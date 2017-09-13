«Ростов-Дон» проиграл в России. Неужели это правда?

Главное событие предварительного этапа женской гандбольной суперлиги уже случилось. «Ростов-Дон», который громил всех в прошлом сезоне и убедительно начал новый чемпионат, проиграл, наверное, главному конкуренту. Команда Фредерика Бужана оказалась повержена в матче с «Астраханочкой».

Всё по делу

В прошлом сезоне «Ростов-Дон» терпел поражения только в еврокубках, но с января уступил только в одном матче Кубка ЕГФ, который в итоге выиграл. В России ростовчанкам равных не было. По большому счёту, они выиграли чемпионат и Кубок России, не особо напрягаясь, а победы с разницей в 10 и более мячей стали обычным делом.

Да и нынешний сезон команда Фредерика Бужана начала уверенно. Разгромила совершенно сырую «Кубань» в матче за Суперкубок, немного помучилась со «Звездой», привычно разгромил скромный «Ставрополье-СКФУ» и оставшееся только с юниорами волгоградское «Динамо». По сути, первым испытанием для ростовчанок был выездной матч с «Астраханочкой». Но не прошлогодней, игравшей молодёжным составом и Людмилой Постновой, а нынешней, собравший мощнейший состав из российских игроков.

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И «Ростов-Дон» это испытание не прошёл. У игроков «Астраханочки» было больше желания и страсти, а их главный тренер Георгий Заикин переиграл своего французского оппонента. Для ростовской команды стали неожиданностью смелые ходы астраханского наставника, который часто менял вратаря на полевого игрока при игре в равных составах и уверенно разыгрывал лишнего.

«Астраханочка» ни разу не допустила ситуации, когда гости перехватывали бы мяч и бросали по пустым воротам и в целом играла гораздо быстрее. А вратарь хозяек Кира Трусова выдала просто фантастический матч, хотя если смотреть только статистику отбитых бросков (31 процент), то цифры не выглядят заоблачными. Но Трусова отбила четыре (!) семиметровых, а также была безупречна в ключевых моментах.

В составе «Астраханочки» выделялась также Дарья Самохина, которая 11 раз поразила ворота гостей, но и все остальные действовали очень хорошо. «Ростов-Дон» играл неплохо, но только на индивидуальном мастерстве нынешнюю Астрахань не обыграешь.

Гандбол. Чемпионат России. Женщины

Предварительный этап



«Астраханочка» – «Ростов-Дон» – 26:24 (13:14)

«Кубань» – «Лада» – 28:33 (11:15)

От «Астраханочки» до «Астраханочки»

И вообще, с «Астраханочкой» у ростовчанок сложные отношения.

Последний раз в чемпионате России «Ростов-Дон» проигрывал 17 мая 2016 года. Случилось это в матче с… «Астраханочкой», которой тогда руководил Евгений Трефилов, и за которую играли тогда несколько будущих олимпийских чемпионок, включая сестёр Анну Вяхиреву и Полину Кузнецову. Это была вторая финальная игра чемпионата (первую тоже выиграла «Астраханочка»).

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Вот с тех пор в матчах российских турниров «Ростов-Дон» не просто не проигрывал, но и вничью даже не играл. Ростовская команда играла, как казанский «Зенит» в мужском волейбольном чемпионате страны. Но серия прервалась, и прервала её «Астраханочка», что довольно символично.

Это поражение в любом случае когда-нибудь должно было случиться, потому что всегда выигрывать невозможно. Для единственного российского участника и одного из фаворитов Лиги чемпионов такая встряска произошла вовремя. Ведь в главном клубном турнире Европы будут команды и побыстрее «Астраханочки», которой удалось вскрыть слабые места «Ростова-Дон».

В чемпионате России борьба, похоже, будет намного острее, чем в прошлом сезоне. Помимо «Астраханочки» очень здорово пока играет и «Лада».

«Кубань» из фаворита стала аутсайдером

Пока «Астраханочка» обыгрывала «Ростов-Дон», команда Левона Акопяна трепала команду Евгения Трефилова. Равной борьбы в этом матче не получилось – волжанки во главе с Дарьем Дмитриевой (восемь голов по итогам матча) были намного сильнее хозяек площадки, а итоговый счёт выглядит более-менее прилично только потому, что в концовке «Лада» немного расслабилась. «Лада», как и «Астраханочка», пока идёт без потерь.

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«Кубань» же лихорадит, в клубе не всё гладко, произошла смена гендиректора, которым стал олимпийский чемпион Станислав Кулинченко. Он признался, что задачи перед сезоном ставились исходя из существующего бюджета. А потому Евгению Трефилову по итогам российского чемпионата нужно попасть в еврокубки, а в Кубке ЕГФ – пробиться в плей-офф. На большее ресурсов пока нет. Да и потеря Антонины Скоробогатченко, отстранённой от участия во всех турнирах из-за скандала с мельдонием, не могла не сказаться.

«Ростов-Дон» это испытание не прошёл. У игроков «Астраханочки» было больше желания и страсти, а их главный тренер Георгий Заикин переиграл своего французского оппонента.

Но главный творец победы сборной России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро всегда рассчитывает на максимальный результат, несмотря на все сложности, а его команда терпит поражение за поражением. На старте сезона три неудачи подряд: в Суперкубке против «Ростова-Дон», и в домашних матчах против «Астраханочки» и «Лады». «Кубань», которая перед стартом сезона считалась одним из претендентов на медали, пока выглядит значительно слабее основных конкурентов и не набрала в чемпионате ни одного очка.