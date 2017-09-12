«Срезанный с каплями росы». Грустная история наследника Карелина

Смерть на льду

Пять лет назад 12 сентября 2012 года брат известного хоккеиста Евгения Артюхина Сергей вышел на хоккейную тренировку. Его борцовская карьера была уже завершена, но детская страсть хоккей продолжал оставаться одним из главных его увлечений. Могучий 35-летний мужчина внезапно остановился и почувствовал себя плохо. Попытки вызвать скорую и спасти его в раздевалке успехом не увенчались. Обширный инфаркт привёл к смерти. За какие-то пять лет Евгений Артюхин вслед за отцом потерял и брата.

По иронии судьбы именно с хоккея начинался путь Сергея в спорте. В шесть лет хорошо знакомый с хоккеистами отец Евгений Артюхин-старший, чемпион мира по греко-римской борьбе отдал сына в хоккейную секцию. Крепкий парень мог вполне вырасти в форварда силового плана, каким стал брат, если бы тот вовремя не родился. Занятая воспитанием младшего мама не могла возить Сергея в хоккейную секцию и занятия пришлось забросить. Вернулся в спорт он совсем в другом качестве, где добился не меньших успехов, чем брат и отец.

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Эстафета поколений через Карелина

Своего рода проводником между двумя поколениями Артюхиных стал величайший борец греко-римского стиля Александр Карелин. Пик карьеры Евгения Тимофеевича пришёлся на середину 90-х. В 1983 году он стал чемпионом мира в Киеве и на Олимпиаде в Лос-Анджелесе был бы главным фаворитом, если бы не бойкот. Спустя четыре года он, как и многие другие борцы-тяжеловесы, был вынужден уступить напору молодого Карелина, начавшего свою беспроигрышную серию длиной в 12 лет, а вскоре и завершил карьеру.

Могучий 35-летний мужчина внезапно остановился и почувствовал себя плохо. Попытки вызвать скорую и спасти его в раздевалке успехом не увенчались.

К своей четвёртой Олимпиаде Карелину помогал готовиться молодой спарринг-партнёр Сергей Артюхин. Будучи ещё полутяжем он вставал в спарринги с борцовской легендой, позволяя тому нарабатывать скорость. После ухода с помоста новосибирского титана Артюхин перешёл в тяжёлый вес и начал борьбу за то, чтобы стать его наследником. В 2001 году он выиграл Кубок мира и сделал первый шаг в национальную команду, но в дальнейшем проиграл конкуренцию Хасану Бароеву и переехал в Беларусь, где и добился наибольших успехов в своей карьере, став чемпионом Европы и призёром чемпионатов мира.

Олимпиада началась с трагедии

Как и у отца, у Сергея не сложились взаимоотношения с Олимпиадами. В Пекин он поехал в качестве капитана белорусской сборной, но смерть отца за месяц до выхода на ковёр не могла не отразиться на настрое. К тому же уже в первом круге ему преградил путь другой легендарный чемпион. Кубинец Михаин Лопес катком несся к победе на своей первой Олимпиаде. В утешительном поединке Артюхин уступил бывшему сопернику по сборной России, Юрию Патрикееву и на этом решил уйти.

В отличие от многих спортсменов Артюхин не боялся жизни после спорта. Вернувшись в Россию, он защитил кандидатскую диссертацию по экономике, успешно занимался бизнесом и организовал в родном Тамбове турнир памяти отца. Дружба с Карелиным осталась и за пределами ковра. Сан Саныч охотно приезжал в гости на мемориал Артюхина, а Сергей стал его помощником в работе депутата Госдумы.

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По стопам Круга

За что бы Сергей ни брался, всё старался делать с душой и на совесть. «Нам с братом нельзя девальвировать имя отца», — любил повторять он. Поэтому когда Артюхин решил стать исполнителем шансона, у его близких не было сомнений, что у него получится. Ещё будучи борцом он отлично исполнял песни Михаила Круга в караоке и был голосом и душой любой борцовской компании.

В 2008 году на родине Круга в Твери он записал и свой собственный альбом, посвящённый отцу и так и назвал его «Батя». Музыка стала новой страстью Сергея, а в его бархатном баритоне знакомые и критики видели сходство с Михаилом. К сожалению, схожими оказались и их судьбы. Музыкант ушёл в 40 лет, а спортсмен в 35… «Цветы, срезанные с каплями росы...», — как сам шансонье напророчил в одной из своих самых известных песен.