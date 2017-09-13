«Играл в покер и смотрел, как там «Спартак». Как Кафельников зажигал в Сочи

В Сочи жарко. И речь не только о погоде. Сейчас тут проходит увлекательная покерная серия partypoker MILLIONS Russia — крупнейшая в истории СНГ. Объявленная гарантия — $ 9 000 000.

Неудивительно, что в поисках успеха в главный российский город-курорт приехали покерные знаменитости со всего мира. Многие из них прежде в России не играли и были знакомы подавляющей части российских игроков только по трансляциям мировых серий. Речь о таких покеристах, как Пьер Невиль, Филипп Грюссем, Майк Секстон, СтивО’Двайер, Бертран Гроспелье.

— Здесь порядка 30 игроков, которые обладают золотыми браслетами, — отметил представитель «Сочи Казино и Курорт» Дмитрий Крылов, заместитель генерального менеджера по развитию бизнеса.

— Я впечатлён этим мероприятием, в первую очередь площадкой, «Сочи Казино и Курорт», — заявил Майк Секстон, который известен не только как крутой игрой, но и как отличный комментатор покера. — Она вызывает только восторг. Восхищен я и призовым фондом в $ 5 млн, который предоставил partypoker. Не так много «румов» в мире, которые могут предоставить такие условия для игры.

Много народа удалось собрать именно благодаря partypoker. Все лето в интернете проходили отборочные турниры от $ 2,2. Можно было отобраться на серию даже бесплатно.

В рамках серии прошел турнир по Хорсу (разновидность покера) имени Евгения Кафельникова. Бывший теннисист давно и сильно увлечен покером (по собственному признанию, с 2003-го года). В Сочи он приехал неделю назад и даже вынужден был отказаться от визита на матч любимого «Спартака». Но – вот что значит любовь к команде! — хотя живьем Евгений игру не посмотрел, но за событиями матча следил в режиме он-лайн.

Евгений Кафельников

— Я смотрел матч на гаджете параллельно с игрой, — улыбнулся Кафельников. — В «руме» все сразу всё поняли.

— Я давно болею за Евгения, сначала в теннисе, теперь в покере, — сказал известный покерный комментатор Илья Городецкий. – Подхожу к нему, вижу: вроде бы у него большой стек, а он восклицает: «Ёлки зелёные, что такое?!». Я тоже болельщик «Спартака», смотрю в его гаджет, а там повтор — наш игрок в штангу попадает.

Летом в покерном мире шум наделал спор Кафельникова и Секстона. К слову, этот американский игрок-ветеран входит в зал славы Мировой серии покера. Секстон бросил вызов Кафельникову и предложил сразиться в Хорс в «Сочи казино и курорт». Экс-теннисист вызов принял. Турнир с бай-ином $ 3200 собрал 26 игроков.Цифра кажется скромной после массовых турниров, которые проходят параллельно, но хорс – крайне редкая дисциплина.

В итоге друг против друга за одним столом Майк и Евгений не сразились, но формально американец в этом споре выиграл. Он вошел в призы и занял третье место, в то время как Кафельников выбыл до призовой зоны.

— Я не ставлю себе сверхзадач: например, выиграть один из турниров мировой серии, — заявил Евгений Кафельников «Чемпионату». — Получится – отлично, нет – ничего страшного. Играю для души, для удовольствия.

— Ваш самый большой покерный выигрыш за раз?

— На турнире в Лондоне, если не изменяет память, выиграл $ 500 тысяч. Близко к теннисным гонорарам.



Приняли в серии участие и другие игроки, знакомые россиянам не только и даже не столько благодаря покеру. Например, резиденты «Камеди клаб»: Гарик Харламов, Александр Незлобнин, Александр Ревва.



Главное событие покерной серии в Сочи – турнир с гарантией $ 5 000 000 и бай-ином $ 5300. Все лето покерное сообщество было поделено на 2 лагеря. Люди спорили: будет оверлей или нет.



Для тех, кто не знает, оверлей — это ситуация, при которой участников меньше, чем заявленная гарантия. В этом случае, организаторы за свой счет добивают призовой фонд.



В итоге оверлей действительно состоялся. Но вышел фантастическим — регистрация закрылась на 999 входах. Это, конечно, потрясающий успех.



Чемпион в итоге получит $ 1 000 000. А всего в призы прошел 161 участник.



14 сентября — финальный день серии. Стоит отметить и то, что в Сочи установлен абсолютный рекорд СНГ по размеру призового фонда — 278 000 000 рублей примерно в одном турнире. В общем, о мартовских успехах уже можно забыть.

«Зачем бездарные футболисты, когда есть покер?» Как в Сочи били рекорды В Сочи прошёл крупнейший покерный турнир в российской истории. А журналист «Чемпионата» даже поиграл на телевизионном столе.

Посетили турнир и представители спорта и ведущих СМИ: так, впервые, на покерную серию приехал Дмитрий Губерниев. Он ознакомился с правилами, час комментировал игру в турнире хайроллеров и даже попробовал свои силы за покерным столом.

— До этого я в покер не играл, поэтому сейчас меня учили, — рассказал Дмитрий «Чемпионату». — Держать в голове все эти комбинации – для меня задача непосильная. Хотя знающие люди уверяют меня, что это вопрос опыта, но за то короткое мгновение, что мы пытались, я успел устать. Для меня проще 4 часа покомментировать, чем 15 минут поиграть.

Но мне очень понравились люди. Я вообще люблю умных людей. Народ соображает, плетет различные комбинации. Меня это все привлекло. Я могу сравнить покер с шахматами. Известно, что шахматисты – блестящие картежники в хорошем смысле этого слова. Думаю, что должна быть и обратная тенденция. Когда в следующий раз увижу Карякина с Крамником, спрошу у них, что они думают по поводу покера».

Дмитрий Губерниев

Рассказал Дмитрий и о своей истории знакомства с казино.

— В 1990-е я учился в институте физкультуры и охранял знаменитое казино «Карусель», которое принадлежало… скажем так, команде «Энергия», Солнцево, — улыбнулсяГуберниев. — Мне было интересно ходить и смотреть, как многие достойные люди там играли. Например, мой тогдашний ректор, который не заплатил мне стипендию за последний месяц обучения, пришел как-то раз и благополучно проиграл ее на рулетке.

При этом он уронил несколько фишек. Их было запрещено поднимать, поскольку они являлись собственностью казино. Но я умудрился это сделать и таким образом компенсировал недодачу стипендии.

— А леденящие душу истории случались?

— Было много случаев. Например, один раз я вывел из казино пьяного человека, и он пообещал замуровать меня в Москве-реке. А через несколько лет этот человек выбрался в Государственную Думу, и пригласил меня, как спортивного комментатора, пообщаться на тему «как нам обустроить спортивную Россию». У меня ничего кроме смеха, это не вызывало. И таких историй – масса.

— Есть ли разница в атмосфере в казино – в 1990-е и сейчас?

— Она очевидна. Если проанализировать ту работу, которую проделали люди из ««Сочи Казино и Курорт», становится понятно, что здесь есть и респектабельность, и прежде всего удобство. Все спокойно, грамотно. Нет ощущения опасности, которая преследовала всех нас 20 с лишним лет назад.

Остается добавить, что трансляции серии в прямом эфире идут на pokercm.com. Комментируют Илья Городецкий и приглашенные гости. Попробовал себя в роли покерного комментатора и Губерниев. По мнению игроков, получилось здорово – вот что значит профи.