«Доказательств мало, потому что их слишком хорошо спрятали»

И это говорит глава ВАДА. Шах, мат и пат всем, кто ещё не верит в грустный конец истории для российского спорта.

Как сообщила New York Times, ВАДА закрыла дела в отношении 95 российских спортсменов из доклада Макларена. 95 из тысячи. Из-за отсутствия доказательств.

Удивительного в этом ничего нет. Доклад Макларена был раздут ради масштабности и изначально включал в себя давно отбывших наказание или даже завершивших карьеру спортсменов. С большинства биатлонистов, например, обвинения были сняты ещё зимой. Теперь вот ещё почти сотня «оправданных».

Нет системы – и доказательств не может быть. Есть система – всё равно доказательств не может быть, потому что все следы замели.

Другое дело — реакция главы ВАДА Оливера Ниггли. Один из основных представителей обвинения сказал буквально следующее: «Имеющихся доказательств было недостаточно, чтобы судить о нарушении допинговых правил этими спортсменами. Система была очень хорошо организована. На верху её годы спустя осталось очень мало доказательств».

Поняли, да? Они просто «выпустили на свободу» самых настоящих преступников. Сомнений в их виновности нет, просто доказательства хорошо скрыли. Ну а что удивительного – система ведь работала. Не работала бы – были бы доказательства. Хотя постойте: нет системы – и доказательств не может быть. Есть система – всё равно доказательств не может быть, потому что все следы замели.

«Анжелы и Димоны». И долго мы будем стоять в раскорячку? Оправдание лыжников — всего лишь вброс. Россия — одной ногой в «коммунизме». Серьёзные проблемы — впереди.

Это прекрасно, потому что на нужном языке означает вот что: «российская допинговая система ещё круче, чем мы думали, потому что работает эффективнее всех комиссий по поиску доказательств». «Отсутствие у вас судимости — это не ваша заслуга, а наша недоработка», — это ещё Дзержинский говорил.



«Какие ваши доказательства», — последнее время активно спрашивают Макларена и компанию с российской стороны. Можно больше не спрашивать: они хорошо спрятаны. Просто покайтесь, и будет вам прощение и отпущение. Учебник начинающего инквизитора, параграф №1.



Допинговая система в России — это уже аксиома. Заучите наизусть.