Ответ Егорову и Михашёнку. «Прыжки в воду популярнее «Спартака» и «Зенита»

Два самых узнаваемых автора «Чемпионата» – Дмитрий Егоров и Антон Михашёнок – написали на прошлой неделе программные тексты о том, что такое российский футбол (и шире – спорт), и почему он никому не нужен.

Дмитрий талантливо и чуть эклектично констатировал факты, которые в разных словах и выражениях обсасывают все наблюдатели последние 25 лет: в России спорт никому не сдался; сами люди спорта не заинтересованы в том, чтобы быть кому-то нужными; они – секта с манией величия, живущая за счет государства и максимально заинтересованная – как бы они там в интервью красиво не пели «мы играем для зрителей» – в том, чтобы к ним никто со стороны не лез.

Антихайп. Почему наш футбол сдыхает ноунеймом В интересное время мы живём, но спорта в нём нет.

Антон в духе революционеров второй половины XIX века предлагал: давайте начнём с малых дел, для начала – каждый из нас поднимет зад с дивана и сходит на матчи соседних команд «Дон» (Новозолотовское) – «Восток» (Слободской), играющих в чемпионате Семикаракорского района Ростовской области. И приведёт друга. А тот приведет своего друга. И так далее.

Никто, кроме нас. Что на самом деле может вернуть нам футбол Антон Михашенок устал видеть пустые трибуны на матчах низших лиг и обращается ко всем, кто сохранил в себе любовь к футболу.

Обоим можно ответить цитатами: первому – известных футбольных экспертов («Ну и?», «А дальше-то что?»), второму – школьного классика («Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе»). Один ничего не предлагает, а только констатирует, второй описывает заведомую утопию с отсроченным лет на 50 результатом (а этих 50 лет у российского спорта нет). Если серьезно, парни: это всё игра красивыми словами, и вы это понимаете. Пациент от этих наших обсуждений ни живее, ни мертвее.



Что делать людям российского спорта реально, вот здесь и сейчас, осенью 2017 года? Как превратить наш спорт в явление, интересное людям, и тем самым спасти его?



Я знаю человека, который нашёл выход. Поставил конкретную, но, казалось, невыполнимую задачу – за год раскрутить в одной отдельно взятой локальной нише свой вид спорта. И у него получилось. Его зовут Вадим Бабешкин, ему 30 лет, он чемпион Европы по прыжкам в воду с 20-метровой скалы. Он же – интернет-маркетолог по профессии и одновременно президент Федерации прыжков в воду Санкт-Петербурга. 20 мая 2017 года финал юниорского первенства России по прыжкам в воду собрал около 1000 человек на трибунах, почти 4000 зрителей в онлайне, а суммарный охват контента в YouTube, выпущенного для продвижения соревнований, превысил 7 миллионов показов. Канал Бабешкина «Прыжки в воду: VLOG» уже обогнал по числу подписчиков каналы футбольных клубов «Спартак» и «Зенит».

Фото: facebook.com/dmitry.ikunin

Да, канал по прыжкам в воду, вы всё правильно прочитали.



А дальше пусть он сам говорит и показывает. Вдруг после прочитанного каким-нибудь президентам федераций и минспортовским топ-менеджерам станет стыдно, и они задумаются. Хотя нет, не станет. И не задумаются.

«Я даже свадьбу перенёс ради чемпионата мира»

«Началось с грустного: меня не взяли на Кубок мира по хай-дайвингу в Абу-Даби. Официального отбора не было, поэтому выбор спортсменов был сделан из личных предпочтений ответственного лица из федерации. Меня в этом списке не оказалось, а это автоматически означало, что на чемпионат мира в Будапешт я точно не еду. Рухнула моя давняя мечта.



С одной стороны, я был очень подавлен, ведь даже свадьбу перенес ради этих стартов. Зато высвободилось огромное количество времени, и я решил, что лучший выход из ситуации – поставить не менее амбициозную цель, чем попадание на чемпионат мира. Такой целью стало продвижение первенства России среди юниоров по прыжкам в воду, которое должно было пройти в мае в Санкт-Петербурге.



Я разработал концепцию, получившую рабочее название «пустые трибуны», мы с друзьями выпустили ролик и серию постов в различных интернет-сообществах, взяв на себя обязательство набрать 10 миллионов просмотров и привлечь спонсора на юниорские соревнования. На тот момент у нас вообще не было ни малейшего представления, откуда все это возьмется. Авантюра? Безусловно. До последнего момента все было на грани.

«Что будет, если прыгнуть с вышки на газету»

Итак, что мы сделали. Изначально было понятно, что прыжки в воду с парой тысяч занимающихся по всей России — это не футбол и даже не плавание. А спонсорам нужны многомиллионные охваты. Поэтому мы сразу отбросили «серьезный» формат и сфокусировались на поиске тех идей, которые могут быть интересны широкой аудитории, которая ничего не знает о прыжках в воду.



Очень сильно помог мой опыт работы в интернет-индустрии: при продвижении контента самое главное – это аналитика, постоянное непрерывное отслеживание результатов. Мое основное правило – делай то, что работает. Мне странно видеть сайты, каналы и сообщества различных клубов и федераций, которые вообще ничего не набирают, при этом формат не меняется годами.

В феврале, к моменту запуска кампании, у нас на канале уже было около 20 000 подписчиков, число которых стабильно росло. Мы пригласили к участию известных блогеров, которые никогда в жизни не прыгали с 10 метров. И оказалось, что людям эта тема очень интересна: многим интересно посмотреть, как поведет себя неподготовленный человек в экстремальной ситуации. Потом обнаружились еще и еще другие темы, которые волновали подписчиков (например, что будет, если прыгнуть с вышки на газету). В каждом выпуске мы давали анонс наших соревнований по прыжкам в воду, а также рассказывали про спорт, про особенности, чтобы у зрителей появилось хоть какое-то понимание, что будет происходить.

Мне странно видеть сайты, каналы и сообщества различных клубов и федераций, которые вообще ничего не набирают, при этом формат не меняется годами.

«Ни нагона бюджетников, ни программы «Зритель»

Формат был «на ура» воспринят в социальных сетях и различными интернет-сообществами. Мы почти каждый день бегали с камерой, снимали ролики, монтировали, искали спонсоров. Через месяц после запуска кампании нашелся спонсор, крупнейший интернет-аукцион по продаже автомобилей, который выделил более миллиона рублей. На эти деньги мы смогли заказать качественную трансляцию, дизайн, полиграфию, организовать призы и подарки участникам, организовать продвижение, сделать экскурсии для участников, организовать шоу. Для этого не потребовалось ни копейки, ни участия со стороны государства или госкомпаний. Ни нагона бюджетников, ни программы «Зритель».

Результат вы знаете. На юниорском первенстве России в Санкт-Петербурге на трибунах собралось около 1000 человек, почти 4000 смотрели трансляцию турнира в онлайне. В сумме наш блог с продвижением соревнований посмотрели более 7 миллионов раз. Канал на YouTube также сильно вырос. Уже 270 000 подписчиков – это очень много, если подумать. Гораздо больше, чем у российских футбольных клубов.



Самое ценное, что удалось сделать за время продвижения первенства — это сформировать команду. Кажется невероятным, что сильная креативная команда, работающая на добровольных началах, может состоять из тренеров, методистов, родителей и просто волонтеров, не имеющих никакого отношения к спорту, но в нашем случае — это уже состоявшийся факт. Думаю, что смелая, правильная и искренняя цель может зажечь любой коллектив. Теперь у нас задача не менее амбициозная: найти этой команде достойное продолжение деятельности.

«Если не привлечь массового зрителя, киберспорт победит»

Я считаю, если федерации и клубы не начнут работу по привлечению массового зрителя через креативные стратегии продвижения в интернете, то есть шанс через 10-15 лет остаться у разбитого корыта. Киберспорт победит.

Сегодня наши спортивные менеджеры зачастую пытаются копировать лучшие американские практики продвижения спорта, но это не работает по одной простой причине: у нас нет реальной рабочей коммерческой многоуровневой системы массового любительского спорта. Эта система воспитывает зрителя с малых лет: человек сначала играет и/или болеет за школьный клуб, потом за клуб в колледже, затем за профессиональную команду. У нас же в стране нет подобной цепочки, поэтому сегодня, чтобы продвигать спорт нужно для начала объяснить зрителю, почему этот вид спорта – круто, почему нужно потратить свое время и посмотреть соревнования.



До тех пор, пока человек не вовлечен в тот или иной вид спорта, ему, в целом, параллельно, кто там что выиграл, забил, проиграл и пропустил. Бессмысленно советовать почитать Достоевского, если азбука не освоена. А чтобы вовлечь, то есть объяснить, почему, например, регби – это круто, нужно найти эмоциональные точки соприкосновения, загрузить в голову информацию, истории, факты, персоналии. Это тонкая работа, которая требует тщательности и времени.

«Так это работать надо? Тогда не интересно»

Почему этого никто даже не начинает делать? Когда началось первенство России, то один из тренеров, увидев масштабы, спросил: «А этот Бабешкин, он что, миллионер?». Получил ответ, что нет, просто снимает тонны видео, постоянно ищет спонсоров и различные варианты. На это тренер разочарованно протянул: «А-а-а! Так это специально работать надо. Тогда не так интересно».

И в этом весь российский спорт. Мы настолько привыкли, что продвижением и развитием должен заниматься кто-то другой: государство, телевизор, «Газпром» и так далее – кто угодно, но не сами люди спорта. Привыкли, что государство должно все оплачивать – это тоже сильный стопорящий фактор. По сути, работа практически любой спортивной структуры сводится к тому, чтобы найти варианты получить как можно больше бюджетных денег. А это плохо. Я вообще считаю, что государственные деньги должны тратиться исключительно на детский спорт. Профессиональный должен выживать сам. По крайней мере, стремиться к этому.

Работа практически любой спортивной структуры сводится к тому, чтобы найти варианты получить как можно больше бюджетных денег.

Говоря откровенно, я могу понять нежелание что-то придумывать: цена продвижения первенства России лично для меня была достаточно высокой – бессонные ночи, постоянные съемки и поиски спонсоров, форс-мажоры и взаимодействие с госорганами. Пришлось в итоге уволиться с основной работы, так как стало невозможно совмещать. А за работу президента федерации прыжков в воду никто зарплату не платит. В октябре у нас новые выборы президента, я спросил питерских тренеров — мол, не появились ли желающие на мое место? На что мне сказали: «Ты с ума сошел, что ли? Дураков нет».



Зачем тогда я это делаю? Я просто люблю прыжки в воду.



Что я думаю? Думаю, что ничего не изменится. А вот куда это наш спорт заведёт – посмотрим».