Появись, заявись! Откуда в РФС взялся Хогвартс

«Ассоциация мини-футбола России – это Хогвартс!» — заявил на днях бывший голкипер сборной России по мини-футболу Сергей Зуев, ныне занимающий тренерский пост в «Тюмени». И сопроводил своё заявление соответствующим комментарием.

Суть вопроса проста: императорский клуб «Дина» по итогам прошлого сезона имеет задолженности перед рядом своих игроков. В том числе и перед Зуевым. Долги официальные, зарегистрированные. АМФР официально входит в структуру Российского футбольного союза, поэтому подобные вопросы решает палата по разрешению споров РФС. Она и выносила по этой теме соответствующие решения, в том числе – запрет на регистрацию «Диной» новых футболистов. И вот Зуев узрел в составе своего бывшего клуба двух новичков, и удивился их неожиданному появлению. В Хогвартсе внезапное перемещение человека из одного места в другое называлось трансгрессированием. Корреспондент «Чемпионата» тоже решил попробовать научиться этому заклинанию.

К гадалке не ходи

Сергею не впервые приходится открыто высказывать свою точку зрения, противоречащую «генеральной линии партии». В 2012 году Зуев, например, принял решение завершить карьеру за сборную России, объяснив это ухудшением микроклимата в команде. Читай, различным отношением к российским игрокам и натурализованным бразильцам.

Мы связались с Зуевым и выяснили у него детали сложившейся ситуации. Сергей действительно является одним из футболистов, пострадавших от финансовых проблем в клубе: по его словам, зарплату ему не выплатили за период «порядка десяти месяцев». В итоге он, не увидев подвижек в решении проблемы, начал бороться за свои права и средства с помощью спортивных юристов и обратился в Палату по разрешению споров РФС, которая по итогам заседания, состоявшегося 23 июня, вынесла решение в пользу футболиста. При этом в качестве обеспечительной меры на клуб был наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

На текущий момент клуб не исполнил решение Палаты, а потому удивление Зуева, увидевшего во время матча «Дина» – КПРФ Владимира Разуванова и Кирилла Погорелова в форме столичной команды, было вполне объяснимо: «Новые лица в команде – это факт, к гадалке ходить не надо!» И действительно, Разуванов в прошлом году играл за «Прогресс», Погорелов – за «Норильский никель», так что оба были полноценными новичками императорского клуба.

Вот она – магия?

Никакой магии – только право

Исполнительный директор «Дины» Александр Кочетков, впрочем, объяснил, что магия в вопросе регистрации новых футболистов совсем ни при чём.

«Высказывание Сергея нужно делить на части, и каждую из них комментировать отдельно, поскольку процедура заявки команды на сезон, процедура регистрации футболистов и допуск команды через процедуру лицензирования РФС и АМФР – это три разных процедуры, которые Сергей почему-то свёл в одну.

У нашего клуба действительно были определённые сложности при прохождении лицензирования, однако мы прошли все процедуры в установленном порядке и получили лицензию на текущий спортивный сезон. Но в формировании команды на данный сезон мы серьёзно ограничены. Есть ограничение по заявке, в настоящий момент действует запрет на регистрацию новых футболистов.

Однако договорённости с новичками были достигнуты и контракты с ними были заключены и зарегистрированы ещё до того момента, как был наложен запрет. Владимира Разуванова «Дина» хотела привлечь ещё зимой, однако его предыдущий клуб «Прогресс» из Глазова наотрез отказался его отпускать, и стороны пришли к компромиссу: Владимир надлежащим образом исполняет обязанности по старому контракту, а к нам приходит летом. Мы об этом переходе объявили ещё в январе 2017 года, информация была открытой. Что касается Кирилла Погорелова, то договорённость в этом случае также была достигнута, а необходимые документы подписаны и зарегистрированы еще до того, как вступил в силу запрет на регистрацию новых игроков. Мы же понимали, что запрет в результате будет наложен и предпринимали определенные действия для комплектования команды на этот случай.

Кроме того есть паспорта футболистов, есть процедуры уведомления юрисдикционных органов соответствующих ассоциаций и федераций, непосредственно проводящих соревнования. Поверьте, никто не будет регистрировать футболиста при наличии запрета".

А что говорят в Хогвартсе?

А ничего. Там пока молчат, хотя мы настойчиво спрашивали. Президент АМФР Эмиль Алиев предложил обратиться к руководителю пресс-службы Александру Климанову, а у того оперативного ответа не нашлось. Так что если у нас и появился футбольный Хогвартс, то он, как и положено волшебному месту, тщательно скрывается от посторонних глаз. А то не дай бог сломают.