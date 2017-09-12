«Фелпс против Макгрегора – смешно, но представить сложно»

Месяц назад российский пловец Антон Чупков стал чемпионом мира на дистанции 200 метров брассом. Ту победу сложно было назвать ожидаемой, даже сам спортсмен в Будапешт ехал не за победой, а за медалью. Однако время россиянина на финише – 2.06,96 — стало лучшим не только на этом чемпионате мира. Оно было бы лучшим и в олимпийском бассейне Рио-де-Жанейро. Антон произошедшее оценивает просто – что было, то прошло. И Олимпиада-2016, и прекрасное время, и даже золото чемпионата мира – в прошлом, поэтому и говорить об этом долго нет смысла. Мы и не говорили.

«Что было, то прошло. Теперь работаем на Токио»

— Антон, в Будапеште вы стали чемпионом мира по плаванию с результатом, который позволил бы победить на Олимпиаде-2016. Думали об этом?

— Было дело (улыбается). Но что было, то прошло. Конечно, запас у меня большой, порядка половины секунды. Теперь работаем на Токио, там надо так выступить, чтобы потом таких мыслей не было.

— Уже сейчас работаете на Олимпиаду-2020? Хотите победить?

— Да. Задумался об этом ещё после бронзы на Олимпиаде. Расчёт был на то, чтобы отбираться в Будапешт, а там обязательно брать медаль. Иначе потом бы все говорили, что я просто один раз выстрелил и всё. Если в Рио бронзовая медаль для меня была с привкусом золота, то в Будапеште была конкретная задача – взять медаль.



— Россия никогда не выигрывала олимпийское золото на дистанции 200 метров брассом. Сможете войти в историю.

— Эту традицию надо прерывать! Ни секунды не думаю о себе или истории, сначала надо стать олимпийским чемпионом, а потом будут эмоции и впечатления. Есть цель выиграть на Олимпиаде, я работаю исключительно для её достижения.

Владимир Владимирович — очень крутой, настолько он был настоящим с нами. Это же Путин – самый уважаемый человек!

— В Будапеште общались с российскими спортсменами из других видов спорта? Следили за результатами?

— В основном всё узнавали в Интернете. Я смотрел водное поло в сети. Бывало, в столовой пересекались, желали друг другу удачи.



— Вы входили в разные сборные России по составу, отличается ли в них атмосфера?

— Она везде дружеская. В Будапеште было немало юниоров, которые выступали вместе со мной и на Европейских играх, и на юниорском чемпионате мира. Мы дружим, общаемся. Неважно, какой у кого возраст. Тех, кто постарше, называют ветеранами, но, опять же, все со всеми хорошо общаются.

«Родителям из школы постоянно звонили»

— В каком возрасте вы пришли в плавание?

— Меня привела мама в пять лет. Просто для общего развития. Тогда в планах ещё не было покорения международных чемпионатов. До 11 лет я занимался у Натальи Быковой, а потом перешёл к Александру Немтыреву. Тогда же и со стилем определился: брассом получалось ещё у первого тренера, и она об этом сказала, когда меня передавала.



— Сложно было совмещать школу и спорт?

— Да! Родителям постоянно звонили (улыбается). Уроки я не прогуливал, но по вечерам у нас были дополнительные занятия, на которые я иногда не ходил. В основном — факультативы по отстающим предметам, вот на них я периодически «забивал». Классная руководительница сразу звонила родителям. В итоге, конечно, разобрались.



— Конфликты с учителями бывали?

— Никогда. Отношения с преподавателями сложились хорошие, всегда шли на встречу друг другу. У меня в принципе никогда ни с кем не возникало конфликтов: ни с учителями, ни с тренером, ни со спортсменами.

— А проблемы с отдельными предметами?

— Вряд ли. Все предметы нравились и были интересны, даже сложно что-то выделить. Никогда не было проблем с русским, очень нравилось изучать свой язык. Всегда хотел хорошо знать физику, но на неё нужно время, которого у меня не было.



— Где сейчас учитесь?

— Учусь в МПГУ, на физкультурном. Рассматривал РГУФК для поступления, но я тогда улетал на Европейские игры в Баку. Был готов только к обществознанию и не успевал сдать биологию. Сдал обществознание, и меня взяли в педагогический.



— Много раз были в университете?

— Нет, не много. Но я постоянно нахожусь на связи, списываюсь, узнаю задания. Приношу документы, если уезжаю на сборы, прошу индивидуальный план. Пока идут на встречу, и это хорошо. Спасибо большое университету и училищу олимпийского резерва за то, что удается всё совмещать!



— То есть по образованию будете педагогом, тренером?

— Ну, да. Решил связать свою жизнь именно со спортом. Да и с детьми мне нравится работать.

«Встреча с Путиным – это феерия»

— В детстве у вас был спортивный кумир?

— Конечно, это Александр Попов. Дело даже не в том, что он из России. Я считаю его великим пловцом, стараюсь в чём-то равняться на него.



— И когда вы впервые встретились с ним?

— В 13 лет. Мы тогда поехали на «Кубок четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова» в Екатеринбург. Очень волновался перед встречей с ним.



— Ваша самая волнительная встреча в жизни?

— Да. Она и ещё встреча с Владимиром Путиным. Я дважды был на таких мероприятиях: в 2014 году после Юношеских игр в Нанкине, и в 2016 году после Олимпиады в Рио. Конечно, смотреть на президента по телевизору и видеть его вживую, это совсем разные эмоции. Впечатления? Феерия! Владимир Владимирович — очень крутой, настолько он был настоящим с нами. Это же Путин – самый уважаемый человек!



— А перед какой встречей волновались больше: с Путиным или Поповым?

— Наверное, с Поповым. Всё-таки я тогда маленький был.

Антон Чупков Фото: РИА Новости

«Осознание победы – это когда гимн заиграет»

— Ваша тактика – отпустить соперников в первой части дистанции и догонять их на второй. Как вам удаётся сохранять спокойствие и уверенность?

— Я просто всё контролирую. В плавании нужна не только физическая подготовка, тут нужно думать головой. Все соперники знакомые, я знаю, что они на первой сотне они будут выкладываться, а потом их можно догнать. Я не забываю о соперниках, моя скорость зависит и от них. Да есть раскладка, которой нужно придерживаться, но оттого, что происходит на соседних дорожках, я тоже завишу. Например, в финалах чемпионата мира и Олимпийских игр уже не думаешь о времени, там главное – золотая медаль.



— У многих спортсменов есть проблема – не могут уснуть в ночь перед стартом. А вы?

— Никогда не возникало проблем со сном перед соревнованиями. Ни на детском уровне, ни когда начал выступать на международных турнирах. Всегда спокойно засыпал.



— Какое достижение стало для вас определяющим, поворотным?

— Выступление на чемпионате мира в Казани. Я там только лишь седьмое место занял, но зато впервые осознал, что нахожусь в элите мирового плавания. Мне было всего 18 лет, я хорошо понимал, что всё впереди и есть куда двигаться. Вот и начал двигаться.

Приглашали на футбол, ЦСКА играл с «Рубином», чтобы сделать первый удар, но тогда я улетел на этап Кубка мира, так что не получилось. Сильно расстроился.

— Как настраиваетесь перед стартом?

— Просто сижу и настраиваюсь. Погружаюсь в себя, могу поговорить с кем-то. Все настраиваются по-разному. В Будапеште был случай: парень слушал музыку и пел во весь голос. Все сидят, настраиваются на выступление, а он сбивает. Кому-то это реально мешает, но только не мне: если я настроен, мне всё равно, кто и что говорит.



— Сколько шапочек порвали за свою карьеру?

— Я не очень хорошо помню, что было в детстве, но с того момента, как пришёл к Александру Сергеевичу Немтыреву порвал от силы 3-4 шапочки. Так что почти не тратился на них (улыбается).



— Есть ли у вас какой-то принципиальный соперник?

— Нет. У меня даже спарринг-партнёра нет, я тренируюсь один и почти не обращаю ни на кого внимания. Все дружим с ребятами, поэтому какого-то принципиального соперника нет. Да, на дорожке мы почти враги, но в жизни – друзья. Можем подсказать что-то друг другу.



— Когда приходит осознание победы?

— Когда надевают медаль и звучит гимн. После заплыва начинаем кричать, залезать на дорожку и всё такое, но это просто эмоции оттого, что ты увидел на табло свою фамилию на первой строчке.



— Есть ли у вас какая-то особая диета?

— У меня нет проблем с резким набором веса, поэтому я ем, что хочу и сколько хочу. За мной особо не следят. Ем 2-3 раза в день, как все. Дома иногда не завтракаю, потому что потом тяжело тренироваться с полным желудком, но после тренировки сразу кушать.



— Расскажите о тренировке, которая запомнилась вам навсегда.

— Когда-то у нас провинились девочки, а тренер наказал всех. У нас было правило: «Один страдает за всех, и все за одного». Тренер рассчитывал тренировку так, чтобы итоговый километраж получался 10 км. То есть у нас тренировка три часа, две тренировки в день. За два дня у нас получилось 40 км. Но потом он нас простил (смеётся).

«Топил за Мейвезера. Хотелось, чтобы всё было по красоте»

— За какими видами спорта стараетесь следить?

— Футбол, хоккей. Стараюсь, когда позволяет время, ходить на матчи. На днях был на хоккейном матче ЦСКА – «Динамо». В августе приглашали на футбол, когда ЦСКА играл с «Рубином», чтобы сделать первый удар, но тогда я улетел на этап Кубка мира, так что не получилось. Сильно расстроился тогда, потому что очень хочется принять участие в таком событии.



— Только футбол и хоккей?

— Нет, достаточно много всего. Недавно смотрел чемпионат Европы по волейболу, поздравляю наших парней с этой долгожданной победой. Сейчас слежу за Евробаскетом. Биатлон? Больше мама любит, но и я смотрю, когда время есть.

— Мама любит биатлон, а привела в плавание…

— Плавание очень полезно для детей, для общего развития. Ведь в плавании задействованы все группы мышц, оно расслабляет, забываешь о каких-то проблемах. Если бы не плавание, то, наверное, пошёл бы в какой-то игровой вид спорта. Скорее всего, стал бы футбольным голкипером. Раньше нравилась именно играть в воротах.



— Вы и комментатором успели поработать, на Универсиаде. Как вам спорт с этой его стороны?

— Да, поработал на «Матч ТВ». Понравилось комментировать, не отказался бы прийти ещё, если позовут. Даже в какой-то из соревновательных дней, когда у меня отдых, или сразу после заплыва на несколько минут попасть в эфир – это прикольно.



— Сейчас спорт всё больше превращается в шоу. Недавно, например, был заплыв Майкла Фелпса и белой акулы. Вот в чём-то подобном хотели бы принять участие?

— Нет (смеётся). Если только посмотреть на это, а сам не хочу. Может, с дельфинами поплавал бы. Сейчас хочется тренироваться, работать и идти к своей цели, чтобы ничего не мешало этому. Я смотрел этот заплыв, а после него слышал, что Фелпс бросил вызов Макгрегору. Это смешно, но представить сложно.



— Бой Макгрегора и Мейвезера смотрели?

— Я проспал, но потом посмотрел повтор. Не могу сказать, что ждал этого боя или особо болел за кого-то. Может, немного «топил» за Флойда, ведь для него это была бы пятидесятая победа. Хотелось, чтобы всё было по красоте, так и получилось.

«Читаю не так часто, как хотелось бы»

— Что вы предпочитаете читать, и есть ли на книги время?

— В основном читаю о Великой Отечественной войне. К сожалению, не так часто, как хотелось бы. Как правило, приходишь домой, и сил почти не остаётся. Любимый писатель? Борис Васильев. Стараюсь сначала прочитать произведения одного автора, затем только перехожу к другому.



— Соцсетями пользуетесь?

— «ВКонтакте» — бывает. Меньше всего захожу в «Инстаграм», в основном просто смотрю истории и всё. Вообще в Интернете часто читаю новости, о политике, спорте, чтобы понимать, что происходит в мире.

«Топил» за Флойда, ведь для него это была бы пятидесятая победа. Хотелось, чтобы всё было по красоте, так и получилось.

— А кино или сериалы?

— Смотрю, конечно. Под них и заснуть можно. Сериалов много смотрю. «Физрука» смотрел, крутой сериал. Сейчас пересматриваю второй раз сериал «Менталист». На Кубке мира жили с Кириллом Пригодой, посмотрели «Отбросов», было над чем посмеяться. На сборах или на соревнованиях это нормальное занятие.



— Какую музыку предпочитаете?

— Очень разную. В основном русский рэп: Гуф, «Ноггано», «Баста», «Каспийский груз». Зарубежную музыку слушаю реже, что понравится, то и слушаю. Радио люблю, включил на телефоне «Европу плюс» и идёшь в наушниках.

— Сейчас в интернете всё популярнее становятся баттлы «Версус». Следите?

— Да, бывает. Если говорить о фристайлерах, то самый крутой для меня — это ST. Он может забатлить любого, кроме Оксимирона. Так называемый баттл века ещё не смотрел. Видел, что он вышел и знаю, что единым решением судей выиграл Гнойный. И это меня очень удивило.