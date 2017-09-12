Золотая бронза. Как победить, став третьим

Две команды Яхт-клуба Санкт-Петербурга на подиуме седьмого этапа Национальной парусной Лиги в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде завершился предпоследний, седьмой этап Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги. Сразу две команды, представляющие яхт-клуб Санкт-Петербурга, взошли на подиум регаты.
Каждый коллектив провел по 12 гонок. Плотность результатов была такова, что судьба медалей решилась в последний день. Погода проверяла яхтсменов на прочность и шпилевыми гонками, и 25 узловым ветром, и нестабильным, заходистым средним 10-узловым ветром. Вмешивалось и достаточно сильное, примерно четыре метра в минуту, волжское течение. Борьба получилась настолько напряжённой, что судьба нескольких мест решалась по лучшим приходам.
Бронзовыми призерами этапа стал экипаж Дмитрия Самохина Rocknrolla Sailing Team из Санкт-Петербурга. Это лучший результат команды за семь прошедших регат. Наконец-то яхтсменам удалось подняться на подиум, ведь трижды до него оставался всего один шаг.
«Мы здорово наошибались в первый день, — рассказал Самохин. — Потом расслабились, проанализировали акваторию и смогли подобрать нужные ключики, в итоге хорошо приходили к финишу в финальных гонках. Мы совсем недавно победили в чемпионате Европы в классе «Дракон», но я скажу вам, что этой бронзе я радуюсь намного больше. В Лиге очень высокая конкуренция, все отлично организовано. Мы счастливы, что попали на подиум».
Экипаж Дмитрия Самохина
Обладатели серебра и золота набрали равное количество очков, так что судьба первого места решалась по лучшим приходам. При этом у обоих претендентов количество первых и вторых мест было одинаково!
В итоге с серебром нижегородского этапа уехал экипаж Анны Басалкиной, представляющий академию парусного спорта яхт-клуба Санкт-Петербурга. Эта команда очень часто была в лидерах этапов, но ребятам не удавалось добраться призовых мест. И вот неприятная тенденция оказалась нарушена.
«Для нас эта регата прошла довольно спокойно, — рассказала Басалкина. — Через две недели мы уезжаем на финал Европейской лиги чемпионов, сейчас полным ходом готовимся. Очень хотим не подвести наших болельщиков и достойно представить Россию. Что касается Нижнего Новгорода, акватория здесь похожа на нашу домашнюю, невскую. Плюс мои ребята большие молодцы, четко отработали всю регату».
Экипаж Дмитрия Самохина
Триумфатором этапа стал экипаж подмосковного яхт-клуба ПИРогово во главе с Александром Ежковым. За восемь гонок яхтсмены три раза пришли первыми, четырежды оказались вторыми и дважды – третьими. Именно одно из этих третьих мест и стало определяющим в судьбе золота: у команды Басалкиной были те же три победы, четыре серебра, но бронза лишь одна.
Сезон Лиги подходит к концу. Впереди Гранд-финал в Сочи, который и определит победителя Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги – 2017.