Золотая бронза. Как победить, став третьим

Две команды Яхт-клуба Санкт-Петербурга на подиуме седьмого этапа Национальной парусной Лиги в Нижнем Новгороде



В Нижнем Новгороде завершился предпоследний, седьмой этап Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги. Сразу две команды, представляющие яхт-клуб Санкт-Петербурга, взошли на подиум регаты.

Каждый коллектив провел по 12 гонок. Плотность результатов была такова, что судьба медалей решилась в последний день. Погода проверяла яхтсменов на прочность и шпилевыми гонками, и 25 узловым ветром, и нестабильным, заходистым средним 10-узловым ветром. Вмешивалось и достаточно сильное, примерно четыре метра в минуту, волжское течение. Борьба получилась настолько напряжённой, что судьба нескольких мест решалась по лучшим приходам.

Бронзовыми призерами этапа стал экипаж Дмитрия Самохина Rocknrolla Sailing Team из Санкт-Петербурга. Это лучший результат команды за семь прошедших регат. Наконец-то яхтсменам удалось подняться на подиум, ведь трижды до него оставался всего один шаг.

«Мы здорово наошибались в первый день, — рассказал Самохин. — Потом расслабились, проанализировали акваторию и смогли подобрать нужные ключики, в итоге хорошо приходили к финишу в финальных гонках. Мы совсем недавно победили в чемпионате Европы в классе «Дракон», но я скажу вам, что этой бронзе я радуюсь намного больше. В Лиге очень высокая конкуренция, все отлично организовано. Мы счастливы, что попали на подиум».

Экипаж Дмитрия Самохина Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Обладатели серебра и золота набрали равное количество очков, так что судьба первого места решалась по лучшим приходам. При этом у обоих претендентов количество первых и вторых мест было одинаково!



В итоге с серебром нижегородского этапа уехал экипаж Анны Басалкиной, представляющий академию парусного спорта яхт-клуба Санкт-Петербурга. Эта команда очень часто была в лидерах этапов, но ребятам не удавалось добраться призовых мест. И вот неприятная тенденция оказалась нарушена.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

«Для нас эта регата прошла довольно спокойно, — рассказала Басалкина. — Через две недели мы уезжаем на финал Европейской лиги чемпионов, сейчас полным ходом готовимся. Очень хотим не подвести наших болельщиков и достойно представить Россию. Что касается Нижнего Новгорода, акватория здесь похожа на нашу домашнюю, невскую. Плюс мои ребята большие молодцы, четко отработали всю регату».

Экипаж Дмитрия Самохина Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Триумфатором этапа стал экипаж подмосковного яхт-клуба ПИРогово во главе с Александром Ежковым. За восемь гонок яхтсмены три раза пришли первыми, четырежды оказались вторыми и дважды – третьими. Именно одно из этих третьих мест и стало определяющим в судьбе золота: у команды Басалкиной были те же три победы, четыре серебра, но бронза лишь одна.



Сезон Лиги подходит к концу. Впереди Гранд-финал в Сочи, который и определит победителя Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги – 2017.