как я могу помогать скрывать? Прийти в лабораторию сегодня и сам уничтожить? Это абсолютно глупые вещи. Одной из причин допингового скандала с российскими спортсменами является желание „копать“ под футбол по поводу чемпионата мира 2018 года. Сначала зашли через ФИФА, но не получилось. Теперь расследуют отмывание заявки, пробуют зайти с другой стороны», – отреагировал Виталий Леонтьевич.

«Российские футболисты на допинге». Зачем англичанам нужен этот анекдот Бессмысленное обвинение сборной России в применении допинга – пробный шар. Дальше может быть хуже.

Месть за Крым и внешнюю политику

Пожалуй, только для отшельника, который вот уже несколько лет не включает радио и телевизор, остаётся тайной, что западное сообщество не слишком-то любит Россию за её независимую внешнюю политику, которая порой идёт наперекор иностранным интересам.



Возвращение Крыма, военная операция в Сирии – это лишь два ярких эпизода из общей парадигмы, которую западный мир не приемлет. Некоторые считают, что России за её политику мстят в том числе и на спортивных аренах. Точнее, на подходах к ним.

Двукратный олимпийский чемпион по бобслею и депутата Госдумы Алексей Воевода, например, объяснил появление доклада Макларена, породившего многочисленные отстранения российских спортсменов, местью за Крым: «В 2014 году, когда Олимпиада закончилась, ни у одного человека не возникло ни одного вопроса к проведению и чистоте Олимпийских игр, но когда возникла ситуация с Крымом, начались антироссийские санкции, антироссийская риторика, и это продолжилось через спортсменов».



Поддержал точку зрения Воеводы и глава комитета Госдумы Российской Федерации по международным делам Алексей Пушков. «Отстранение нашей легкоатлетической сборной от игр в Рио – акт политической мести России за независимую внешнюю политику. Триумф злобы над спортом», – отметил известный политический деятель.

Месть за силу и успехи

Не всегда причиной мести становится политика. Иногда это просто устранение сильных конкурентов или попытка нанести ущерб имиджу спортивной державы. Именно в этом ключе глава и высказался российского правительства Дмитрий Медведев, когда узнал, что российские паралимпийцы не смогут участвовать в Паралимпиаде-2016.



«В этом решении отчётливо просматривается желание некоторых руководителей международного паралимпийского движения устранить сильных соперников. Наша сборная всегда завоёвывала самые высокие места на Паралимпийских играх. Скажем прямо, международные спортивные федерации находятся под впечатлением от дела ФИФА и напуганы трансграничным американским правосудием. Некоторые просто парализованы. Поэтому в одних странах допинг очень быстро находят, а в других – никогда. В одних странах «государственная система поощрения допинга» и «нехорошие спортсмены», а в других – все прекрасно. Это, конечно, полностью двойные стандарты».

Ограниченные возможности. Паралимпиада – без России, Олимпиада – ??? Сборной России на Паралимпиаде-2018 не будет. И это, скорее всего, камень в олимпийский огород. Большой такой камень.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов после отстранения российских паралимпийцев был полностью солидарен с Медведевым, однако сделал акцент на успешных выступлениях российских атлетов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро: " Это циничное решение не имеет ничего общего с борьбой за чистоту спорта. Это просто мелкая и бессовестная месть за успехи наших олимпийцев. За то, что никакие интриги не помешали им достойно выступить в Бразилии. И ни одна проба, взятая у российских атлетов в Рио, не подтвердила применение допинга. Нет никаких сомнений в том, что и наши паралимпийцы смогли бы добиться уверенных и чистых побед. Но после успеха олимпийской сборной на них просто решили отыграться".

Месть за Олимпиаду и прошлые обиды

Впрочем, в вопросах, касающихся допинговых расследований, есть и более прозаичная, приземлённая позиция. Чемпионка мира по лёгкой атлетике и телекомментатор Ольга Богословская придерживается той точки зрения, что Ричард Паунд – руководитель независимой комиссии, расследовавшей обвинения в отношении России, просто мстит нашей стране за то, что она не поддержала его кандидатуру в период выборов нового руководителя МОК после Хуана Антонио Самаранча.



«В 2001 году, когда у Хуана Антонио Самаранча уже заканчивался срок полномочий на посту председателя Международного олимпийского комитета, Ричард Паунд и Жак Рогге были главными претендентами на этот пост. И мы приложили все усилия, чтобы это место занял Жак Рогге. И что вы думаете, Паунд нам это простил?! Конечно, здесь политическая подоплека. Это такой тренд сезона – удары в спину России. Это делалось на политическом уровне, на экономическом уровне, и теперь от спортсменов отставать не хотят. Я думаю, что их основная цель – оспорить результаты сочинской Олимпиады. Такая успешная Олимпиада – бельмо на глазу для всех. Если бы мы провалились – они бы радовались».